Руският министър на отбраната: Армията ни ускорява напредването си на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Руският министър на отбраната: Армията ни ускорява напредването си на фронта в Украйна

29 Август, 2025 22:19, обновена 29 Август, 2025 23:29 1 495 114

  • андрей белоусов-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • донецка област

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път изчисленията на министър Андрей Белоусов

Руският министър на отбраната: Армията ни ускорява напредването си на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви днес, че руските въоръжени сили са ускорили напредъка си в Украйна и са поели този месец контрол над 600 – 700 кв. км. територия, в сравнение с 300 – 400 кв. км. в началото на годината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Белоусов също така заяви, че Русия е нанесла значителни щети на Въоръжените сили на Украйна и индустриалната инфраструктура на страната, нанасяйки 35 масирани удара тази година по 146 определени от него като особено важни цели.

„В резултат инфраструктурата на 52% от ключовите предприятия на украинския военнопромишлен комплекс бяха повредени“, допълни министърът.

„Особено бих желал да изтъкна ударите, които намаляват производствения капацитет, както и тези, насочени срещу логистичните центрове и площадките за изстрелване на дронове с голям обсег“, заяви Белоусов.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път изчисленията на министъра.

Белоусов заяви, че Русия все още има работа по подобряване на собствените си способности в областта на дроновете, включително при по-бързото обучаване на оператори.

Като друг приоритет той посочи подобряването на скоростта, с която тактическите групи се придвижват.

„Тази година бяха доставени 22 725 мотоциклета, атевета и бъгита. До края на годината допълнителни 12 186 единици подобна техника се очаква да бъдат прехвърлени на въоръжените ни сили“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мочкай Вова

    45 12 Отговор
    До пълната капитулация на киевския режим.

    Коментиран от #5

    22:21 29.08.2025

  • 2 Руснак без крак

    11 31 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава?/.

    Коментиран от #60

    22:22 29.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    15 31 Отговор
    Вторая се ускорява вече Четири Года, а фронта е още под Покровск, Торецк и Часов Яр. Молодци 😄😄👎

    Коментиран от #6, #8, #10, #15

    22:22 29.08.2025

  • 4 Папата

    29 5 Отговор
    Бялото знаме!

    22:22 29.08.2025

  • 5 Вовата все Мочка

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Мочкай Вова":

    И все Мочкан ходи.

    22:23 29.08.2025

  • 6 Важното е контранаступа

    27 5 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    да върви.

    22:23 29.08.2025

  • 7 25% от територията на Украйна

    29 8 Отговор
    вече е в състава на Руската федерация.

    22:24 29.08.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 6 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Ти нали бързо качваш "най каси", кво те ипе руснаците колко са бързо, 6 ок лук

    22:25 29.08.2025

  • 9 Не е лошо

    27 6 Отговор
    да побързат украинците да се договарят, че докато се усетят и руснаците ще минат отвъд Киев! Но зеленото първо трябва да обяви за незначителен своя горд Указ за Не преговаряме!

    22:25 29.08.2025

  • 10 Те всъщност Торецк и Часов Яр

    26 3 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    нямаха никакво стратегическо значение.Той иТорецк и той ще се окаже, че няма.

    22:25 29.08.2025

  • 11 Анонимен

    29 3 Отговор
    Ах летете ескадрони,в устремът ви милиони погледи са приковани с надежда ....

    22:25 29.08.2025

  • 12 Факт

    7 24 Отговор
    Русия окупира около 7% от територията на Украйна между 2014 и 2021 г., допълнителни 13–20% през 2022 г. (достигайки пик от 27% в началото на същата година) и само 1% повече от 2023 до 2025 г. Британското военно разузнаване изчислява, че при сегашните темпове на руските сили ще са необходими повече от четири години и още два милиона жертви, за да може напълно да окупира и четирите украински региона, за които претендира.

    Коментиран от #16

    22:27 29.08.2025

  • 13 зашката

    11 2 Отговор
    и киев и киев не е потвърдено, бум, бум...

    22:27 29.08.2025

  • 14 Аз съм веган

    10 19 Отговор
    Даже и нашите копейки не вярват вече. Ръкопляскат по инерция.

    Коментиран от #18

    22:28 29.08.2025

  • 15 зашката

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    ще, ще като турците и после 500 лета

    Коментиран от #111

    22:28 29.08.2025

  • 16 Те британското разузнаване дето писаха

    20 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    че руснаците нямат стрелково оръжие вече имате бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #46

    22:29 29.08.2025

  • 17 Малките камъчета обръщат каруцата

    7 18 Отговор
    Малките дронове на Украйна подкрепяни от Европа ще обърнат големите ракети и територия на Русия

    22:30 29.08.2025

  • 18 Веганите ядат

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм веган":

    патладжаните.

    22:30 29.08.2025

  • 19 Неподписан

    20 3 Отговор
    Години преди да започнат неприятностите м/у Украйна и РФ,англичанин ми каза: "Ти не знаеш кои сме ние англичаните!Ние ще смачкаме Руската Федерация!".Винаги съм слушал тихо музика,но когато англичаните разбраха че слушам руски песни без притеснения че съм до тях си говореха сочейки ме децата си с които бяха до самата врата на тяхната църква(празнуваха Рождество): "Той слуша руска музика!"-"Трябва да измислим още начини с които да го прецакаме още повече!"

    Коментиран от #34, #38, #40, #44, #47, #50, #87

    22:32 29.08.2025

  • 20 онзи

    18 1 Отговор
    ,,Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път изчисленията на министъра.,, Имеет си хас да могат , само ,,успехите ,, на зеля се доказват винаги ...На руснаците - те са незначителни , голяма работа , че укрията бавно , но сигурно си заминава ...А войната все още не е започнала ...

    22:32 29.08.2025

  • 21 стоян георгиев

    7 17 Отговор
    Голямо напредвсне пада.за.четири години се въртят на около 100 км от руската граница.една не особено голяма страна произвежда тия 22000 бъгита мотоциклета и атвета за около седмица.та.русия ги внася от Китай.даже не може да го произведе.танковете и бронята свърши и сега с мотопеди ще превземат Украйна.

    Коментиран от #27

    22:33 29.08.2025

  • 22 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Ройтерс ще може ли и да потвърди ,че укрия отече в канала и се връща в състава на рф ,ще може ли да потвърди че и квази държавата исраел скоро ще я последва в жалките им истории

    Коментиран от #24

    22:34 29.08.2025

  • 23 Пич

    18 4 Отговор
    Газ и бой ! НАТО са терористи , с такива не се преговаря !

    Коментиран от #25, #32

    22:35 29.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    0 11 Отговор

    До коментар #22 от "Kaлпазанин":

    Не може да го потвърди.ти можеш ли? Кога да го чакаме?

    22:35 29.08.2025

  • 25 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Ти в коя част на света живееш?

    Коментиран от #31, #51

    22:36 29.08.2025

  • 26 Русия трябваше при управлението на Путин

    5 14 Отговор
    Да е станала 500-600 милиона новородени руснаЧета демек Възраждане при Путин
    сега Русия няма административен капацитет да обслужва територията си и населението си

    22:37 29.08.2025

  • 27 оли ,

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Старите хора и пенсионерите по това време спят , ти чий го държиш още тука ?

    22:37 29.08.2025

  • 28 Последни издихания

    9 5 Отговор
    Дай Боже руския народ скоро да се освободи от подтиснеците си

    Коментиран от #29

    22:37 29.08.2025

  • 29 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Последни издихания":

    В коя част на света живееш бе мишка?

    Коментиран от #35, #36

    22:39 29.08.2025

  • 30 Русия няма да има работническа класа

    3 4 Отговор
    Която да се съединява
    А ще има червена аристокрация

    22:39 29.08.2025

  • 31 ИСТИНАТА

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Новини от имитацията на девокрацията

    Цензурирано В БЕСЕДКАТА на Иво Инджев

    Boris
    29.08.2025 в 17:16

    Благодаря за комплиментите,
    но не разбирам какво има за разбиране.
    И внучката ми разбира, че
    че 2 670 преференции не са повече
    от 30 310 преференции.

    Иво Инджев
    29.08.2025 в 18:21
    Не аз, а вие нямате аргументи!
    Затова ми запушвате устата,
    като ме цензорирате В БЕСЕДКАТА.
    И по стар комунистически обичай ме обявявате за луд.
    Добре, че не сме в социалистическият концлатер НРБ,
    където комунистите въдворяваха нормалните инакомислещи в лудница.
    Или в концлагера Белене.

    И питам аз, кой е лудият?
    Който твърди, като мене че
    2 670 преференции НЕ са повече
    от 30 310 преференции?
    Или който твърди, като вас, че
    2 670 преференции СА повече
    от 30 310 преференции.

    Нека всеки нормален българин прецени
    кой е крив и кой е прав.
    Кой е нормален, и кой е ненормален!

    Маскираният ДС антикомунист е по-опасен от комуниста!
    Вълкът в кошарата е по-опасен от вълкът в гората!

    Коментиран от #33

    22:39 29.08.2025

  • 32 Ненормалник

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Си ти. Тъпо парче. Роб си, при това комплексиран. Тотална щета,пропиляна работа. Загуба си!

    Коментиран от #37, #42, #49, #61, #62, #72, #75, #81, #91, #108, #110, #113

    22:40 29.08.2025

  • 33 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #31 от "ИСТИНАТА":

    Какво си публикувал?

    22:40 29.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В Европа живея

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Плъхчо

    22:41 29.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Малко хапче за спокоен сън

    0 9 Отговор
    на руските еничари!

    22:43 29.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Копейките

    3 9 Отговор
    Чакат с килимче в ръка. Преклонени пред душманина на руския народ,психопат Путин

    Коментиран от #56

    22:44 29.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ало, Прокопи

    7 1 Отговор
    Много интересно! Гласове пишат за 62 процента унищожена инфраструктура, а вие 52! Интересно, а то било грешка, грешка ама..

    22:45 29.08.2025

  • 46 Факт

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Те британското разузнаване дето писаха":

    че руснаците нямат стрелково оръжие вече имате бият със сапьорски лопатки."" "" "


    " Най великата " аврмия в света руската вече 11 години не може да превземе 13 000 Покровск!!!

    Коментиран от #93

    22:46 29.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мотоциклети, бъгита, каруци....

    2 6 Отговор
    ... магарета и катъри, тия както са са засили туко виж са подминали Лисабон🤣.

    22:47 29.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 000

    8 1 Отговор
    Русия ще притиска украйна толкова дълго, колкото е нужно, за да наложи своите искания пред запада. Колкото трябва, но ще стане! Съпротивата е безмислена.

    Коментиран от #64

    22:49 29.08.2025

  • 53 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Зеленият бункерен плъх ще свърши като своя идол,Адолф.

    Коментиран от #57

    22:49 29.08.2025

  • 54 Господ

    4 6 Отговор
    Ни пази от злото Русия.
    Но има национални предатели путинопоклонници, сиреч мразещи сегашна България. Сган сговорена с чужд робовладелец. Преданни предатели

    Коментиран от #63, #67

    22:50 29.08.2025

  • 55 Тия войници дето загинаха трябваше да

    1 4 Отговор
    Имат по 1-2 деца преди да ги пратят на фронта
    Инвитро процедура

    22:50 29.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 То добре

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "Сатана Z":

    Че ти свършел отдавна

    22:50 29.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чичо

    0 7 Отговор
    Ни пази от злото Русия.
    Но има национални предатели путинопоклонници, сиреч мразещи сегашна България. Сган сговорена с чужд робовладелец. Преданни предатели

    Коментиран от #65

    22:51 29.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 В България всичко е вносно

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Господ":

    И еничарЧета колкото искаш
    Френско немски испано англо руско италиано говорящи какво ще си говорят с европейците когато всичко е физика химия и математика

    Коментиран от #112

    22:53 29.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #52 от "000":

    Русия кърви бе миши.всекинден около 1000 руснака губят здраве и живот.това не го ли отчиташ? И за какво? За сто км от границата си? За да разруши пор дния мирен украинскинград?

    Коментиран от #66, #68

    22:54 29.08.2025

  • 65 Танкиното

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Чичо":

    Дано опазим България от предателите путинофили. Комплексирани и озлобени, лакейли на чужд господар

    Коментиран от #70

    22:54 29.08.2025

  • 66 000

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Колкото е нужно!

    Коментиран от #69

    22:55 29.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #66 от "000":

    На кого е нужно?

    22:56 29.08.2025

  • 70 България отдавна е превзета от предатели

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Танкиното":

    Всички чухме и записите на ПП и ДБ и признанията на баце. Всички виждаме и платената им измет по форумите.

    Коментиран от #83, #85

    22:57 29.08.2025

  • 71 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #68 от "Га ги брои бе мошок":

    Всеки ден абсолютно всеки ден Роберт мадяр публикува само той около двеста убийства на руснаци.та даже цифрата 1000 е малка!

    Коментиран от #74

    22:57 29.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Айде легайте бе 🤡!

    4 6 Отговор
    Копейки смотани🤣🤣

    22:58 29.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 доктор

    4 5 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Копейката е с интелект на маймуна.

    Коментиран от #78

    22:59 29.08.2025

  • 77 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Га ги брои бе мишок":

    Хаха...ей така ще си по миар.да няма какво да напишеш по същество.

    Коментиран от #79

    23:00 29.08.2025

  • 78 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #76 от "доктор":

    Нали ги виждаш какво пишат? Пишеш им нещо по същество и почват с обидите.няюат нито познания нито морал.

    Коментиран от #80

    23:01 29.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Българин

    5 4 Отговор
    Ако войната не спре Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    23:02 29.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мразя Масква без пари

    7 5 Отговор
    Пияните москали напредват, ама към гробищата!

    23:03 29.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Откога":

    Кое е лъжа.

    Коментиран от #89

    23:05 29.08.2025

  • 87 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Неподписан":

    Кълна се пред Исус,Аллах,Буда и прочее,пред Силата сътворила всичко,или Перун да дойде и с мълния да ме порази ако ви лъжа!

    23:06 29.08.2025

  • 88 Смърта на Путин

    4 5 Отговор
    Е спасението ПЪРВО за братския руски народ после и за човечеството

    23:06 29.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ГНУСС 200

    2 5 Отговор
    ускороава.... ГРУЗЗ 200

    23:07 29.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ГНУСС 200

    2 5 Отговор
    ФЛАМИНГО

    23:08 29.08.2025

  • 93 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Син адвокат се обръща към баща си адвокат.
    Тате,можеш да се гордееш с мен .Делото,което ти влачиш цели 20 години аз го приключих!
    Простак с простак,аз с това дело те отгледах ,мислех и внуци да отгледаме ,а ти взе,че го приключи!:))
    Та,не мисля,че руснаците са прости като сина на този адвокат:))) за да пропуснат възможността да изцоцат и последният милиард на ЕС..

    Коментиран от #97

    23:08 29.08.2025

  • 94 ДАРВИН ЕФ ПИ ВИ ДРОН ОПЕРАТОР

    1 4 Отговор
    ТАЗи " воина" схте едо последната РУСХКА С ФИ НИА.... НИКАФ схансе...

    23:10 29.08.2025

  • 95 Източна ромелия

    4 0 Отговор
    Чак сега ли го разбрахте от факти

    23:11 29.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Кое не е бе мишок":

    Едно кажи да е лъжа?

    Коментиран от #100

    23:12 29.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Ти нямаш":

    Кажи едно нещо от писаното дето да е лъжа.идвам тук хващам те за четирите лъжи дето повтаряш и почваш да обиждаш щото знаеш че няма какво да ти се случи..няма да ти правя удоволствието да ме изгонят заради теб миши.обиждай на воля нека от сайта да те отглеждат.

    Коментиран от #103

    23:16 29.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ФАКТ

    1 3 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    23:19 29.08.2025

  • 105 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Време е":

    Изобщо не е тъп...Руските приоми са точно като на бащата адвокат ..За лягане е рано...Сега съм в отпуск..Плаж , почивка и късно лягане вечер:)

    23:20 29.08.2025

  • 106 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 5 Отговор
    Ако завладяването на пуста територия от 20х30 км. на месец е "голям напредък" за "командващият", значи има нещо сбъркано в цялата "СВО". Да не говорим за цената която плащат агресорите за този "грандиозен успех". А тези "23 000 мотоциклета", които били доставили, направо ме хвърлиха в потрес. На месец "асвабадителите" губят около 30 000 "асвабадители" и много от тях са именно мотоциклетисти. "Втората в света" вече не атакува с танкове и бронирани машини, а с мотори с кош и без кош, тротинетки, колела, " по двама и трима" на кон и магаре, както и "специални части" снабдени с патерици, бастуни и пълзящи на колене. Това последното се превърна в масова практика, като форма на наказание за разни дезертьори или за недоизлекувани ранени, които са подписали договор с армията. Целта на това е една- да затрупат украинските защитници с руски трупове и по този начин да ги смачкат. Путин може да си го позволи. Крепостните са повече от украинците и отиват на заколение, като добитък. Но, дори и с тази стратегия, войната ще продължи с години и няма да приключи с "велика победа" както се надява кремълският режим.

    Коментиран от #109

    23:21 29.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Е що си слагаш

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    плюсчета на тази боза? 😄Комплекси ли са?

    23:32 29.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "зашката":

    Мечтите са безплатни

    23:33 29.08.2025

  • 112 Смешен

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "В България всичко е вносно":

    Единствените еничари служат на Кремъл!

    23:34 29.08.2025

  • 113 Виждаме

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ненормалник":

    Можеше да минеш без да се хвалиш бе мишок.

    23:35 29.08.2025

  • 114 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    0 0 Отговор
    Си лягат щастливи че не са се родили руснаци.

    23:36 29.08.2025

