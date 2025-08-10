Новини
Белград скочи срещу докладчика за Сърбия Тонино Пицула в писмо до Европарламента

Белград скочи срещу докладчика за Сърбия Тонино Пицула в писмо до Европарламента

10 Август, 2025 19:59, обновена 10 Август, 2025 19:02 885 8

Повод е снимката, която хърватският евродепутат публикува на годишнината от хърватската операция „Буря“, с която през 1995 г. страната му постигна победа във войната си за независимост от бивша Югославия

Белград скочи срещу докладчика за Сърбия Тонино Пицула в писмо до Европарламента - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич е изпратила писмо до председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, в което изразява дълбоко безпокойство и силно недоволство от действията на докладчика на ЕП за Сърбия Тонино Пицула, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Повод за недоволството на Бърнабич е снимката, която хърватският евродепутат Пицула публикува на 5 август – годишнината от хърватската операция „Буря“, с която през 1995 г. Хърватия постигна победа във войната си за независимост от бивша Югославия. На снимката Пицула носи хърватска военна униформа и държи огнестрелно оръжие.

В писмото, публикувано в „Новости“, Бърнабич определя действието на Пицула като обезпокоително и заявява, че то подкопава благонадеждността и безпристрастността му и хвърля сянка върху самия Европейски парламент.

„Изображението изпраща вредно послание към сръбските граждани за ценностите и принципите, които Европейският съюз твърди, че защитава: помирение, толерантност, диалог и почит към всички жертви независимо от народността им“, пише Бърнабич.

Тя призовава Мецола да заеме ясна позиция по въпроса и потвърждава твърдия ангажимент на Сърбия към европейската си интеграция, основана на взаимно уважение и сътрудничество.

От своя страна в публикация в платформата Екс бившият сръбски президент Борис Тадич призова за отстраняването на Пицула от поста на докладчик за Сърбия.

По-рано тази седмица критика към Пицула отправи и сръбският президент Александър Вучич, който заяви, че се гордее с факта, че досега е отказвал да го приеме.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.
Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ

/ПК/

Източник: www.bta.bg


Сърбия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гробар

    14 3 Отговор
    Я по-добре кажете кога ще връщате западните покрайнини, които безочливо откраднахте от България.

    19:07 10.08.2025

  • 2 Сърбите са ни братя

    7 14 Отговор
    Затова са го избрали за докладчик за да ги дразнят. Сърбите не разбраха ли, че ЕС им пускат химерата за присъединяване за да ги изнудват. И турците повече спечелиха като не влезнаха в ЕС. България трябва да им е пример, ЕС ни лиши от промишленост и селско стопанство.

    Коментиран от #4, #5

    19:12 10.08.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    5 6 Отговор
    Натото симулира "международен съд " уж срещу престъпленията на всички . Но затвори само сърби . Мюсюлманите и католиците (хърватите) бяха ос обидени , въпреки доказателствата срещу тях . Сърбите трябва да свикват на лицемерието на Брюксел , щом все още са кандидати за ЕС .

    Коментиран от #7

    19:16 10.08.2025

  • 4 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сърбите са ни братя":

    Турците не се отказаха, а ЕС ги изрита от масата за преговори. Турците не стават, нямат нищо общо с Европа. Те са пришълци.
    Колкото до България. Никога не е имало промишленост, само някакво подобие. Всичко си дойде на мястото с фслита на България през 1989. Българина го мързи да работи. Тези които работят са в Европа и работят за истиндки пари нажистински договори.

    19:22 10.08.2025

  • 5 Българофил

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сърбите са ни братя":

    Какви братя са ти сърбите червен лакeй? Десетки хиляди българи затриха в Македония......

    19:24 10.08.2025

  • 6 Гоше

    6 1 Отговор
    Много обидчиви тия сърбета ве. Човека си празнува независимостта на държавата. Кой е карал шовинистите да нападат Хърватия? Можеше човек и тях да ги разбере ако не бяха шовинисти и не бяха научили и макетата на подобни простотии. Няма ЕС докато не се вчовечат.

    19:35 10.08.2025

  • 7 Пише

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин 🇧🇬":

    Тва не е вярно. Има осъдени бошняци и хървати

    19:36 10.08.2025

  • 8 врбе

    0 0 Отговор
    чека србе !

    20:19 10.08.2025

