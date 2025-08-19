Швейцария готова да предостави имунитет на Путин за мирни преговори

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той пристигне в страната за участие в мирни преговори за Украйна, съобщи Франс прес, предава News.bg.

Това ще важи независимо от издадената от Международния наказателен съд заповед за арест.

На пресконференция швейцарският външен министър Игнацио Касис поясни, че при определени обстоятелства на руския лидер ще бъде позволено да стъпи на швейцарска територия. „Миналата година правителството определи правилата за предоставяне на имунитет на лице с международна заповед за арест, ако идва за мирна конференция, а не по лични причини“, уточни той.

Френският президент Еманюел Макрон повдигна идеята за среща на върха между Путин и украинския президент Володимир Зеленски в „неутрална страна, може би Швейцария“. „Настоявам за Женева“, подчерта Макрон.

Касис заяви, че страната му е напълно готова да бъде домакин на подобна среща, като изтъкна дългогодишния опит на Швейцария в посредничеството. Въпреки това той призна, че Москва е охладняла към Берн след като страната се присъедини към санкциите на ЕС, въведени след началото на войната през февруари 2022 г.

„Казаха ми, че откакто Швейцария прие европейските санкции, те естествено са загубили част от желанието да проведат подобна среща тук“, добави външният министър.

Той припомни прецедента от миналия месец - Шестата световна конференция на председателите на парламентите, когато Женева прие и руска делегация, въпреки санкциите. Тогава председателят на горната камара на руския парламент Валентина Матвиенко участва в срещата.

Швейцарските власти уточниха, че законът и международните споразумения позволяват изключения от ограниченията за пътуване, особено когато става дума за участие в международна конференция.

За последно Путин посети Женева през юни 2021 г. за срещата си с тогавашния американски президент Джо Байдън. Последните преки преговори между Русия и Украйна се проведоха в Истанбул, като Москва днес смята Турция за по-близък партньор въпреки членството ѝ в НАТО.