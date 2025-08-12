Новини
Свят »
Австралия »
Австралия: Нетаняху отказва да признае страданията в ивицата Газа

12 Август, 2025 06:41

  • австралия-
  • германия-
  • израел-
  • газа-
  • нетаняху

Германският външен министър Йохан Вадефул подкрепя канцлера Мерц за спиране износа на определени видове оръжия за Израел

Австралия: Нетаняху отказва да признае страданията в ивицата Газа - 1
Антъни Албанезе, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза днес, че израелският му колега Бенямин Нетаняху "отказва да признае" хуманитарната ситуация в ивицата Газа, ден след като за първи път Австралия обяви, че ще признае палестинската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Австралия ще направи това официално по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, съобщи вчера Албанезе - ход, който засилва международния натиск върху Израел, след като Франция, Великобритания и Канада също обявиха подобно намерение.

Албанезе заяви, че нежеланието на правителството на Нетаняху да изслуша съюзниците си е допринесло за решението на Австралия да признае палестинската държава. "Той отново ми повтори това, което е казвал публично, а именно, че отказва да признае последствията, засягащи невинни хора", каза австралийският премиер в интервю за австралийската телевизия Ей Би Си. В интервюто той разказа за телефонния му разговор с Нетаняху миналия четвъртък, когато двамата са обсъдили въпроса.

Решението на Австралия да признае палестинската държава е обвързано с ангажименти от страна на Палестинската автономна власт, включително палестинското ислямистко движение "Хамас" да няма участие в евентуална бъдеща държава.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул каза, че подкрепя решението на канцлера Фридрих Мерц да спре износа на определени видове оръжия за Израел, като заяви, че тази мярка е оправдана и пропорционална, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на министъра пред обществената телевизия Цет Де Еф.

Вадефул, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), каза пред телевизията, че е участвал във вземането на решението. Според него тази стъпка е предприета, след като израелският кабинет по сигурността одобри превземането на град Газа, което е наложило, по думите му, да бъде даден политически сигнал от Германия.

Германският външен министър подчерта, че мярката е насочена точно към конкретен проблем и каза, че Германия и Израел продължават да работят в тясно сътрудничество по всички други ключови въпроси.

Мерц обяви частичното спиране на износа миналата седмица, което предизвика критики от страна на някои членове на ХДС и на германския Християнсоциален съюз (ХСС).


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 рецидивист

    7 0 Отговор
    Нормално. И в затвора всеки твърди че е невинен. Нетаняху е нормален психопат и престъпник.

    06:50 12.08.2025

  • 5 Гиноцид

    5 0 Отговор
    Г.еноцид през 21 век Над Палестина..тази измислена расистка ционистка комунистическа държава..Исраель.. СРАМ И ПОЗОРР за народите...

    06:52 12.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор
    Нетаняху не е сам !!!
    Всички българи и България го подкрепяме.
    Нетаняху е МЪЖ с главно М. Путин нет😁

    Коментиран от #8

    06:58 12.08.2025

  • 8 Тролейбус

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    Тъп си, с главно Т. А пък кенгурутата никой не ги пита.

    07:04 12.08.2025

  • 9 Диана

    4 0 Отговор
    Според мен не може да се поставят условия кой ще управлява държавата Палестина - това е вмешателство във вътрешните работи на страната и не подкрепя нейното развитие. Хамаз е военна организация на палестинците, не терористична :бихте ли посочили един генерал на Израел, който да е бил убит от Хамаз?!... А Израел уби един журналист преди няколко дни само по подозрение, че е плен на Хамаз, да не говорим, че с него загинаха още 5 журналиста от английска телевизия... Кой тук е терориста, моля?!... Целта на Хамаз е е терор, а решаване на проблемите на палестинците и след изчерпване на другите средства за да им се обърне внимание, им остава единствено оръжието.. Хамаз не са терористи, те се нахвърлят върху тези, които ги тероризират 100 години... Истинските терористи там са евреите...

    07:07 12.08.2025

  • 10 Диана

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Македонец":

    Хей, не се срамува от потеклото си, сърбин боядисан... Циганин ът не е толкова лош, значи - дори се срещат и щастливи цигани по мнението на някои световни писатели, хем... Я си погледнете музиката, Брегович, лепата Брена... да не изреждам повече, не а нужда... Краде те от макетата и се мислите за макета, ама не става... Пуста кръв циганска, значи....

    07:17 12.08.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор
    "Нашето" външно министерство мълчи, нищо че убиха българин от ООН.
    По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?

    07:43 12.08.2025

