Южна Корея готви нов опит за мир с Пхенян

Южна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея. Това обяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон в реч по повод 80-годишнината от освобождението на Корея от японското колониално владичество, предава БТА.

Държавният глава подчерта, че ще работи за връщането към т.нар. „Споразумение от 19 септември“, подписано през 2018 г. на междукорейска среща на върха. Документът имаше за цел да намали напрежението по общата граница и да насърчи мерки за сигурност и доверие между двете страни.

Споразумението беше прекратено от Пхенян, след като Сеул преустанови изпълнението на части от договора на фона на ескалиращи военни и политически напрежения. Северна Корея тогава обяви, че ще възстанови всички военни мерки по границата.

Президентът И, избран на предсрочни избори през юни, заяви готовност за възстановяване на отношенията с Пхенян и подчерта, че диалогът е ключов за стабилността и сигурността на Корейския полуостров.