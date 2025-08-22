Новини
Силно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в протока Дрейк

Силно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в протока Дрейк

22 Август, 2025 06:34, обновена 22 Август, 2025 06:39 1 101 1

Епицентърът е бил на 706 километра северозападно от град Толуин на аржентинския остров Огнена земя

Силно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в протока Дрейк - 1
Снимка: YouTube
Земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в протока Дрейк между Южна Америка и Антарктида, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът на земетресението е бил на 706 километра северозападно от град Толуин на аржентинския остров Огнена земя, на дълбочина 10,8 километра.

Метеорологичната служба на САЩ предупреди за заплаха от цунами.

Вчера сеизмолози регистрираха земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на полуостров Камчатка. Трусът е станал на 82 километра от Петропавловск-Камчатски в 7:49 ч. местно време.


Аржентина
