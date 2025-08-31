Под санкции! Роснефт отчита срив с 68% на печалбата за полугодието

Нетната печалба на руския енергиен гигант "Роснефт" е спаднала с над 68% през първата половина на 2025 г., достигайки 245 милиарда рубли (около 3 милиарда долара), съобщи изпълнителният директор на компанията Игор Сечин, цитиран от Ройтерс.

По думите му основна причина за сривa са по-ниските цени на петрола, предизвикани от увеличаването на добивите от Саудитска Арабия и други държави членки на ОПЕК. "Първата половина на годината се характеризираше със спад на цените на петрола, дължащ се предимно на свръхпроизводство. Основната причина е активното увеличение на добивите от страните от ОПЕК, включително Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт", подчерта Сечин.

Още новини от Украйна

Изказването му е един от първите публични сигнали за безпокойство в Москва относно стратегията на ОПЕК+, която през тази година промени курса си и започна да повишава производството с цел възстановяване на пазарен дял. Според източници на Ройтерс, Русия вече е изразила резерви на последните заседания на групата, но в крайна сметка е подкрепила решението за увеличаване на добива с 547 000 барела дневно от септември.

Сечин, дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, отдавна е скептичен към сътрудничеството с ОПЕК. Според него ограниченията върху производството са помогнали на САЩ да увеличат добивите си и да се превърнат във водещ световен производител.

От "Роснефт" прогнозират, че излишъкът на световния пазар на петрол ще достигне 2,6 милиона барела дневно през четвъртото тримесечие на 2025 г., а през 2026 г. ще намалее до 2,2 милиона.

Сечин използва повода и за нова атака срещу политиката на Руската централна банка, като обвини институцията, че с агресивната си парична политика поддържа твърде висок курс на рублата, което допълнително затруднява износа на петрол.