Швейцария готова да предостави имунитет на Путин за мирни преговори

19 Август, 2025 15:36 1 041 36

Берн подчертава опита си като неутрален посредник, въпреки охладнелите отношения с Москва

Швейцария готова да предостави имунитет на Путин за мирни преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той пристигне в страната за участие в мирни преговори за Украйна, съобщи Франс прес, предава News.bg.

Това ще важи независимо от издадената от Международния наказателен съд заповед за арест.

На пресконференция швейцарският външен министър Игнацио Касис поясни, че при определени обстоятелства на руския лидер ще бъде позволено да стъпи на швейцарска територия. „Миналата година правителството определи правилата за предоставяне на имунитет на лице с международна заповед за арест, ако идва за мирна конференция, а не по лични причини“, уточни той.

Френският президент Еманюел Макрон повдигна идеята за среща на върха между Путин и украинския президент Володимир Зеленски в „неутрална страна, може би Швейцария“. „Настоявам за Женева“, подчерта Макрон.

Касис заяви, че страната му е напълно готова да бъде домакин на подобна среща, като изтъкна дългогодишния опит на Швейцария в посредничеството. Въпреки това той призна, че Москва е охладняла към Берн след като страната се присъедини към санкциите на ЕС, въведени след началото на войната през февруари 2022 г.

„Казаха ми, че откакто Швейцария прие европейските санкции, те естествено са загубили част от желанието да проведат подобна среща тук“, добави външният министър.

Той припомни прецедента от миналия месец - Шестата световна конференция на председателите на парламентите, когато Женева прие и руска делегация, въпреки санкциите. Тогава председателят на горната камара на руския парламент Валентина Матвиенко участва в срещата.

Швейцарските власти уточниха, че законът и международните споразумения позволяват изключения от ограниченията за пътуване, особено когато става дума за участие в международна конференция.

За последно Путин посети Женева през юни 2021 г. за срещата си с тогавашния американски президент Джо Байдън. Последните преки преговори между Русия и Украйна се проведоха в Истанбул, като Москва днес смята Турция за по-близък партньор въпреки членството ѝ в НАТО.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
  • 1 Интересни факти

    1 22 Отговор
    Фактът, че в пресата (особено извън Русия) започват да се появяват снимки и истории за Луиза Розова / Елизавета Кривоногих, както и за предполагаеми деца на Путин от Кабаева, не е случайност. Това обикновено се случва при две ситуации:
    1. Когато властта отслабва – обкръжението вече не държи толкова плътна цензура и контрол над личния живот на лидера.
    2. Когато се подготвя преход – „пускат“ в медиите намеци за наследници, семейство, личен живот, за да се свиква обществото с мисълта, че сегашният владетел не е вечен.
    В Русия досега всичко около личния живот на Путин беше табу – нито дъщери, нито любовници, нито внуци се допускаха в публичното пространство. Ако изведнъж това започва да излиза, има две интерпретации:
    или вътрешни кръгове вече не се страхуват от него,
    или самият Кремъл подготвя „меко прехвърляне“ на вниманието – като част от сценарий „след Путин“.
    📌 Това наистина може да се чете като сигнал, че „епохата Путин“ е приключила, и сега върви битка кой ще оформи наследството му – дали чрез „нов Горбачов“, или чрез „династичен“ сюжет с деца/роднини.

    Коментиран от #6

    15:38 19.08.2025

  • 2 Рибата в морето

    34 7 Отговор
    Пропагандата я опържи. Питахте ли Путин има ли работа с жалкото нещо зеленски? Тръгнали и имунитет да му дават и да му казват къде ще се среща. Няма такова падение на Европа.

    15:40 19.08.2025

  • 3 ти да видиш

    25 3 Отговор
    Щом толко открито и настоятелно драпат за Женева значи му кроят шапка на Путин!
    Няма да е там срещата, ако изобщо има такава😉

    Коментиран от #36

    15:40 19.08.2025

  • 4 Българин

    18 3 Отговор
    Тия се чудят как да го прилъжат. Като кацне в Берн, ще се окаже че там гаранциите не важат и ще го турят у кауша! Дано Путин не се подлъже!

    Коментиран от #5

    15:40 19.08.2025

  • 5 Мани тези глупости на пропагандата

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Няма кой да арестува Путин за лъжи и непризнат съд. Всичко останало е за няколкото глупака по форумите и стадото наречени умни и красиви.

    15:42 19.08.2025

  • 6 Да позная

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересни факти":

    Ти още вярваш в щъркелите и бебетата нали? Ах тиии скакаУец такъв, язък за яловото ти вдъхновение.

    15:42 19.08.2025

  • 7 Запознат8797

    4 14 Отговор
    Срещата ще е в Хага.

    15:43 19.08.2025

  • 8 Атина Палада

    20 2 Отговор
    Луда работа...Приказват си на вятъра..
    Русия не казва нищо за подобна среща на Путин,а тия изписаха една кофа с мастило по темата:))

    15:43 19.08.2025

  • 9 Сарафов

    7 7 Отговор
    Ако Путин прелети над България ще го сваля и арестувам.

    Коментиран от #15

    15:43 19.08.2025

  • 12 Какъв срам за Русия!

    1 12 Отговор
    Предоставят на Путин милостиня- имунитет!

    15:46 19.08.2025

  • 13 Ниското IQ

    12 1 Отговор
    За Москва нещо се споменаваше за среща. Не знех, че Москва е в Швейцария.

    15:48 19.08.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    6 12 Отговор
    Отпада !!!
    Путин няма за рискува полет над държави от НАТО, отделно да се моли за въздушен коридор. Руския резил е пълен. Тръгнаха Аслани за да преговарят нacpaни 👎

    15:48 19.08.2025

  • 16 Трол

    2 1 Отговор
    Срещата ще е в Унгария.

    15:49 19.08.2025

  • 18 ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068

    8 3 Отговор
    според мен ако искат мир и да спасят хората си задължително трябва да се срещнат в МОСКВА

    Коментиран от #25

    15:49 19.08.2025

  • 19 Каква тая обсебенност на Зеленски

    12 2 Отговор
    и сутеньорите му за уреждане среща с Путин?

    Някой може ли да обясни?

    15:50 19.08.2025

  • 24 Оня с шлифера банкянския

    5 2 Отговор
    Ако височайшия гост прелети над Бъ лхария, ще се хвана здраво за пал ците на крак ата и ще стискам, ще стискам....

    15:53 19.08.2025

  • 25 москва??

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068":

    това звучи налудничаво! Това е бърлогата на звяра!

    15:54 19.08.2025

  • 26 Мухаа ха!

    12 3 Отговор
    Какъв имунитет ще представят,швейцарските ножчета на Путин?Първо го попитайте,дали изобщо ще седне на една маса с 🤡.Не разбрахте ли,че Путин никога няма да тръгне на такъв сценарий.Никога! Докато 🤡 държи властта в Незалежная, директна среща,без значение двустранна,или тристранна- Тръмп,Путин и клоуна е немислима.А тристранка- Желаещи + 🤡 и Путин звучи нелепо и смехотворно.

    Коментиран от #28

    15:54 19.08.2025

  • 27 .......

    4 7 Отговор
    Малко е досадно цял свят да се прегъва на 4 за да угажда на един изкуфял диктатор, вместо да изпрати 10 командоса да му видят сметката

    15:55 19.08.2025

  • 28 линейка за Копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "Мухаа ха!":

    как да приеме,като Зеленски му изби половината армия,а този не може 3 села да превземе,хахахаха смешна руска комедия....

    15:56 19.08.2025

  • 30 Гост

    7 3 Отговор
    Провалените европейски чиновници (даже не са политици, защото никой не ги е избирал) и провалените европейски демокрации се натискат да се отъркат около големите играчи, с надежда, някой да си спомни за предшното им величие, но за момента не им се получава. Разбира се, че няма да има среща в Швейцария. Ако въобще има такава среща, най веротното ще е в Турция или някъде из емирствата.

    Коментиран от #31

    15:59 19.08.2025

  • 31 09876

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Демокрация има само на червения площад с автобусите на ОМОН

    16:00 19.08.2025

  • 32 Ами не

    3 6 Отговор
    Няма смисъл от това! Единствено правилното е путин да бъде отстранен и Русия да се прибере в територията си! Сред това да се определи колко и как да плаща!

    16:13 19.08.2025

  • 33 граф Монте Кристо

    3 2 Отговор
    Глуууупости,на западните вероломници не може да се има вяра,зелката би трябвало да иде в Москва,да види какви преговори ще проведе,или направо да му надянат прангите.

    16:13 19.08.2025

  • 34 Емил Стефанов

    7 2 Отговор
    След като Швецария дава оръжие на една от двете страни в конфликта може ли да е домакин на мирна конференция!?!

    16:14 19.08.2025

  • 35 Да дойде в мездра путин

    2 1 Отговор
    Със зеления и перуката

    16:24 19.08.2025

  • 36 Шеши

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    Точно така,среща в Швайнария няма да има и не трябва да има. Путин знае много точно с сой си има работа и какво го чака ако сглупи да влезе в капана.

    16:43 19.08.2025

