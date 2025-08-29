Руският министър на отбраната: Армията ни ускорява напредването си на фронта в Украйна

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви днес, че руските въоръжени сили са ускорили напредъка си в Украйна и са поели този месец контрол над 600 – 700 кв. км. територия, в сравнение с 300 – 400 кв. км. в началото на годината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Белоусов също така заяви, че Русия е нанесла значителни щети на Въоръжените сили на Украйна и индустриалната инфраструктура на страната, нанасяйки 35 масирани удара тази година по 146 определени от него като особено важни цели.

Още новини от Украйна

„В резултат инфраструктурата на 52% от ключовите предприятия на украинския военнопромишлен комплекс бяха повредени“, допълни министърът.

„Особено бих желал да изтъкна ударите, които намаляват производствения капацитет, както и тези, насочени срещу логистичните центрове и площадките за изстрелване на дронове с голям обсег“, заяви Белоусов.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път изчисленията на министъра.

Белоусов заяви, че Русия все още има работа по подобряване на собствените си способности в областта на дроновете, включително при по-бързото обучаване на оператори.

Като друг приоритет той посочи подобряването на скоростта, с която тактическите групи се придвижват.

„Тази година бяха доставени 22 725 мотоциклета, атевета и бъгита. До края на годината допълнителни 12 186 единици подобна техника се очаква да бъдат прехвърлени на въоръжените ни сили“, допълни той.