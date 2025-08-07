Володимир Зеленски: Путин сега изглежда много по-склонен към прекратяване на огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно сега е по-склонна към прекратяване на огъня. Той обяви това по време на вечерното си видео обръщение, след разговора с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава УНИАН, цитирана от Фокус.



"На път към нашите бригади тук, в Сумска област, разговарях с президента Тръмп. Този разговор се проведе след посещението на представителя на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва. Нашата обща позиция с нашите партньори е абсолютно конкретна и прозрачна - войната трябва да приключи. Войната трябва да бъде прекратена честно“, заявява Зеленски.



Украинският президент отбелязва, че съдейки по казаното в Москва, Русия сега е по-склонна към прекратяване на огъня.



"Натискът върху тях работи. Основното е, че вече не ни мамят в детайлите. Нито нас, нито Съединените щати“, добавя той.



Зеленски допълни в изявлението си още, че към телефонният разговор с Тръмп са се включили и голяма част от европейските лидери от ''Коалицията на желаещите'', а също и представители на Вашингтон. В разговора са участвали британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф.



Преговорите за прекратяване на огъня



Припомняме,че на 23 юли в Турция се проведе третият кръг от преговори между делегациите на Украйна и Русия. Ръководителят на руската делегация Володимир Медински тогава заяви, че Москва е предложила на Киев да обмисли обявяването на "кратки примирия“ на фронтовата линия, за да се съберат ранените и телата на бойците.



Медински заяви още, че всички споразумения, постигнати по хуманитарни въпроси по време на втория кръг от преговорите в Истанбул, са били изпълнени.



От своя страна Зеленски продължава да настоява, че всякакви оръжия, предоставени от Съединените щати, биха могли да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. Той подчертава, че е важно да се продължи оказването на подкрепа на Украйна.

