Техеран може да остане напълно без вода

11 Август, 2025 04:16, обновена 11 Август, 2025 03:19 495 2

Има вероятност бедственото положение да настъпи още през октомври

В няколко квартала на Техеран водата е била спряна за до 48 часа, като властите предупреждават, че иранската столица може да остане напълно без вода още през октомври, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Трябва да стане ясно на населението, че вече не става въпрос за недостиг, а че скоро изобщо няма да имаме вода", заяви пред иранската новинарска агенция ИСНА говорител на водната служба на Техеран.

Мохамад-Таги Хюсейнсадех заяви, че няма реалистично решение на кризата, освен радикално намаляване на потреблението на вода. Правителството се опитва да облекчи проблеми, като черпи вода от язовир "Талеган" в северозападната част на Техеран. Хюсейнсадех обаче предупреди, че водните ресурси там също са ограничени и се очаква да стигнат най-много до октомври. Тогава Техеран ще се изправи пред природно бедствие.

Обществените тоалетни в столицата са затворени, а властите в момента не са в състояние да осигурят вода за напояване на зелените площи. Междувременно продължителните прекъсвания на електрозахранването правят климатиците неизползваеми, дори когато температурите се покачват до 40 или 50 градуса.

За да избягат от горещината, много от жителите на Техеран са се насочили към Каспийско море в северната част на страната, където температурите са по-ниски. Водоснабдяването е прекъснато и в поне 50 други населени места за период от 24 до 48 часа. Правителството се надява да облекчи кризата, като съкрати работната седмица от пет на четири дни и добави допълнителни официални празници. В противен случай изглежда, че е в затруднение, като духовенството се опитва да успокои разгневеното население с религиозни лозунги.


  • 1 Град Козлодуй

    0 2 Отговор
    Ужас!
    Дано се оправи човекът!

    03:20 11.08.2025

  • 2 Госあ

    1 0 Отговор
    Лошо…започва се…и България е в първите редици, за съжаление

    03:59 11.08.2025

