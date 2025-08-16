20-годишен загина при стрелба край джамия в Швеция, друг е тежко ранен

Мъж на около 20 години беше убит, а друг мъж на сходна възраст беше тежко ранен при стрелба край джамия в шведския град Оребро, на около 200 км от Стокхолм, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на изявление на полицията.

Двамата мъже са били откарани в болница с тежки наранявания, но единият от тях е починал. Няма опасност за живота на втория ранен.

Засега не е известно дали нападателят е бил един. Операцията по залавянето му продължава, заяви полицията.

Към момента се предполага, че стрелбата е била свързана с престъпна мрежа, а инцидентът се разследва като убийство и опит за убийство.

Според шведските медии нападението е извършено по време на петъчната молитва в джамията, като са произведени няколко изстрела извън храма.

Швеция от години с бори с престъпления, свързани с криминални банди. Конфликтите между различни престъпни групировки често приключват с убити и ранени, отбелязва ДПА.