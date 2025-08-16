Новини
Свят »
Швеция »
20-годишен загина при стрелба край джамия в Швеция, друг е тежко ранен

20-годишен загина при стрелба край джамия в Швеция, друг е тежко ранен

16 Август, 2025 05:48, обновена 16 Август, 2025 04:53 660 3

  • швеция-
  • стрелба-
  • джамия-
  • убит

Инцидентът е станал в град Оребро, на около 200 км от Стокхолм

20-годишен загина при стрелба край джамия в Швеция, друг е тежко ранен - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мъж на около 20 години беше убит, а друг мъж на сходна възраст беше тежко ранен при стрелба край джамия в шведския град Оребро, на около 200 км от Стокхолм, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на изявление на полицията.

Двамата мъже са били откарани в болница с тежки наранявания, но единият от тях е починал. Няма опасност за живота на втория ранен.

Засега не е известно дали нападателят е бил един. Операцията по залавянето му продължава, заяви полицията.

Към момента се предполага, че стрелбата е била свързана с престъпна мрежа, а инцидентът се разследва като убийство и опит за убийство.

Според шведските медии нападението е извършено по време на петъчната молитва в джамията, като са произведени няколко изстрела извън храма.

Швеция от години с бори с престъпления, свързани с криминални банди. Конфликтите между различни престъпни групировки често приключват с убити и ранени, отбелязва ДПА.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абдула - потомпствен швед

    9 1 Отговор
    Пак пишат глупости, ние не сме криминални банди. Стана така, че с приятелите ми (също шведи) Халил и Ибрахим отивахме на джамия. Халил носеше пакет пудра захар за локум и докато го прехвърляше в другата ръка, където му беше пистолета играчка купен за детето, изведнъж пистолета се оказа истински и произведе изстрел (ще съдим магазина за играчки). От там Ибрахим падна, аз направих кафява лайсна на панаталона, а от рикошета друг случаен минувач на име Саид (също швед) беше смъртно ранен.

    05:35 16.08.2025

  • 2 Доктори и инженери

    6 2 Отговор
    Швеция трябва веднага да бъде съдена в Хелзинки за ксенофобия! Не може точно по време на петъчната молитва, когато хората мирно и тихо си се молят в джамията, гадните шведи отвън да се стрелят!

    05:59 16.08.2025

  • 3 Уса

    2 0 Отговор
    Шведите преди няколко дена поздравиха геовете в украинската армия

    06:43 16.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания