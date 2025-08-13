Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Франция, Германия и Великобритания са готови със санкции срещу Иран

13 Август, 2025 04:54, обновена 13 Август, 2025 05:01 539 3

  • санкции-
  • ядрена програма-
  • иран-
  • оон

Трите страни са уведомили ООН

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от така наречената група Е3 - Франция, Германия и Великобритания, са уведомили ООН, че са готови да възобновят санкциите си срещу Иран, ако азиатската държава не се върне към преговорите с международната общност във връзка с ядрената си програма, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на информация от днес на британския в. "Файненшъл таймс".

Миналия месец Иран нарече "безотговорни" трите европейски страни, които заплашват Техеран със санкции заради застоя в преговорите по иранската ядрена програма.

Париж, Лондон и Берлин трябва да "оставят настрана изтъркалите се заплахи и натиск“, заяви тогава в социалната мрежа "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Перо

    4 0 Отговор
    Пак европейската джендърия, която е пълна с араби от цял свят, настроени, крайно враждебно срещу Израел си слагат пръста, където скърца! Омразата ескалира, след погрома и геноцида в ивицата Газа. После защо там се случват терористични атаки!

    05:08 13.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
