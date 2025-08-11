271 кг кокаин задържани при операция в Гърция

Общо 271 килограма кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в гръцкия град Солун, съобщи „Прото тема“, предава БТА.
Служители от гръцката служба за борба с организираната престъпност са действали след информация, получена от британските им колеги. Наркотикът е бил намерен още на 6 август, но полицията е позволила пратката да продължи по маршрута си към получателите в Аспропиргос, близо до Атина.
В събота, при получаването на контейнера, са арестувани трима души, за които се предполага, че са членове на международна престъпна група, специализирана в трафика на големи количества кокаин от Латинска Америка.
Стойността на конфискуваната дрога се изчислява на около 5,5 милиона евро.
1 Я пък тоя
14:00 11.08.2025
2 Сезар
14:01 11.08.2025
3 Луд с картечница
14:09 11.08.2025
4 Мнение
14:10 11.08.2025
5 5,5 милиона евро - 271 кг кокаин
Коментиран от #6
14:18 11.08.2025
6 Я пък тоя
До коментар #5 от "5,5 милиона евро - 271 кг кокаин":1000 лева грам излиза за 15 кг. 15 000 000 лева . Българските журналисти не са учили математика.
14:22 11.08.2025