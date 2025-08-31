Най-сериозната заплаха за мира и сигурността! Германия спешно реформира разузнаването

В Германия призоваха да се разработи нова концепция за разузнаването и да се преструктурира то. За това призова пред Die Welt вицепрезидентът на Федералната служба за защита на конституцията Синан Селен.
Според Селен, такива мерки са необходими поради руската заплаха - "еднократни агенти, кибератаки и любовни капани". Той подчерта, че Москва "разглежда Германия като ключова цел в Европа".
"Освен дребни намеси, тези действия все по-често включват кибератаки, дезинформация и пряк саботаж. Всичко това допринася за разпалването на страх, несигурност и съмнения по отношение на демокрацията", каза Селен.
През юни 2023 г. Германия за първи път в националната си стратегия за сигурност определи Русия като "най-сериозната заплаха за мира и сигурността" в Европа, като заяви, че е необходимо да се противодейства на руското влияние и шпионаж.
През 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия е в състояние на конфликт с Русия. Той счита, че това се дължи на факта, че Русия "дестабилизира голяма част" от Германия и провежда операции за намеса чрез социалните мрежи.
Защитата от атаки от страна на чужди държави в момента е основен приоритет, заяви Селен. Мерц също заяви, че възнамерява да направи Германия най-силната военно страна в Европа.
