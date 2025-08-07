Новини
Володимир Зеленски: Путин сега изглежда много по-склонен към прекратяване на огъня
Володимир Зеленски: Путин сега изглежда много по-склонен към прекратяване на огъня

7 Август, 2025 12:35 553 22

Натискът върху тях работи, основното е, че вече не ни мамят в детайлите, нито нас, нито Съединените щати, добавя Зеленски

Володимир Зеленски: Путин сега изглежда много по-склонен към прекратяване на огъня - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно сега е по-склонна към прекратяване на огъня. Той обяви това по време на вечерното си видео обръщение, след разговора с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава УНИАН, цитирана от Фокус.

"На път към нашите бригади тук, в Сумска област, разговарях с президента Тръмп. Този разговор се проведе след посещението на представителя на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва. Нашата обща позиция с нашите партньори е абсолютно конкретна и прозрачна - войната трябва да приключи. Войната трябва да бъде прекратена честно“, заявява Зеленски.

Украинският президент отбелязва, че съдейки по казаното в Москва, Русия сега е по-склонна към прекратяване на огъня.

"Натискът върху тях работи. Основното е, че вече не ни мамят в детайлите. Нито нас, нито Съединените щати“, добавя той.

Зеленски допълни в изявлението си още, че към телефонният разговор с Тръмп са се включили и голяма част от европейските лидери от ''Коалицията на желаещите'', а също и представители на Вашингтон. В разговора са участвали британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф.

Преговорите за прекратяване на огъня

Припомняме,че на 23 юли в Турция се проведе третият кръг от преговори между делегациите на Украйна и Русия. Ръководителят на руската делегация Володимир Медински тогава заяви, че Москва е предложила на Киев да обмисли обявяването на "кратки примирия“ на фронтовата линия, за да се съберат ранените и телата на бойците.

Медински заяви още, че всички споразумения, постигнати по хуманитарни въпроси по време на втория кръг от преговорите в Истанбул, са били изпълнени.

От своя страна Зеленски продължава да настоява, че всякакви оръжия, предоставени от Съединените щати, биха могли да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. Той подчертава, че е важно да се продължи оказването на подкрепа на Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 19 Отговор
    Тръмп разказа играта на Хаяско -ще му козирува на срещата

    12:35 07.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    4 16 Отговор
    кремълското джудже се е приготвило за срещата с няколко памперса

    12:36 07.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 17 Отговор
    братушките са нямали толкова смешен цар

    12:36 07.08.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 1 Отговор
    Брашното май пак е повечко в тестото....

    Коментиран от #9

    12:37 07.08.2025

  • 5 пешо

    3 17 Отговор
    даже и децата му се срамуват от Путин

    12:37 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жужака трепери от страх

    3 14 Отговор
    Не знае какво му предстои.

    12:38 07.08.2025

  • 8 Механик

    3 14 Отговор
    за Путин остана само да пусне една голяма кафява линия

    12:38 07.08.2025

  • 9 Има и

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Пудра захар

    12:38 07.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    5 12 Отговор
    Така е, след 400 000 трупа и вчера 437 мъртви войничета, Вова е башка по-сговорчив ))

    Коментиран от #15, #16

    12:38 07.08.2025

  • 11 Жорко

    10 3 Отговор
    Тоя па,как си ги изсмуква от пръстите ,мислите му с овчи бих ги сравнил.

    12:39 07.08.2025

  • 12 Коста

    10 2 Отговор
    Един въпрос: Зельонски какъв се пада на Окраина?

    12:39 07.08.2025

  • 13 хахах

    5 8 Отговор
    как е миризливи копейки?

    12:39 07.08.2025

  • 14 Нашите руски еничари

    4 5 Отговор
    Удължават срока на пребиваване на руснаците в България.

    12:39 07.08.2025

  • 15 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    За путлера руските жертви са нула! На толкова ги оценява.

    12:40 07.08.2025

  • 16 Цеко

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Много руснаци измряха.Много нещо.И още ще умрат.

    12:42 07.08.2025

  • 17 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    2 4 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #19

    12:44 07.08.2025

  • 18 Типично политическо говорене

    4 1 Отговор
    Много приказки без да става ясно каквото и да било по темата кога и как войната ще приключи.

    12:45 07.08.2025

  • 19 Ей ся

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    За 24 ч и готово!

    12:46 07.08.2025

  • 20 Филип

    0 5 Отговор
    Шеломов боклука клекна.

    12:46 07.08.2025

  • 21 Мила душица наркоманска

    0 0 Отговор
    Путин такъв ще ти го забие, че свет ще ти се извие!

    12:49 07.08.2025

  • 22 пешо

    0 0 Отговор
    зеления пор ще бъде обесен като дучето

    12:49 07.08.2025

