Володимир Зеленски във Вашингтон: Украйна е готова да установи нова архитектура на сигурност след войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.

„Не трябва да очакваме Путин доброволно да изостави агресията и новите опити за завоевание“, написа Зеленски. Той сподели видеоклип, който показва как европейските лидери се поздравяват взаимно и се прегръщат по време на по-ранна среща във Вашингтон.

„Затова и натискът трябва да свърши работа и той трябва да е общ – от САЩ и Европа, от всеки в света, който уважава правото на живот и международния ред“, допълни той.

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна последен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предаде писмо от жена си до Мелания Тръмп. Той използва Доналд Тръмп за пощальон.

Това стана по време на среща в Белия дом.

Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортерите засипаха американския президент с въпроси.

"Какво е вашето послание към украинския народ?", попитаха го.

"Ние ги обичаме", отговори кратко Тръмп, докато позираше за снимки със Зеленски, преди двамата да влязат вътре.

САЩ ще се включат в гаранциите за сигурността на Украйна. Тази война върви към своя край и когато той настъпи, аз ще ви го съобща, посочи Тръмп по време на срещата в Белия дом.

Той отбеляза, че вярва, че Путин иска също край на конфликта.

Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.