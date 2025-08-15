Новини
Талибаните отбелязват четири години на власт

15 Август, 2025 09:26 563 11

  • афганистан-
  • талибани

Русия призна правителството в Кабул, международната общност остава критична

Талибаните отбелязват четири години на власт - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Талибаните празнуват днес четири години от завръщането си на власт в Афганистан, съобщи Франс прес. Планирани са паради в няколко града, включително в столицата Кабул, която беше превзета от движението на 15 август 2021 г., предава БТА.

Правителството на талибаните беше официално признато от Русия и очаква други държави да последват този ход. Въпреки това то остава до голяма степен изолирано от международната общност, която остро критикува строгите му политики за прилагане на ислямския закон и ограниченията спрямо жените.

В началото на миналия месец Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на двама талибански лидери заради репресии срещу жените. На афганистанките е забранено да посещават университети, спортни зали, салони за красота и паркове, както и да упражняват редица професии.

Освен с Русия, талибанското правителство поддържа близки връзки с някои страни от Централна Азия, Китай и Обединените арабски емирства, отбелязва АФП.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 фсичките русамили

    2 2 Отговор
    в афган !

    09:28 15.08.2025

  • 2 Талибана наби канчето на рушляка

    3 4 Отговор
    30 000 рушляка останаха завинаги там.

    09:29 15.08.2025

  • 3 Това са новите приятели

    6 3 Отговор
    на Путин.

    09:31 15.08.2025

  • 4 БРЕЙ

    2 1 Отговор
    Как бързо минава времето, майна.

    09:32 15.08.2025

  • 5 ООрана държава

    3 1 Отговор
    И талибаните от герп със зулусите от итн и патеричоците от бсп, заедно с праситата от нн, ще имат същия повод за празник скоро

    09:35 15.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    3 2 Отговор
    Пък Вова отбелязва Четири Года Покровск .......няма и 30км от руската граница 😄

    09:42 15.08.2025

  • 7 Факти

    3 4 Отговор
    Афганистанският народ плаче за Америка, ама тая свърши. Американските граждани 20 години плащаха за окупацията, от която печелиха само афганистанците. Сега под робството на талибаните са 100 пъти по-зле.

    09:45 15.08.2025

  • 8 смолата

    2 1 Отговор
    Талибаните нямаха държава. После САЩ им обяви война, после краварите се качиха по колесниците на самолетите си, докато талибаните седяха пред летището и им оставиха държава. Каква невероятна победа на световния хегемон! Едни пясъчни хора не можаха да победят.

    09:45 15.08.2025

  • 9 Парадокс

    1 0 Отговор
    "Международната общност" да не са тези, които са ги допуснали в къщите си, удовлетворяват жените и дъщерите им, но реват срещу онези, които си седят в Афганистан и се опитват да го управляват?

    09:46 15.08.2025

  • 10 Трол

    0 0 Отговор
    Да са живи и здрави пичовете и все така мъдро и справедливо да управляват страната си.

    09:56 15.08.2025

  • 11 двойни стандарти

    1 0 Отговор
    Западът много лесно призна ислямистите в Либия и Сирия, след като събори светските режими в тях. Сега реве за талибаните, които косвено създаде , подкрепяйки муджахедините в Афганистан.

    09:59 15.08.2025

Новини по държави:
