Сачева: Разширяването на ЕС е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност. То значи разширяване на зоната на мир

Разширяването на ЕС е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност. То означава разширяване на зоната на мир
Това публикува на страницата си във фейсбук зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, която взе участие в в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген, цитирана от novini.bg. Ето какво още публикува Сачева:
"Като държава-членка от Югоизточна Европа и Черноморския регион, България последователно подкрепя европейското бъдеще на страните от Западните Балкани и Източното съседство. Това казах във втория ден от участието си в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген.
Трябва ясно да дефинираме общите си европейски интереси в сферите на сигурността и конкурентоспособността и да ги обясняваме на колкото се може повече хора в ЕС и страните, които искат да станат част от него. В основата на присъединителния процес трябва да стоят принципът за собствени заслуги, изпълнението на критериите за членство и разбирането, че срещу това членство трябва да бъдат поети и изпълнени определени ангажименти. Само така разширяването на Съюза може да има трайни отражения върху геополитическата ориентация и цивилизационна принадлежност на страните кандидати".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мутата
19:53 28.08.2025
2 Миζ Пиги
19:53 28.08.2025
3 Росен Желязков
19:54 28.08.2025
4 Говежда
19:54 28.08.2025
5 Алибегай
19:55 28.08.2025
6 Леля Яга
19:58 28.08.2025
7 Кьовеши
19:58 28.08.2025
8 Вашето Мнение
20:01 28.08.2025
9 Ах...!
20:02 28.08.2025
10 В изказването на
20:04 28.08.2025
11 Стоянова,не стига,
Коментиран от #12
20:04 28.08.2025
12 виждам,че
До коментар #11 от "Стоянова,не стига,":и ти си ме прочела.
20:05 28.08.2025
13 дядото
20:06 28.08.2025
14 Обича го
20:06 28.08.2025
15 Фърст Бългериан Емпайър
20:08 28.08.2025
16 ганев
20:11 28.08.2025
17 гост
20:12 28.08.2025
18 Весилото
20:12 28.08.2025
19 Сигурност
20:12 28.08.2025
20 Алибергов
20:15 28.08.2025
21 Ванга
20:15 28.08.2025
22 Сач от Караагач
20:15 28.08.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
МОЖЕ ДА ОПАЗИ МУСКАЛИТЕ С РОЗОВ ГЮЛ НА
БАЙ ГОЙЬО РАПОНА И ШИШИ
......
ПОНЕЖЕ ТОЯГИТЕ ГИ ПРОУЗВЕЖДАМЕ В БЪЛГАРИЯ
20:16 28.08.2025
24 В беляне
20:17 28.08.2025
25 радецки
Коментиран от #26
20:17 28.08.2025
26 немвки питекантропи
До коментар #25 от "радецки":Според рАдка перката и насРайн метал под модерно оръжие разбират 155мм снаряди и барут.
20:20 28.08.2025
27 фен на сидеров
20:22 28.08.2025
28 Като те гледам
Видим експерт си в тая област хипопотам такъв
Но не се прави на евро разбирачка не ти се отдава
20:27 28.08.2025
29 ха ха
20:29 28.08.2025
30 НЕ ИМ СЕ ВЪРЗВАЙТЕ
НАИВНИЦИ , КОЙ ВИ ИСКА ЗА ДА ВИ ПРАВИ ДОБРО . ИСКАТ НИ ЗА ДА СМЕ ИМ СЛУГИ , ДА НИ ПОЛЗВАТ ЗА ПРОКСИТА!
20:38 28.08.2025
31 ⚒️⚒️⚒️⚒️
20:46 28.08.2025
32 Вижте пичове ...
20:48 28.08.2025
33 Възмутен
А кой ще ни пази да даваме едни милиарди за самолети бракми, който даже още не са дошли??!! Ето това е грабеж и от него трябва да се пазим!! А не от някакви си измислени "заплахи".... на кой сме му притрябвали като вече всичко е ограбено?!
20:50 28.08.2025
34 Вижте пичове ...
20:52 28.08.2025
35 Феникс
20:53 28.08.2025
36 Чупката
20:56 28.08.2025
37 az СВО Победа80
20:56 28.08.2025
38 Имитирайте вятъра и скачай на метлата и
20:57 28.08.2025
39 Абе тая Сачева
20:58 28.08.2025
40 Войната Тук !
Е По- Страшна !
От Тази Там !
Свободата Там !
Може да Се Отвоюва !
Тек Държавата !
Не ще Да Признае !
Престъпленията Си !
20:58 28.08.2025
41 Не думай ма....
20:59 28.08.2025
42 Чичо Манчо
ли.
21:01 28.08.2025
43 Кравата Сачева?
21:01 28.08.2025
44 Кравата Сачева?
21:03 28.08.2025
45 123456
21:03 28.08.2025
46 ооххБоже
Язък за вечерята...
Пет евро без да броя Грозданка та отидоха у канала...
21:07 28.08.2025
47 Сатана Z
21:07 28.08.2025