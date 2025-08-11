Бенямин Нетаняху се чу с Доналд Тръмп за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъди по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп новите израелски планове за офанзива в Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на съобщение от канцеларията на Нетаняху.

"Двамата обсъдиха плановете на Израел за поемане на контрола върху оставащите бастиони на „Хамас“ в Газа, за да се сложи край на войната и да се постигне освобождаването на заложниците и поражението на „Хамас“, се казва в съобщението.

Израел беше подложен на огъня на критиките в Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Осъждаме решението на правителството на Израел да разширява военната си операция в Газа“, заявиха пет европейски страни, присъстващи на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на израелските планове относно Газа.

"Призоваваме Израел спешно да промени решението си и да не го прилага“, каза словенският постоянен представител в ООН Самуел Жбогар.

"Повтаряме, че всеки опит за анексия или за разширяване на израелските селища нарушава международните закони“, допълни той. "Разширяването на военната операция само ще застраши живота на всички цивилни в Газа, в това число и на оставащите заложници“, добави Жбогар.

Израелският кабинет по сигурността, председателстван от премиера Бенямин Нетаняху, реши в петък, че военните трябва да превземат град Газа, вероятно с цел поемане на контрол върху цялата ивица Газа, отбелязва ДПА.

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на този въпрос, САЩ застанаха на страна на Израел. Американският посланик в ООН Дороти Ший заяви, че заседанието погрешно се използва за повод да се обвинява Израел в "геноцид". Американската представителка определи тези обвинения към Израел като политически мотивирани и категорично неверни и каза, че става дума за пропагандна кампания на „Хамас“.

Ирландската рок банда "Ю Ту" разкритикува остро израелското правителство заради плановете му относно Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА. Но групата също така осъди „Хамас“.

В пост в акаунтите в социалните мрежи на групата фронтменът ѝ Боно казва: "Правителството на Израел не е израелският народ, но правителството на Израел, оглавявано от Бенямин Нетаняху днес заслужава нашето категорично и недвусмислено осъждане“. Той разкритикува блокадата на хуманитарната помощ и израелските планове за военно превземане на град Газа.

"Ние знаем, че „Хамас“ използва глада като оръжие в тази война, но сега Израел прави същото и аз изпитвам отвращение от този морален провал", допълва той.

Боно също така осъди „Хамас“ заради атаката срещу Израел от 7 октомври 2023 г., подчертавайки, че бойците на „Хамас“ не трябва да бъда равнопоставяни на палестинския народ, който "от десетилетия понася и продължава да търпи маргинализация, потисничество, окупация и систематична кражба на земята, която по право му принадлежи".

Боно и останалите членове на групата "Ю Ту" Адам Клейтън, Дъ Едж и Лари Мълън-младши призоваха за незабавно прекратяване на сраженията от двете страни в този конфликт.

"Да се запази животът на хората е изборът, който трябва да се направи в тази война“, казва Клейтън.

Боно призова израелската общественост да поиска неограничен достъп на професионалисти, за да предоставят те необходимата спешна медицинска помощ в Газа и на Западния бряг и да се позволи преминаването на повече камиони с хуманитарна помощ.

Дъ Едж пък заяви: „Няма мир без справедливост. Няма помирение без признание. И няма бъдеще, освен ако не допуснем миналото да се повтаря.“

"Ю Ту" обявиха, че са направили дарение в подкрепа на британската хуманитарна организация „Медицинска помощ за палестинците“.

Мълън-младши казва в публикацията: „Силата да се промени този позор е в ръцете на Израел. Без съмнение подкрепям правото на Израел да съществува и също така вярвам, че палестинците заслужават същото право и своя собствена държава. Мълчанието не е в полза на никого от нас.“

В петък израелският кабинет за сигурност одобри превземане по военен път на град Газа, което предизвика у международната общност безпокойство относно хуманитарните рискове. Няколко часа по-късно Германия спря доставките на оръжие за Израел, а председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща предупреди, че тези израелски планове може да обтегнат отношенията между ЕС и Израел.

Смята се, че в града Газа има над един милион цивилни.

Хиляди произраелски демонстранти преминаха през центъра на Лондон в неделя, настоявайки за освобождаването на заложниците, все още държани в Газа от “Хамас”, и за да изразят подкрепата за страната си.

Протестиращите, водени от главния равин на Обединеното кралство сър Ефраим Мирвис и еврейската група "Спрете омразата", държаха израелски знамена и плакати, показващи лицата на заложниците, предаде БНР.

Някои изразиха гняв от намерението на Обединеното кралство да признае палестинска държава през септември, освен ако Израел не изпълни определени условия, като няколко души заявиха пред Би Би Си, че това е "награда за Хамас".

Един мъж, който не е участвал в шествието, е арестуван за нарушение на обществения ред на расова основа, съобщи столичната полиция. Още два ареста за нападение са извършени след спор между участници в шествието.

Полицията изчислява, че 2000 души са участвали в протеста. Близо до площад "Трафалгар" за кратко са избухнали малки сблъсъци, като шепа хора са скандирали пропалестински лозунги. Някои са били отведени от полицията.

Смята се, че 20 от останалите 50 заложници, държани в Газа, са живи. Някои протестиращи държаха снимки на 24-годишният Евиатар Давид, който беше показан измършавял и слаб във видеоклип на "Хамас", публикуван по-рано този месец, което предизвика възмущение както в Израел, така и в международен план.

Неделният протест последва демонстрация в събота на привърженици на забранената във Великобритания група "Палестинско действие", по време на която бяха арестувани рекордните 532 души в рамките на само един ден.