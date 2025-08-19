Швейцария готова да предостави имунитет на Путин за мирни преговори

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той пристигне в страната за участие в мирни преговори за Украйна, съобщи Франс прес, предава News.bg.
Това ще важи независимо от издадената от Международния наказателен съд заповед за арест.
На пресконференция швейцарският външен министър Игнацио Касис поясни, че при определени обстоятелства на руския лидер ще бъде позволено да стъпи на швейцарска територия. „Миналата година правителството определи правилата за предоставяне на имунитет на лице с международна заповед за арест, ако идва за мирна конференция, а не по лични причини“, уточни той.
Френският президент Еманюел Макрон повдигна идеята за среща на върха между Путин и украинския президент Володимир Зеленски в „неутрална страна, може би Швейцария“. „Настоявам за Женева“, подчерта Макрон.
Касис заяви, че страната му е напълно готова да бъде домакин на подобна среща, като изтъкна дългогодишния опит на Швейцария в посредничеството. Въпреки това той призна, че Москва е охладняла към Берн след като страната се присъедини към санкциите на ЕС, въведени след началото на войната през февруари 2022 г.
„Казаха ми, че откакто Швейцария прие европейските санкции, те естествено са загубили част от желанието да проведат подобна среща тук“, добави външният министър.
Той припомни прецедента от миналия месец - Шестата световна конференция на председателите на парламентите, когато Женева прие и руска делегация, въпреки санкциите. Тогава председателят на горната камара на руския парламент Валентина Матвиенко участва в срещата.
Швейцарските власти уточниха, че законът и международните споразумения позволяват изключения от ограниченията за пътуване, особено когато става дума за участие в международна конференция.
За последно Путин посети Женева през юни 2021 г. за срещата си с тогавашния американски президент Джо Байдън. Последните преки преговори между Русия и Украйна се проведоха в Истанбул, като Москва днес смята Турция за по-близък партньор въпреки членството ѝ в НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересни факти
1. Когато властта отслабва – обкръжението вече не държи толкова плътна цензура и контрол над личния живот на лидера.
2. Когато се подготвя преход – „пускат“ в медиите намеци за наследници, семейство, личен живот, за да се свиква обществото с мисълта, че сегашният владетел не е вечен.
В Русия досега всичко около личния живот на Путин беше табу – нито дъщери, нито любовници, нито внуци се допускаха в публичното пространство. Ако изведнъж това започва да излиза, има две интерпретации:
или вътрешни кръгове вече не се страхуват от него,
или самият Кремъл подготвя „меко прехвърляне“ на вниманието – като част от сценарий „след Путин“.
📌 Това наистина може да се чете като сигнал, че „епохата Путин“ е приключила, и сега върви битка кой ще оформи наследството му – дали чрез „нов Горбачов“, или чрез „династичен“ сюжет с деца/роднини.
Коментиран от #6
15:38 19.08.2025
2 Рибата в морето
15:40 19.08.2025
3 ти да видиш
Няма да е там срещата, ако изобщо има такава😉
Коментиран от #36
15:40 19.08.2025
4 Българин
Коментиран от #5
15:40 19.08.2025
5 Мани тези глупости на пропагандата
До коментар #4 от "Българин":Няма кой да арестува Путин за лъжи и непризнат съд. Всичко останало е за няколкото глупака по форумите и стадото наречени умни и красиви.
15:42 19.08.2025
6 Да позная
До коментар #1 от "Интересни факти":Ти още вярваш в щъркелите и бебетата нали? Ах тиии скакаУец такъв, язък за яловото ти вдъхновение.
15:42 19.08.2025
7 Запознат8797
15:43 19.08.2025
8 Атина Палада
Русия не казва нищо за подобна среща на Путин,а тия изписаха една кофа с мастило по темата:))
15:43 19.08.2025
9 Сарафов
Коментиран от #15
15:43 19.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Какъв срам за Русия!
15:46 19.08.2025
13 Ниското IQ
15:48 19.08.2025
14 Злобното Джуджи
Путин няма за рискува полет над държави от НАТО, отделно да се моли за въздушен коридор. Руския резил е пълен. Тръгнаха Аслани за да преговарят нacpaни 👎
15:48 19.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Трол
15:49 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068
Коментиран от #25
15:49 19.08.2025
19 Каква тая обсебенност на Зеленски
Някой може ли да обясни?
15:50 19.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оня с шлифера банкянския
15:53 19.08.2025
25 москва??
До коментар #18 от "ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068":това звучи налудничаво! Това е бърлогата на звяра!
15:54 19.08.2025
26 Мухаа ха!
Коментиран от #28
15:54 19.08.2025
27 .......
15:55 19.08.2025
28 линейка за Копейка
До коментар #26 от "Мухаа ха!":как да приеме,като Зеленски му изби половината армия,а този не може 3 села да превземе,хахахаха смешна руска комедия....
15:56 19.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гост
Коментиран от #31
15:59 19.08.2025
31 09876
До коментар #30 от "Гост":Демокрация има само на червения площад с автобусите на ОМОН
16:00 19.08.2025
32 Ами не
16:13 19.08.2025
33 граф Монте Кристо
16:13 19.08.2025
34 Емил Стефанов
16:14 19.08.2025
35 Да дойде в мездра путин
16:24 19.08.2025
36 Шеши
До коментар #3 от "ти да видиш":Точно така,среща в Швайнария няма да има и не трябва да има. Путин знае много точно с сой си има работа и какво го чака ако сглупи да влезе в капана.
16:43 19.08.2025