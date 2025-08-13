Франция, Германия и Великобритания са готови със санкции срещу Иран

Скот Ритър: Украйна и ЕС нямат място на масата за преговори, те са проблемът пред мира

Срещата на руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще бъде голям напредък, тя дава шанс за прекратяване на конфликта в У ...