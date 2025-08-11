Новини
Свят »
Гърция »
271 кг кокаин задържани при операция в Гърция

11 Август, 2025 13:56 554 6

Пратката пристигнала през пристанището в Солун и е проследена до Аспропиргос, където са арестувани трима души

271 кг кокаин задържани при операция в Гърция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 271 килограма кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в гръцкия град Солун, съобщи „Прото тема“, предава БТА.

Служители от гръцката служба за борба с организираната престъпност са действали след информация, получена от британските им колеги. Наркотикът е бил намерен още на 6 август, но полицията е позволила пратката да продължи по маршрута си към получателите в Аспропиргос, близо до Атина.

В събота, при получаването на контейнера, са арестувани трима души, за които се предполага, че са членове на международна престъпна група, специализирана в трафика на големи количества кокаин от Латинска Америка.

Стойността на конфискуваната дрога се изчислява на около 5,5 милиона евро.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Не пипайте на Зеленски дневната доза!

    14:00 11.08.2025

  • 2 Сезар

    4 0 Отговор
    Пак някой ще се самоубива

    14:01 11.08.2025

  • 3 Луд с картечница

    3 0 Отговор
    Копнали са на Зельонъй Папугай кашето,сега остава на сухо само на лепило .

    14:09 11.08.2025

  • 4 Мнение

    2 0 Отговор
    Браво!

    14:10 11.08.2025

  • 5 5,5 милиона евро - 271 кг кокаин

    0 0 Отговор
    15 кг. В България -15 милиона лева го пишат .... съвсем се обърках

    Коментиран от #6

    14:18 11.08.2025

  • 6 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "5,5 милиона евро - 271 кг кокаин":

    1000 лева грам излиза за 15 кг. 15 000 000 лева . Българските журналисти не са учили математика.

    14:22 11.08.2025

Новини по държави:
