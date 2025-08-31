Новини
Най-сериозната заплаха за мира и сигурността! Германия спешно реформира разузнаването
  Тема: Украйна

Най-сериозната заплаха за мира и сигурността! Германия спешно реформира разузнаването

31 Август, 2025 16:03 856 23

Канцлерът Мерц също заяви, че възнамерява да направи Германия най-силната военно страна в Европа

Най-сериозната заплаха за мира и сигурността! Германия спешно реформира разузнаването - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В Германия призоваха да се разработи нова концепция за разузнаването и да се преструктурира то. За това призова пред Die Welt вицепрезидентът на Федералната служба за защита на конституцията Синан Селен.

Според Селен, такива мерки са необходими поради руската заплаха - "еднократни агенти, кибератаки и любовни капани". Той подчерта, че Москва "разглежда Германия като ключова цел в Европа".

"Освен дребни намеси, тези действия все по-често включват кибератаки, дезинформация и пряк саботаж. Всичко това допринася за разпалването на страх, несигурност и съмнения по отношение на демокрацията", каза Селен.

През юни 2023 г. Германия за първи път в националната си стратегия за сигурност определи Русия като "най-сериозната заплаха за мира и сигурността" в Европа, като заяви, че е необходимо да се противодейства на руското влияние и шпионаж.

През 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия е в състояние на конфликт с Русия. Той счита, че това се дължи на факта, че Русия "дестабилизира голяма част" от Германия и провежда операции за намеса чрез социалните мрежи.

Защитата от атаки от страна на чужди държави в момента е основен приоритет, заяви Селен. Мерц също заяви, че възнамерява да направи Германия най-силната военно страна в Европа.


Германия
Оценка 3.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    14 3 Отговор
    Германия стана арабски халифат !!!

    Коментиран от #3

    16:05 31.08.2025

  • 2 минувач

    12 3 Отговор
    Каквото и да правят фрицовете , нямат никакъв шанс срещу ХИЩНИКА ! СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ОНИ СЪС САЛФЕТКИТЕ !

    Коментиран от #23

    16:06 31.08.2025

  • 3 онзи

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Това в момента им е най-малкия проблем на немците . Русия им боде очите и не могат да си намерят място , че не могат да и противостоят по никакъв начин !

    16:07 31.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Помак

    16 2 Отговор
    Германия е б.ита карта , от най голямата сила на света с най престижния паспорт, най великата инженерна и техническа мисъл на Землята се е превърнала в гето ..Урсула и компания я сринаха Тази Германия заради укрия

    16:08 31.08.2025

  • 7 120 000 "нулеви" руски фирми в България

    5 11 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #19

    16:09 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А где,

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Временното явление ЕС":

    Какая Калас ? Где она ?

    16:10 31.08.2025

  • 10 Той и хитлер

    12 1 Отговор
    се опита да направи Германия най-силната страна в Европа, но нейсе...

    16:10 31.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Германският фашизъм отново ще настъпи мотиката Русия исторически е обречена са набива канчето на неските военнолюбци.

    16:13 31.08.2025

  • 13 Перо

    10 1 Отговор
    Силата на Германия отдавна е невъзвратимо минало! От джендър войник не става! Държавниците са унтерменши!

    16:14 31.08.2025

  • 14 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Дори американският посланик избяга от кочината преди 6 месеца и остави жълтопаветните гризачи да се спасяват поединично

    16:16 31.08.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор
    Западняците и Германия в случая, много почнаха да се вдъхновяват от Хитлер-а, но съдбата им ще е много по-тежка от неговата!

    16:17 31.08.2025

  • 16 Неподписан

    0 1 Отговор
    Аби,как протича медения месец на Орлин и Ваня...

    16:27 31.08.2025

  • 17 фредерике шМерц

    0 0 Отговор
    Вече съм поръчала 60милиона кафяви ризи от всички размери на китайците...........като ги ушият обличаме униформите праим факелно шествие и от там щурм и дранг нах остен..........

    16:35 31.08.2025

  • 18 665

    0 0 Отговор
    Германската розова джамахирия военна сила !?!! ааахахах

    16:37 31.08.2025

  • 19 Ако наистина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "120 000 "нулеви" руски фирми в България":

    Плащат за подобни драсканици, ми става ясно защо европата обеднява във всяко едно отношение

    16:43 31.08.2025

  • 20 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Мерц пък какво трепери, да стигне до Германия трябва да мине през Украйна и Полша, или през Австрия и Чехия.
    Ще прави силна армия, смешко.

    16:50 31.08.2025

  • 21 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    Ще възстановят Гестапо и Мюлер...
    ...
    После логично ще получат червения байрак над Райхстага! :))

    16:50 31.08.2025

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не се бъркайте хора ,ще я направи и почти е станала най джендърската лесбогейо страна ,обладана от демони и сатанисти ,дрогата води до това .добре че са чужденците иначе досега да бяха станали и канибали ,убиващи за удоволствие

    16:50 31.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

