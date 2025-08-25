Новини
Седем от десет британци смятат, че премиерът Стармър се справя зле с миграцията

25 Август, 2025 05:27, обновена 25 Август, 2025 04:51 473 1

Това показва ново проучване, поръчано от вестник "Таймс"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем от десет британци казват, че премиерът Киър Стармър се справя зле с миграцията, показва ново проучване, поръчано от вестник "Таймс", предаде БНР.

След лято на протести срещу политиката за настаняване в хотели на търсещи убежище, обществеността губи вяра в способността на правителството да се справи с кризата с малките лодки, пише вестникът. Киър Стармър е изправен пред призиви от висши представители на Лейбъристката партия и министри да предприеме по-радикален подход към кризата на фона на нарастващата обществена загриженост относно начина, по който правителството решава проблема.

Анкета на "YouGov" за "Таймс" установи, че 71% от избирателите смятат, че премиерът се справя зле с проблема с хотелите за убежище, включително 56% от избирателите на неговата Лейбъристка партия.

Премиерът е под натиск, след като Висшият съд издаде заповед, която ще принуди Министерството на вътрешните работи да премести в рамките на няколко дни 138 търсещи убежище мъже от хотел в Епинг, където са настанени. Десетки други общински власти заплашиха с подобни съдебни искове за забрана на настаняване в хотели, но Министерството на вътрешните работи предупреди, че това рискува да подкопае цялата политика на правителството в областта на миграцията.

В опит да се справи с опасенията, министърът на вътрешните работи Ивет Купър вчера планове за реформа на системата за обжалване на молби за убежище, за да се депортират по-бързо неуспешните кандидати за убежище.


