Белград скочи срещу докладчика за Сърбия Тонино Пицула в писмо до Европарламента

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич е изпратила писмо до председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, в което изразява дълбоко безпокойство и силно недоволство от действията на докладчика на ЕП за Сърбия Тонино Пицула, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Повод за недоволството на Бърнабич е снимката, която хърватският евродепутат Пицула публикува на 5 август – годишнината от хърватската операция „Буря“, с която през 1995 г. Хърватия постигна победа във войната си за независимост от бивша Югославия. На снимката Пицула носи хърватска военна униформа и държи огнестрелно оръжие.

В писмото, публикувано в „Новости“, Бърнабич определя действието на Пицула като обезпокоително и заявява, че то подкопава благонадеждността и безпристрастността му и хвърля сянка върху самия Европейски парламент.

„Изображението изпраща вредно послание към сръбските граждани за ценностите и принципите, които Европейският съюз твърди, че защитава: помирение, толерантност, диалог и почит към всички жертви независимо от народността им“, пише Бърнабич.

Тя призовава Мецола да заеме ясна позиция по въпроса и потвърждава твърдия ангажимент на Сърбия към европейската си интеграция, основана на взаимно уважение и сътрудничество.

От своя страна в публикация в платформата Екс бившият сръбски президент Борис Тадич призова за отстраняването на Пицула от поста на докладчик за Сърбия.

По-рано тази седмица критика към Пицула отправи и сръбският президент Александър Вучич, който заяви, че се гордее с факта, че досега е отказвал да го приеме.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ

Източник: www.bta.bg