Австралия: Нетаняху отказва да признае страданията в ивицата Газа

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза днес, че израелският му колега Бенямин Нетаняху "отказва да признае" хуманитарната ситуация в ивицата Газа, ден след като за първи път Австралия обяви, че ще признае палестинската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Австралия ще направи това официално по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, съобщи вчера Албанезе - ход, който засилва международния натиск върху Израел, след като Франция, Великобритания и Канада също обявиха подобно намерение.
Албанезе заяви, че нежеланието на правителството на Нетаняху да изслуша съюзниците си е допринесло за решението на Австралия да признае палестинската държава. "Той отново ми повтори това, което е казвал публично, а именно, че отказва да признае последствията, засягащи невинни хора", каза австралийският премиер в интервю за австралийската телевизия Ей Би Си. В интервюто той разказа за телефонния му разговор с Нетаняху миналия четвъртък, когато двамата са обсъдили въпроса.
Решението на Австралия да признае палестинската държава е обвързано с ангажименти от страна на Палестинската автономна власт, включително палестинското ислямистко движение "Хамас" да няма участие в евентуална бъдеща държава.
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул каза, че подкрепя решението на канцлера Фридрих Мерц да спре износа на определени видове оръжия за Израел, като заяви, че тази мярка е оправдана и пропорционална, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на министъра пред обществената телевизия Цет Де Еф.
Вадефул, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), каза пред телевизията, че е участвал във вземането на решението. Според него тази стъпка е предприета, след като израелският кабинет по сигурността одобри превземането на град Газа, което е наложило, по думите му, да бъде даден политически сигнал от Германия.
Германският външен министър подчерта, че мярката е насочена точно към конкретен проблем и каза, че Германия и Израел продължават да работят в тясно сътрудничество по всички други ключови въпроси.
Мерц обяви частичното спиране на износа миналата седмица, което предизвика критики от страна на някои членове на ХДС и на германския Християнсоциален съюз (ХСС).
12 Август, 2025 06:41, обновена 12 Август, 2025 06:44 565 12
Германският външен министър Йохан Вадефул подкрепя канцлера Мерц за спиране износа на определени видове оръжия за Израел
