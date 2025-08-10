Белград скочи срещу докладчика за Сърбия Тонино Пицула в писмо до Европарламента

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич е изпратила писмо до председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, в което изразява дълбоко безпокойство и силно недоволство от действията на докладчика на ЕП за Сърбия Тонино Пицула, съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.
Повод за недоволството на Бърнабич е снимката, която хърватският евродепутат Пицула публикува на 5 август – годишнината от хърватската операция „Буря“, с която през 1995 г. Хърватия постигна победа във войната си за независимост от бивша Югославия. На снимката Пицула носи хърватска военна униформа и държи огнестрелно оръжие.
В писмото, публикувано в „Новости“, Бърнабич определя действието на Пицула като обезпокоително и заявява, че то подкопава благонадеждността и безпристрастността му и хвърля сянка върху самия Европейски парламент.
„Изображението изпраща вредно послание към сръбските граждани за ценностите и принципите, които Европейският съюз твърди, че защитава: помирение, толерантност, диалог и почит към всички жертви независимо от народността им“, пише Бърнабич.
Тя призовава Мецола да заеме ясна позиция по въпроса и потвърждава твърдия ангажимент на Сърбия към европейската си интеграция, основана на взаимно уважение и сътрудничество.
От своя страна в публикация в платформата Екс бившият сръбски президент Борис Тадич призова за отстраняването на Пицула от поста на докладчик за Сърбия.
По-рано тази седмица критика към Пицула отправи и сръбският президент Александър Вучич, който заяви, че се гордее с факта, че досега е отказвал да го приеме.
Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.
Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ
/ПК/
Източник: www.bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
19:07 10.08.2025
2 Сърбите са ни братя
Коментиран от #4, #5
19:12 10.08.2025
3 Българин 🇧🇬
Коментиран от #7
19:16 10.08.2025
4 Само питам
До коментар #2 от "Сърбите са ни братя":Турците не се отказаха, а ЕС ги изрита от масата за преговори. Турците не стават, нямат нищо общо с Европа. Те са пришълци.
Колкото до България. Никога не е имало промишленост, само някакво подобие. Всичко си дойде на мястото с фслита на България през 1989. Българина го мързи да работи. Тези които работят са в Европа и работят за истиндки пари нажистински договори.
19:22 10.08.2025
5 Българофил
До коментар #2 от "Сърбите са ни братя":Какви братя са ти сърбите червен лакeй? Десетки хиляди българи затриха в Македония......
19:24 10.08.2025
6 Гоше
19:35 10.08.2025
7 Пише
До коментар #3 от "Българин 🇧🇬":Тва не е вярно. Има осъдени бошняци и хървати
19:36 10.08.2025
8 врбе
20:19 10.08.2025