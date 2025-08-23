Новини
Пътник в делириум опита да влезе в пилотската кабина по време на полет

23 Август, 2025 21:09, обновена 23 Август, 2025 21:12

Самолетът, пътуващ от Лион за Порто, се върна на летището във френския град

Пътник в делириум опита да влезе в пилотската кабина по време на полет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътник, страдащ от делириум, се е опитал да проникне в пилотската кабина на полет на easyJet от Франция до Португалия, принуждавайки самолета да се върне на летището в Лион, съобщиха от полицията и авиокомпанията, предаде Франс прес, цитирана от БНР.

Мъжът е бил усмирен от други пътници и след това е бил задържан, докато самолетът не се приземил.

Самолетът на easyJet, летящ от Лион за Порто, току-що бил излетял късно в петък, когато се е случил инцидентът, съобщи авиокомпанията.

Полицията съобщи, че мъжът, 26-годишен португалски гражданин, е преминал медицински прегледи, които показали, че страда от "въздушна болест и делириум". Той е бил приет във френска болница.

След като мъжът е бил задържан, полетът е продължи в посока Порто.


Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    4 0 Отговор
    Западнали откачалници 😆

    21:16 23.08.2025

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    да ми обясни, какво е това делириум?

    Коментиран от #5, #6

    21:16 23.08.2025

  • 3 Показателно

    6 0 Отговор
    Европа се щура като патица без глава, объркана от изчезването на вчерашния свят

    21:16 23.08.2025

  • 4 На зор е бил

    1 0 Отговор
    Търсил е тоалетната, то такива опашки стават. Лолкост само с четири кабинки.

    21:22 23.08.2025

  • 5 Ами виж

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Урсула когато говори за Украйна. Това е делириум.

    21:25 23.08.2025

  • 6 С/Р

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    "... Делириум (лат. delirium „лудост, делириум“ от латин. deliro „полудявам; бълнувам“) или делириум:.."
    .. От пукница, най-често.

    Коментиран от #7

    21:30 23.08.2025

  • 7 Пълно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "С/Р":

    Име - delirium tremens ! От tremo - трус , треперене ! Мисля вече разбирате цялостното му значение !

    21:41 23.08.2025

  • 8 Ммм шальор

    1 0 Отговор
    Е че като страда от въздушна болест кво дири у самолет.
    Оня пръ дльо Караджов що не съди и Изиджет след кат опрай Райънеър де йва и де жила Трифоновски

    22:12 23.08.2025

