Засега: ЕС няма да иззема замразените руски активи, но и няма да ги връща на Москва

Ръководителите на външните министерства на страните от ЕС не са взели решение за изземване на замразените руски активи, но са се разбрали да не ги връщат, докато Москва не плати всички щети, нанесени на Украйна.
Това заяви ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас.
„Има пълно съгласие, че активите няма да бъдат върнати на Русия, докато щетите на Украйна не бъдат напълно компенсирани. Обсъдихме как можем по-активно да използваме тези активи в подкрепа на Украйна“, каза тя.
Калас се изказа в подкрепа на изземването на активи, отбелязвайки, че „пазарите реагират спокойно“ на дискусията за съдбата на активите, така че това нямало да подкопае финансовата стабилност на еврото, от която се опасяват Белгия, Италия и други страни от ЕС. Калас отбеляза, че дискусията за активите „ще продължи следващия месец“. Според нея днес министрите не са се опитали да „отговорят на въпроса с да или не“ относно присвояването на руски активи.
„Нуждаем се от ясна стратегия. Когато има мирно споразумение, трябва да определим как ще действаме“, каза Калас.
По-рано ръководителят на белгийското външно министерство, под чиято юрисдикция са блокирани 210 милиарда евро руски активи, се обяви категорично против тяхното отчуждаване. Той подчерта, че приходите от реинвестирането на тези активи вече са обещани като гаранции за вече отпуснатите на Украйна заеми от Г-7 с погасяване през 2040 г. Той подчерта, че Белгия е за използването на приходите от тези активи. Министърът призова колегите си „да не колят кокошката, която снася златни яйца“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
Коментиран от #7
18:41 30.08.2025
2 дончичо
Зевзеци
18:43 30.08.2025
3 Бъз бъзе
18:43 30.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:46 30.08.2025
5 Точно така
18:46 30.08.2025
6 хихи
За бъркалката на Путин!?
18:47 30.08.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Тео":Абе видно е,че са крадци..... Ще затрудняват руснаците да ходят да си ги прибират с танкове....
18:47 30.08.2025
8 Тео
18:47 30.08.2025
9 Kaлпазанин
18:48 30.08.2025
10 не може да бъде
Коментиран от #17
18:48 30.08.2025
12 Раша мрази Европа,но влага пари там!
Сбъркана работа!
18:51 30.08.2025
13 123
18:52 30.08.2025
14 Пирогов прие
18:52 30.08.2025
15 Биско Чекмеджето
18:53 30.08.2025
16 Хе хе...
18:53 30.08.2025
17 Тошо
До коментар #10 от "не може да бъде":Състоянието е тежко психично разстройство на личността, ако въобще можем да говорим за личност на тази.
18:54 30.08.2025
19 Госあ
19:00 30.08.2025
20 Бисмарк
"Той винаги казваше:" никога не се опитвайте да заблудите руснаците, да откраднете нещо от тях, защото времето ще мине и рано или късно руснаците винаги идват за своето."
Коментиран от #21
19:01 30.08.2025
21 Вярно
До коментар #20 от "Бисмарк":Жалко и тъжно е като гледаме какви мижитурки управляват съвременна Германия.
19:04 30.08.2025
22 След капитулацията
19:15 30.08.2025
23 Пръц
19:18 30.08.2025
24 Я пък тоя
Тези са завършили трети клас на по 20 години, колкото да знаят да пишат, всичко друго е купено.
19:25 30.08.2025
25 С ДРУГИ ДУМИ
19:28 30.08.2025
26 емил
19:30 30.08.2025