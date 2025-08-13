Хакан Фидан с нова дипломатическа мисия в Катар

Турският външен министър Хакан Фидан ще посети Катар на 13–14 август, съобщиха дипломатически източници, цитирани от Анадолската агенция (АА) за БТА.

Това ще бъде третото му посещение в страната за тази година.

Очаква се по време на визитата да бъдат обсъдени нарастващото стратегическо партньорство между Анкара и Доха и нови възможности за сътрудничество в следващия период. Сред основните теми ще бъдат и подготовката за 11-ата сесия на Висшия стратегически комитет, която ще се проведе в Доха под председателството на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, както и консултации по регионални въпроси, включително ситуацията в Газа и Сирия.

Фидан ще обсъди последните международни усилия за признаване на Държавата Палестина, ще потвърди подкрепата на Турция за посредническите инициативи на Катар с участието на Египет и САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Газа и ще изрази готовност Анкара да съдейства на всяка конструктивна инициатива. Очаква се разговорите да обхванат и стъпките за спиране на израелските атаки, както и мерките за напредък по решението за две държави.

Като настоящ председател на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), Фидан ще обсъди и подготовката за предстоящата среща на организацията, инициирана от Турция. Ще бъдат разгледани и съвместните усилия на Анкара и Доха за стабилност и сигурност в Сирия, включително проекти за изграждане на капацитет и противопоставяне на действия, които възпрепятстват стабилизирането на страната.

Висшият стратегически комитет, учреден през 2015 г., представлява най-високата институционална рамка на отношенията между Турция и Катар. Двете страни се редуват като домакини, а до момента са проведени 10 заседания, довели до подписването на 107 споразумения в различни сфери. Последната среща се състоя в Анкара на 14 ноември 2024 г., а следващата ще бъде в Доха по-късно тази година.

Сътрудничеството между Турция и Катар продължава да се разширява в области като търговия, инвестиции, туризъм, енергетика и договорни отношения, отбелязва АА.