Пътник, страдащ от делириум, се е опитал да проникне в пилотската кабина на полет на easyJet от Франция до Португалия, принуждавайки самолета да се върне на летището в Лион, съобщиха от полицията и авиокомпанията, предаде Франс прес, цитирана от БНР.
Мъжът е бил усмирен от други пътници и след това е бил задържан, докато самолетът не се приземил.
Самолетът на easyJet, летящ от Лион за Порто, току-що бил излетял късно в петък, когато се е случил инцидентът, съобщи авиокомпанията.
Полицията съобщи, че мъжът, 26-годишен португалски гражданин, е преминал медицински прегледи, които показали, че страда от "въздушна болест и делириум". Той е бил приет във френска болница.
След като мъжът е бил задържан, полетът е продължи в посока Порто.
Пътник в делириум опита да влезе в пилотската кабина по време на полет
23 Август, 2025 21:09, обновена 23 Август, 2025 21:12 677 8
Самолетът, пътуващ от Лион за Порто, се върна на летището във френския град
Пътник, страдащ от делириум, се е опитал да проникне в пилотската кабина на полет на easyJet от Франция до Португалия, принуждавайки самолета да се върне на летището в Лион, съобщиха от полицията и авиокомпанията, предаде Франс прес, цитирана от БНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
21:16 23.08.2025
2 Някой
Коментиран от #5, #6
21:16 23.08.2025
3 Показателно
21:16 23.08.2025
4 На зор е бил
21:22 23.08.2025
5 Ами виж
До коментар #2 от "Някой":Урсула когато говори за Украйна. Това е делириум.
21:25 23.08.2025
6 С/Р
До коментар #2 от "Някой":"... Делириум (лат. delirium „лудост, делириум“ от латин. deliro „полудявам; бълнувам“) или делириум:.."
.. От пукница, най-често.
Коментиран от #7
21:30 23.08.2025
7 Пълно
До коментар #6 от "С/Р":Име - delirium tremens ! От tremo - трус , треперене ! Мисля вече разбирате цялостното му значение !
21:41 23.08.2025
8 Ммм шальор
Оня пръ дльо Караджов що не съди и Изиджет след кат опрай Райънеър де йва и де жила Трифоновски
22:12 23.08.2025