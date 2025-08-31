Под санкции! Роснефт отчита срив с 68% на печалбата за полугодието

Нетната печалба на руския енергиен гигант "Роснефт" е спаднала с над 68% през първата половина на 2025 г., достигайки 245 милиарда рубли (около 3 милиарда долара), съобщи изпълнителният директор на компанията Игор Сечин, цитиран от Ройтерс.
По думите му основна причина за сривa са по-ниските цени на петрола, предизвикани от увеличаването на добивите от Саудитска Арабия и други държави членки на ОПЕК. "Първата половина на годината се характеризираше със спад на цените на петрола, дължащ се предимно на свръхпроизводство. Основната причина е активното увеличение на добивите от страните от ОПЕК, включително Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт", подчерта Сечин.
Изказването му е един от първите публични сигнали за безпокойство в Москва относно стратегията на ОПЕК+, която през тази година промени курса си и започна да повишава производството с цел възстановяване на пазарен дял. Според източници на Ройтерс, Русия вече е изразила резерви на последните заседания на групата, но в крайна сметка е подкрепила решението за увеличаване на добива с 547 000 барела дневно от септември.
Сечин, дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, отдавна е скептичен към сътрудничеството с ОПЕК. Според него ограниченията върху производството са помогнали на САЩ да увеличат добивите си и да се превърнат във водещ световен производител.
От "Роснефт" прогнозират, че излишъкът на световния пазар на петрол ще достигне 2,6 милиона барела дневно през четвъртото тримесечие на 2025 г., а през 2026 г. ще намалее до 2,2 милиона.
Сечин използва повода и за нова атака срещу политиката на Руската централна банка, като обвини институцията, че с агресивната си парична политика поддържа твърде висок курс на рублата, което допълнително затруднява износа на петрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #33
11:33 31.08.2025
2 си дзън
11:34 31.08.2025
3 Делю Хайдутин
11:34 31.08.2025
4 Ганя Путинофила
При второто може да го обявят за герой!
Коментиран от #10
11:35 31.08.2025
5 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак лъготиш. Най-големият спад е в Словакия и Унгария.
Коментиран от #9
11:35 31.08.2025
6 Историческата грешка на САЩ е,
11:36 31.08.2025
7 Съветският пeHиc аkp00батT
Посочената компания не само не възнамерява да напуска печелившия ни пазар, но и разширява присъствието си, като разширява наемането на персонал
11:37 31.08.2025
8 Специална Военна Опсерация
11:37 31.08.2025
9 Ами не
До коментар #5 от "си дзън":В Германия, а май и Франция тича натам.
Коментиран от #18
11:38 31.08.2025
10 Лудият от портиерната
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Явно са те Уупъ.нали всички руснаци щом знаеш тези подробности
Коментиран от #20
11:39 31.08.2025
11 хех
11:39 31.08.2025
12 пешо
11:39 31.08.2025
13 Логично
11:39 31.08.2025
14 За първи път в света, руски патент
Коментиран от #16
11:40 31.08.2025
15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
11:41 31.08.2025
16 Но не за първи път
До коментар #14 от "За първи път в света, руски патент":и не за последен, пропагандата стига до глупака.
11:42 31.08.2025
17 ха-ха
11:42 31.08.2025
18 Атина Палада
До коментар #9 от "Ами не":Франция не тича.Тя е на финала.Поне така каза ЕЦБ преди известно време,че Франция фалира и трябвало да я спасява
Коментиран от #22
11:43 31.08.2025
19 Сатана Z
11:43 31.08.2025
20 Ганя Путинофила
До коментар #10 от "Лудият от портиерната":"В тази територия нормалните считат за луди, а лудите за нормални"!
Христо Ботев
11:43 31.08.2025
21 Злобното Джуджи
Руската икономика е във възход и с баснословни печалби.....в мечтите на Пу-Тин.
Реално е Памагите тонем 😁
11:44 31.08.2025
22 Не си далеч от истината
До коментар #18 от "Атина Палада":Технически Франция е фалит. Въобще Европа с бързи темпове върви натам.
11:44 31.08.2025
23 Санкциите не работели🤣🤣🤣
Коментиран от #26
11:45 31.08.2025
24 Гошо
11:46 31.08.2025
25 Ами а сетете се
11:46 31.08.2025
26 Санкциите работят
До коментар #23 от "Санкциите не работели🤣🤣🤣":Но за жалост на нас, срещу ЕС който се управлява (извинявам се, се унищожава) от подлоги на САЩ като урсулите.
11:49 31.08.2025
27 Мишел
Коментиран от #36
11:51 31.08.2025
28 Злобното Джуджи
Коментиран от #30
11:51 31.08.2025
29 Ами а сетете се
11:53 31.08.2025
30 Рускиня ли си
До коментар #28 от "Злобното Джуджи":Че те интересува Русия, а не Европа, която си заминава.
Коментиран от #34
11:54 31.08.2025
31 за козяшките плювачи
11:55 31.08.2025
32 ХАХА ХА ХА
Коментиран от #35
11:58 31.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не,бе,
До коментар #30 от "Рускиня ли си":джуджито са го обяздвали яко руски богатири и сега денонощно плаче за тях...
12:02 31.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гайтанджиева
До коментар #27 от "Мишел":Това са руски фейкове.
12:03 31.08.2025