Под санкции! Роснефт отчита срив с 68% на печалбата за полугодието
31 Август, 2025 11:33 649 36

По думите на Сечин основна причина за сривa са по-ниските цени на петрола, предизвикани от увеличаването на добивите от Саудитска Арабия и други държави членки на ОПЕК

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Нетната печалба на руския енергиен гигант "Роснефт" е спаднала с над 68% през първата половина на 2025 г., достигайки 245 милиарда рубли (около 3 милиарда долара), съобщи изпълнителният директор на компанията Игор Сечин, цитиран от Ройтерс.

По думите му основна причина за сривa са по-ниските цени на петрола, предизвикани от увеличаването на добивите от Саудитска Арабия и други държави членки на ОПЕК. "Първата половина на годината се характеризираше със спад на цените на петрола, дължащ се предимно на свръхпроизводство. Основната причина е активното увеличение на добивите от страните от ОПЕК, включително Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт", подчерта Сечин.

Още новини от Украйна

Изказването му е един от първите публични сигнали за безпокойство в Москва относно стратегията на ОПЕК+, която през тази година промени курса си и започна да повишава производството с цел възстановяване на пазарен дял. Според източници на Ройтерс, Русия вече е изразила резерви на последните заседания на групата, но в крайна сметка е подкрепила решението за увеличаване на добива с 547 000 барела дневно от септември.

Сечин, дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, отдавна е скептичен към сътрудничеството с ОПЕК. Според него ограниченията върху производството са помогнали на САЩ да увеличат добивите си и да се превърнат във водещ световен производител.

От "Роснефт" прогнозират, че излишъкът на световния пазар на петрол ще достигне 2,6 милиона барела дневно през четвъртото тримесечие на 2025 г., а през 2026 г. ще намалее до 2,2 милиона.

Сечин използва повода и за нова атака срещу политиката на Руската централна банка, като обвини институцията, че с агресивната си парична политика поддържа твърде висок курс на рублата, което допълнително затруднява износа на петрол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    15 15 Отговор
    Най големия спад на промишленото производство е в Хърватия и България.

    Коментиран от #5, #33

    11:33 31.08.2025

  • 2 си дзън

    13 15 Отговор
    Колко са 68% - нищо. Ще станат скоро 168%.

    11:34 31.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    13 8 Отговор
    Отчита легалния износ.А нелегалния е два пъти повече.

    11:34 31.08.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    16 17 Отговор
    На руснака му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от атомна бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    Коментиран от #10

    11:35 31.08.2025

  • 5 си дзън

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак лъготиш. Най-големият спад е в Словакия и Унгария.

    Коментиран от #9

    11:35 31.08.2025

  • 6 Историческата грешка на САЩ е,

    15 10 Отговор
    че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!

    11:36 31.08.2025

  • 7 Съветският пeHиc аkp00батT

    3 5 Отговор
    Американската компания за услуги за нефтени находища Weatherford International, която оперира в Русия, продължава да плюе върху западните санкции.
    Посочената компания не само не възнамерява да напуска печелившия ни пазар, но и разширява присъствието си, като разширява наемането на персонал

    11:37 31.08.2025

  • 8 Специална Военна Опсерация

    14 4 Отговор
    Спадането е по план!

    11:37 31.08.2025

  • 9 Ами не

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    В Германия, а май и Франция тича натам.

    Коментиран от #18

    11:38 31.08.2025

  • 10 Лудият от портиерната

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Явно са те Уупъ.нали всички руснаци щом знаеш тези подробности

    Коментиран от #20

    11:39 31.08.2025

  • 11 хех

    10 5 Отговор
    Няма значение. За Путин винаги ще се намери черен хайвер и шампанско в бункера.

    11:39 31.08.2025

  • 12 пешо

    6 8 Отговор
    що не кажете вашия спад ами все русия ви пречи

    11:39 31.08.2025

  • 13 Логично

    2 2 Отговор
    при спад на цените на нефта, всички производители на нефт им спадат печалбите.

    11:39 31.08.2025

  • 14 За първи път в света, руски патент

    12 4 Отговор
    се провежда спец операция с 1 200 000 жертви!

    Коментиран от #16

    11:40 31.08.2025

  • 15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    8 1 Отговор
    КВО ВИ ПУКА БЕ.. НАС САНКЦИИТЕ НИ ПРАВЯТ ПО-СИЛНИ. НАС НЕ ДОГОНЯТ...

    11:41 31.08.2025

  • 16 Но не за първи път

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "За първи път в света, руски патент":

    и не за последен, пропагандата стига до глупака.

    11:42 31.08.2025

  • 17 ха-ха

    5 4 Отговор
    Няма начин санкциите да нямат ,,ефект ,, , нали касаят Русия .....Ако бяха за укрите - всичко щеше да е по мед и масло при тях ....

    11:42 31.08.2025

  • 18 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ами не":

    Франция не тича.Тя е на финала.Поне така каза ЕЦБ преди известно време,че Франция фалира и трябвало да я спасява

    Коментиран от #22

    11:43 31.08.2025

  • 19 Сатана Z

    2 2 Отговор
    От Камен бряг се вижда как руски танкери претоварват петрол ,за който се плаща кешовица

    11:43 31.08.2025

  • 20 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Лудият от портиерната":

    "В тази територия нормалните считат за луди, а лудите за нормални"!
    Христо Ботев

    11:43 31.08.2025

  • 21 Злобното Джуджи

    9 4 Отговор
    Лъжи и Пропаганда !!!
    Руската икономика е във възход и с баснословни печалби.....в мечтите на Пу-Тин.
    Реално е Памагите тонем 😁

    11:44 31.08.2025

  • 22 Не си далеч от истината

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Технически Франция е фалит. Въобще Европа с бързи темпове върви натам.

    11:44 31.08.2025

  • 23 Санкциите не работели🤣🤣🤣

    16 1 Отговор
    Трябва да се сменят опорките ☝️

    Коментиран от #26

    11:45 31.08.2025

  • 24 Гошо

    2 1 Отговор
    Смешници!....Санкций!!!....А па ако се подкваси морето, колко масло има да кусате!!!

    11:46 31.08.2025

  • 25 Ами а сетете се

    3 4 Отговор
    Защо Русия е подкрепила решението за увеличаване на добива в ОПЕК. Можете ли?

    11:46 31.08.2025

  • 26 Санкциите работят

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Санкциите не работели🤣🤣🤣":

    Но за жалост на нас, срещу ЕС който се управлява (извинявам се, се унищожава) от подлоги на САЩ като урсулите.

    11:49 31.08.2025

  • 27 Мишел

    1 4 Отговор
    За август най търсената стока в света е руския нефт( ( новините на Блоомберг)

    Коментиран от #36

    11:51 31.08.2025

  • 28 Злобното Джуджи

    4 1 Отговор
    За Четири Года Пу-Тин съблече Русия гола и пусна на тезгяхя за продан. Епта......работа му руска 😄😄😄

    Коментиран от #30

    11:51 31.08.2025

  • 29 Ами а сетете се

    0 2 Отговор
    САЩ дали ще увеличат добивите си и дали въобще ще са световен производител или ще запечатват серийно кладенци при ниски цени и излишъкът на световния пазар на петрол от 2,6 милиона барела дневно през четвъртото тримесечие....

    11:53 31.08.2025

  • 30 Рускиня ли си

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Злобното Джуджи":

    Че те интересува Русия, а не Европа, която си заминава.

    Коментиран от #34

    11:54 31.08.2025

  • 31 за козяшките плювачи

    2 1 Отговор
    Вярно че изпадате в делириум като видите "68%" и "срив" в едно заглавие на статия за Русия, но всъщност, срив на печалбата означава по-малко печалба, но все пак печалба. При това и основната причина е ниските международни цени на петрола, а не 19-те пакета с 20 хиляди отделни санкции. Мъка, козяци, мъка!

    11:55 31.08.2025

  • 32 ХАХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    А КАКВО ОТЧИТА ЕВРОШАЙКАТА?

    Коментиран от #35

    11:58 31.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не,бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Рускиня ли си":

    джуджито са го обяздвали яко руски богатири и сега денонощно плаче за тях...

    12:02 31.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Това са руски фейкове.

    12:03 31.08.2025

