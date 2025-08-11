Водеща турска отбранителна компания разширява производствените си мощности

Турската отбранителна компания Baykar обяви откриването на производствен център в северната провинция Самсун, първата такава инициатива в анадолските градове, съобщава вестник „Хюриет“, предава News.bg.

„Новата производствена база на Baykar се установява в Самсун, символичния град на националната борба“, заявява компанията в официално изявление.

Самсун има специално историческо значение за Турция, тъй като именно там основателят на съвременната турска държава Мустафа Кемал Ататюрк пристига на 19 май 1919 г., за да даде старт на движението за независимост. Тази дата се отбелязва ежегодно като национален празник, а наскоро самият град бе удостоен с медал за заслуги.

Новата инвестиция ще донесе на Самсун модерни технологични производствени възможности и квалифицирани работни места, допълват от Baykar. Компанията подчертава, че Черноморският регион ще се превърне в значим център за отбранителната и аерокосмическата индустрия.

Производственото съоръжение ще се простира на площ от 400 акра в квартал Текекьой в Самсун.

През 2023 г. Baykar отчете една трета от износа в отбранителния сектор на Турция и изведе страната на водеща позиция на световния пазар за износ на въоръжени дронове. Само за 2024 г. компанията реализира една четвърт от общия износ на отбранителния и аерокосмическия сектор.

Като най-големият производител на безпилотни летателни апарати в света, Baykar е подписал износни споразумения с 36 държави - 35 за Bayraktar TB2 UAV и 15 за Bayraktar AKINCI UCAV.

Компанията продължава да доминира на международния пазар, като през 2024 г. е генерирала 1,8 милиарда долара от износ, от които 90% са приходи от чуждестранни продажби.