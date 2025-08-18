Новини
Володимир Зеленски във Вашингтон: Украйна е готова да установи нова архитектура на сигурност след войната
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски във Вашингтон: Украйна е готова да установи нова архитектура на сигурност след войната

18 Август, 2025 20:31, обновена 18 Август, 2025 20:50 1 436 61

Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес

Володимир Зеленски във Вашингтон: Украйна е готова да установи нова архитектура на сигурност след войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

Още новини от Украйна

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.

„Не трябва да очакваме Путин доброволно да изостави агресията и новите опити за завоевание“, написа Зеленски. Той сподели видеоклип, който показва как европейските лидери се поздравяват взаимно и се прегръщат по време на по-ранна среща във Вашингтон.

„Затова и натискът трябва да свърши работа и той трябва да е общ – от САЩ и Европа, от всеки в света, който уважава правото на живот и международния ред“, допълни той.

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна последен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предаде писмо от жена си до Мелания Тръмп. Той използва Доналд Тръмп за пощальон.

Това стана по време на среща в Белия дом.

Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортерите засипаха американския президент с въпроси.

"Какво е вашето послание към украинския народ?", попитаха го.

"Ние ги обичаме", отговори кратко Тръмп, докато позираше за снимки със Зеленски, преди двамата да влязат вътре.

САЩ ще се включат в гаранциите за сигурността на Украйна. Тази война върви към своя край и когато той настъпи, аз ще ви го съобща, посочи Тръмп по време на срещата в Белия дом.

Той отбеляза, че вярва, че Путин иска също край на конфликта.

Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    11 43 Отговор
    Слава на Украйна и целия свят! Винаги мир, без война.

    Коментиран от #12

    20:31 18.08.2025

  • 2 Коста

    37 7 Отговор
    Зельонски, пълен нещастник си.

    20:33 18.08.2025

  • 3 Каква Украйна

    20 7 Отговор
    За покрайнината на руската федерация ли става въпрос.

    Коментиран от #6

    20:33 18.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    8 17 Отговор
    Намериха ли ръката и кракът на генерала?

    Коментиран от #49

    20:33 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таkа.

    3 26 Отговор
    След постигането на мир, на територията на Украйна ще бъдат разположени западни войски веднага. И трябва да свърши войната на Израел с Палестина, като на територията на Палестина ще бъдат разположени мироопазващи сили на ООН. Както ООН често се е намесил в Балканите заради сърбите, които убиват други южнославянски народи. А пък виждаме, че в Сърбия купуват оръжие, защото искат нова война в Балканите. Затова срещу правителството в Сърбия избухнали протести. Не само заради трагедията в Нови Сад, но и заради диктата на Вучич по подобие на Путин.

    20:35 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НИЕ ДРУЖНО.

    8 7 Отговор
    Водини Путине!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #17, #26

    20:36 18.08.2025

  • 10 Европа си иска Украйна създадена от

    6 11 Отговор
    Европейското протеже Ленин през 1917

    20:36 18.08.2025

  • 11 НИКО

    20 6 Отговор
    НАРКОМАНА ПЕЛТЕЧИ ЕВРОПА ЗАЕКВА И ТРЕПЕРИ НЕ Е НА ДОБРО, УКРАИНА СИ ОТИВА ,ЕВРОПА СИ ОСТАВА АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ

    20:36 18.08.2025

  • 12 Наблюдател

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    "Славата" на Украйна я видя цял свят. 7 милиона бежанци в Русия, 20 милиона по света и 2.5 милоона при Бандера.

    Да гледа целият свят и се учи, докъде се стига като си марионетка на Сатанински сили.

    Коментиран от #15, #19

    20:36 18.08.2025

  • 13 тръмп: навлеците пак довтасаха

    20 4 Отговор
    Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

    20:37 18.08.2025

  • 14 Крайно време е

    7 12 Отговор
    Диктатурата в целия свят да приключи. По-сигурен свят ще бъде, ако САЩ, Израел и Русия ги няма.

    20:37 18.08.2025

  • 15 гайтанджиева

    5 13 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    Това са руски фейкове.

    20:37 18.08.2025

  • 16 Обаче

    8 1 Отговор
    Какви гаранции и какъв подобно пети натовски член!? Няма никой никога да прати войски на фронта в Украйна срещу Русия.
    Ако искрено го мислят, то най-простото е да дадат достатъчно количество от необходимите оръжия за да се защити сега нападнатата държава.

    20:37 18.08.2025

  • 17 Разберете това

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ ДРУЖНО.":

    Тогава живеете в мизерия

    20:38 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Леле - леле ! 😄

    14 2 Отговор
    Хубаво слово написали на еврейското джудже от английското разузнаване . Ама ... Късно е либе за китка !

    20:38 18.08.2025

  • 21 Тръмп

    15 6 Отговор
    Байдън е виновен за войната той беше глупав и корумпиран президент!

    20:38 18.08.2025

  • 22 Хлорофилът

    12 3 Отговор
    ще се скъса да благодари, докато го ритат публично.

    20:38 18.08.2025

  • 23 От няколко дни в Украйна

    6 18 Отговор
    Руските военни машини ,танкове и БТР-и са с Американски знамена като са свалили руските. Идеята е че Украинските подразделения няма да смеят да ги обстрелват като видят Американските флагове. Докъде се докараха орките ...няма такъв срам и безпомощност и резил за "втарая"

    20:38 18.08.2025

  • 24 Коста

    16 3 Отговор
    Изморих се от този Зеленчук. Може ли да си го наврете навсякъде.?

    Коментиран от #40

    20:38 18.08.2025

  • 25 Злобното Джуджи

    7 8 Отговор
    Ако Русия беше Израел, а Пусик Натаняху нито Зеленски щеше да пристигне, нито Украйна да "решава" каквато и да било сигурност. Обаче имаме това което имаме - пълна ру3ка некадърност, поредна брутално унищожена руска танкова колона и поредния "руски" генерал останал без ръце и крака. Така че продължаваме да се наслаждаваме на рузките нещастия, като на пpace оплело се в кълчища. Сред поредния ру3ки резил 100% няма да има нито сделка, нито мир.

    20:39 18.08.2025

  • 26 Кобзон

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ ДРУЖНО.":

    Води ни ги.

    20:39 18.08.2025

  • 27 ТРЪМП

    16 2 Отговор
    Зеленски може да прекрати веднага войната, ако иска, или може да продължи битката. Няма връщане на Крим, който Обама им даде без един изтрел. Украйна няма да бъде член на НАТО.

    20:39 18.08.2025

  • 28 ЕВРОГЕИСКИ УПРАВНИЦИ

    12 2 Отговор
    ДРЪЖ СЕ НАРКОМАНЕ ОТ ТЕБ ЗАВИСИ СЪДБАТА НА ЕВРОГЕИЦИТЕ

    20:39 18.08.2025

  • 29 Сатана Z

    4 11 Отговор
    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    20:40 18.08.2025

  • 30 БОЛШЕВИК

    13 1 Отговор
    Тръмп каза ние продаваме оръжието не го подаряваме. Зеленски каза европейците плащат за оръжието.

    20:40 18.08.2025

  • 31 Опа

    2 15 Отговор
    Един голям среден за Пу.

    Коментиран от #35

    20:40 18.08.2025

  • 32 Лост

    11 1 Отговор
    Да не използва Тръмп за пощальон, защото "Пощальонът звъни винаги два пъти".И Зеленски вече си изигра лимита.

    20:41 18.08.2025

  • 33 С една дума...!

    11 0 Отговор
    Нищо ново!
    Войната продължава!

    Коментиран от #42

    20:43 18.08.2025

  • 34 Купил

    7 1 Отговор
    си е костюмче.

    Коментиран от #41

    20:43 18.08.2025

  • 35 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Опа":

    И как позна?!?!

    20:44 18.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мдаа

    11 4 Отговор
    Всичко се развива според очакванията. Евопейските навлеци бяха посрещнати от началника на протокола, Тръмп не благовволи да посрещне неканените гости. Кадрите на разговора между Тръмп, Джей Ди Ванс и Зеленски бяха чак неудобни. Тръмп му говори на висок тон и размята пръст, Ди Ванс го нарежда, както той си знае. Зеле се брани, колкото може, ама не може много. Да видим сега кадрите от срещата на Тръмп и Ди Ванс с европейските т.нар. лидери. Циркът е пълен. Найц-вероятно европейските лидери ще си тръгнат с 300% мита за Европейския съюз.

    20:44 18.08.2025

  • 38 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    4 9 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #50

    20:44 18.08.2025

  • 39 Да,бе

    6 2 Отговор
    Украйна е номер едно само по натовареност на погребалните агенции...И няма стигане.Пак добре,че са те,иначе ние щяхме да сме самоубийците в галактиката,а сега сме втори,ама с малко.

    20:45 18.08.2025

  • 40 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Коста":

    От украинците може да сме изморени, но се примиряваме, но не и вие

    20:45 18.08.2025

  • 41 то туй

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Купил":

    костюмче на харизано мяза. Сигурно му е от абитуриентската.

    20:45 18.08.2025

  • 42 Новото е -

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "С една дума...!":

    Зеленски-си е купил погребално черно костюмче...!

    Коментиран от #45

    20:45 18.08.2025

  • 43 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    6 1 Отговор
    Нито Украйна, нито Русия ще отстъпят......войната продължава

    20:48 18.08.2025

  • 44 Нортроп Груман

    1 2 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    20:50 18.08.2025

  • 45 То и путин

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Новото е -":

    Бе в погребално черно костюмче

    20:50 18.08.2025

  • 46 Смехотворно

    3 0 Отговор
    Двамата най-големи клоуни на нашето съвремие са във вихъра си и ни забавляват с "бисерите", които ръсят с изказванята си.

    Коментиран от #51

    20:51 18.08.2025

  • 47 Войната не спира

    0 0 Отговор
    Тръмп има интерес от нея. Трупа дебели пачки....Путин са бие за територии...и той има интерес от нея....

    20:53 18.08.2025

  • 48 Горките копейки

    0 0 Отговор
    Чак ги съжалявам.

    20:53 18.08.2025

  • 49 Абе мани кракът и ръката на генерала...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Не могат да му намерят оная работа и девиците артисаха.

    20:54 18.08.2025

  • 50 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Факт

    Коментиран от #52

    20:54 18.08.2025

  • 51 Ти кво очакваш

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Смехотворно":

    Да ти кажат.....колко руснаци са избити ли ????

    20:54 18.08.2025

  • 52 ЛЕЕ СЕ РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Това е безспорен":

    Путин да му мисли, руснаците са на пангара....

    Коментиран от #57

    20:55 18.08.2025

  • 53 По немскщата ТВ -Велт

    2 0 Отговор
    гледах пресконференцията Тръмп-Зеленски
    Зееленски се включи 2 пъти и стоя през цялото време в мисионерска поза много уплашен.
    На въпроса защо Русия претендира за Донтбас, Тръмп отговори ....Защото го завоюва, а Украйна не може да я победи

    20:55 18.08.2025

  • 54 Сменете му дрогата все по неадекватен е

    3 0 Отговор
    Този жалък Урко фашист

    20:55 18.08.2025

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ПО СИЕНЕН
    ... НЯМА ДА ИМА МИР
    ...
    ЩЕ ЯХАТ "САМОЛЕТА" НА БАЙ ИВАН МЕЧКАТА

    20:56 18.08.2025

  • 56 име

    2 0 Отговор
    Киевската хунта не може да си осигури собствената сигурност, щяла европеската да осигурява!

    20:56 18.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 аз ,доколкото съм запознат,

    1 0 Отговор
    мисля ,че засега в Европа няма война.Има едно сво в украина.

    20:58 18.08.2025

  • 59 си дзън

    1 0 Отговор
    Слава на всеки украински войник, избягъл от кървавия фашистки киевски режим!

    20:58 18.08.2025

  • 60 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Тоя път е костюмиран, да изглежда прилично, кога го опне Хаджи Дончо!

    20:59 18.08.2025

  • 61 Другият тъп@....

    0 0 Отговор
    н@р Ванс за какво е там?, да брои колко пъти Зеленски е благодарил на Тръмп ли?, нормата била дванадесет пъти в минута.

    21:00 18.08.2025