Южна Корея готви нов опит за мир с Пхенян

15 Август, 2025 07:52, обновена 15 Август, 2025 07:55 458 5

Президентът И Дже-мьон заяви намерение да възобнови споразумението за намаляване на напрежението по границата

Южна Корея готви нов опит за мир с Пхенян - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея. Това обяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон в реч по повод 80-годишнината от освобождението на Корея от японското колониално владичество, предава БТА.

Държавният глава подчерта, че ще работи за връщането към т.нар. „Споразумение от 19 септември“, подписано през 2018 г. на междукорейска среща на върха. Документът имаше за цел да намали напрежението по общата граница и да насърчи мерки за сигурност и доверие между двете страни.

Споразумението беше прекратено от Пхенян, след като Сеул преустанови изпълнението на части от договора на фона на ескалиращи военни и политически напрежения. Северна Корея тогава обяви, че ще възстанови всички военни мерки по границата.

Президентът И, избран на предсрочни избори през юни, заяви готовност за възстановяване на отношенията с Пхенян и подчерта, че диалогът е ключов за стабилността и сигурността на Корейския полуостров.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лесно е

    2 1 Отговор
    Ами предавате се, Кинчу става президент на Обединена Корея и готово- Колко ще изкарате без САЩ?.

    08:00 15.08.2025

  • 2 Никой

    1 0 Отговор
    Че те откога са във война.

    Коментиран от #3

    08:09 15.08.2025

  • 3 Една държава в тлееща гражданска война

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    от 1950

    08:11 15.08.2025

  • 4 Илюзия

    0 0 Отговор
    От 18.08 в Южна Корея започват широкимащабни военни маневри “Щит на свободата” съвместно със САЩ .В продължение на 11 дни ще бъдат отработени тактически учения симулиращи ракетно нападение от КНДР .
    Какво помирение готви ?

    Коментиран от #5

    08:19 15.08.2025

  • 5 САЩ го хоме!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Илюзия":

    Корейският народ е един, въпреки американската окупация на южната част.

    08:20 15.08.2025

