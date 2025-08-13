Новини
Хакан Фидан с нова дипломатическа мисия в Катар

Хакан Фидан с нова дипломатическа мисия в Катар

13 Август, 2025

Турският външен министър ще обсъди регионални кризи и подготовката за 11-ата сесия на Висшия стратегически комитет

Хакан Фидан с нова дипломатическа мисия в Катар - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан ще посети Катар на 13–14 август, съобщиха дипломатически източници, цитирани от Анадолската агенция (АА) за БТА.

Това ще бъде третото му посещение в страната за тази година.

Очаква се по време на визитата да бъдат обсъдени нарастващото стратегическо партньорство между Анкара и Доха и нови възможности за сътрудничество в следващия период. Сред основните теми ще бъдат и подготовката за 11-ата сесия на Висшия стратегически комитет, която ще се проведе в Доха под председателството на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, както и консултации по регионални въпроси, включително ситуацията в Газа и Сирия.

Фидан ще обсъди последните международни усилия за признаване на Държавата Палестина, ще потвърди подкрепата на Турция за посредническите инициативи на Катар с участието на Египет и САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Газа и ще изрази готовност Анкара да съдейства на всяка конструктивна инициатива. Очаква се разговорите да обхванат и стъпките за спиране на израелските атаки, както и мерките за напредък по решението за две държави.

Като настоящ председател на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), Фидан ще обсъди и подготовката за предстоящата среща на организацията, инициирана от Турция. Ще бъдат разгледани и съвместните усилия на Анкара и Доха за стабилност и сигурност в Сирия, включително проекти за изграждане на капацитет и противопоставяне на действия, които възпрепятстват стабилизирането на страната.

Висшият стратегически комитет, учреден през 2015 г., представлява най-високата институционална рамка на отношенията между Турция и Катар. Двете страни се редуват като домакини, а до момента са проведени 10 заседания, довели до подписването на 107 споразумения в различни сфери. Последната среща се състоя в Анкара на 14 ноември 2024 г., а следващата ще бъде в Доха по-късно тази година.

Сътрудничеството между Турция и Катар продължава да се разширява в области като търговия, инвестиции, туризъм, енергетика и договорни отношения, отбелязва АА.


Турция

Оценка 2.7 от 3 гласа.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Турците първо да спрат да избиват

    1 6 Отговор
    невинни хора в Сирия, както при арменския и българския геноцид

    Коментиран от #2

    18:01 13.08.2025

  • 2 Шшшшшш

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Турците първо да спрат да избиват":

    А на коя планета се извършват тези действия във българия гърция или във Палестина

    18:54 13.08.2025

