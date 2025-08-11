271 кг кокаин задържани при операция в Гърция

Общо 271 килограма кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в гръцкия град Солун, съобщи „Прото тема“, предава БТА.

Служители от гръцката служба за борба с организираната престъпност са действали след информация, получена от британските им колеги. Наркотикът е бил намерен още на 6 август, но полицията е позволила пратката да продължи по маршрута си към получателите в Аспропиргос, близо до Атина.

В събота, при получаването на контейнера, са арестувани трима души, за които се предполага, че са членове на международна престъпна група, специализирана в трафика на големи количества кокаин от Латинска Америка.

Стойността на конфискуваната дрога се изчислява на около 5,5 милиона евро.