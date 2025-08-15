Талибаните отбелязват четири години на власт

Талибаните празнуват днес четири години от завръщането си на власт в Афганистан, съобщи Франс прес. Планирани са паради в няколко града, включително в столицата Кабул, която беше превзета от движението на 15 август 2021 г., предава БТА.

Правителството на талибаните беше официално признато от Русия и очаква други държави да последват този ход. Въпреки това то остава до голяма степен изолирано от международната общност, която остро критикува строгите му политики за прилагане на ислямския закон и ограниченията спрямо жените.

В началото на миналия месец Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на двама талибански лидери заради репресии срещу жените. На афганистанките е забранено да посещават университети, спортни зали, салони за красота и паркове, както и да упражняват редица професии.

Освен с Русия, талибанското правителство поддържа близки връзки с някои страни от Централна Азия, Китай и Обединените арабски емирства, отбелязва АФП.