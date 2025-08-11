Новини
Свят »
Турция »
Водеща турска отбранителна компания разширява производствените си мощности

Водеща турска отбранителна компания разширява производствените си мощности

11 Август, 2025 08:57 699 9

  • турция-
  • отбранителна компания-
  • производство-
  • мощности-
  • черноморския регион

Турската отбранителна компания разширява производството си с модерна база в Черноморския регион

Водеща турска отбранителна компания разширява производствените си мощности - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турската отбранителна компания Baykar обяви откриването на производствен център в северната провинция Самсун, първата такава инициатива в анадолските градове, съобщава вестник „Хюриет“, предава News.bg.

„Новата производствена база на Baykar се установява в Самсун, символичния град на националната борба“, заявява компанията в официално изявление.

Самсун има специално историческо значение за Турция, тъй като именно там основателят на съвременната турска държава Мустафа Кемал Ататюрк пристига на 19 май 1919 г., за да даде старт на движението за независимост. Тази дата се отбелязва ежегодно като национален празник, а наскоро самият град бе удостоен с медал за заслуги.

Новата инвестиция ще донесе на Самсун модерни технологични производствени възможности и квалифицирани работни места, допълват от Baykar. Компанията подчертава, че Черноморският регион ще се превърне в значим център за отбранителната и аерокосмическата индустрия.

Производственото съоръжение ще се простира на площ от 400 акра в квартал Текекьой в Самсун.

През 2023 г. Baykar отчете една трета от износа в отбранителния сектор на Турция и изведе страната на водеща позиция на световния пазар за износ на въоръжени дронове. Само за 2024 г. компанията реализира една четвърт от общия износ на отбранителния и аерокосмическия сектор.

Като най-големият производител на безпилотни летателни апарати в света, Baykar е подписал износни споразумения с 36 държави - 35 за Bayraktar TB2 UAV и 15 за Bayraktar AKINCI UCAV.

Компанията продължава да доминира на международния пазар, като през 2024 г. е генерирала 1,8 милиарда долара от износ, от които 90% са приходи от чуждестранни продажби.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин страхливия милиционер

    1 3 Отговор
    Боли ме фара за 10 млн руски жертви

    09:00 11.08.2025

  • 2 Путин

    1 2 Отговор
    Много съм страхлив

    09:00 11.08.2025

  • 3 Путин

    1 2 Отговор
    Добре че е бункера и двойниците

    09:01 11.08.2025

  • 4 Путин страхливия ботокс

    1 2 Отговор
    Важното е децата ни да са добре в Америка, а копейките на фронта.

    09:03 11.08.2025

  • 5 Загиваща бедна държава Турция!

    1 10 Отговор
    Голям смях, турчин и оръжие!!!

    09:10 11.08.2025

  • 6 Оръжието им е скраб!

    3 10 Отговор
    Горките турченца бедни, все на бой налитат от глад и мизерия!

    09:11 11.08.2025

  • 7 Северноатлантик

    2 4 Отговор
    Собственик на "Байкар" е Селчук Байрактар зет на Реджеп Ердоган и най-голям снабдител на украинската хунта с дронове . ,🇹🇷🇺🇦

    09:12 11.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    САМО ДЕТО УОНДЕР ВАФЕ -ТО НА БАЙРЯКТАР
    .....
    НЕ РАБОТИ В УКРАЙНА ...
    .... СТАВА ПЛЯЧКА НА БРАТУШКИТЕ
    .....

    09:15 11.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания