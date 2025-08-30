Засега: ЕС няма да иззема замразените руски активи, но и няма да ги връща на Москва

Ръководителите на външните министерства на страните от ЕС не са взели решение за изземване на замразените руски активи, но са се разбрали да не ги връщат, докато Москва не плати всички щети, нанесени на Украйна.

Това заяви ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас.

„Има пълно съгласие, че активите няма да бъдат върнати на Русия, докато щетите на Украйна не бъдат напълно компенсирани. Обсъдихме как можем по-активно да използваме тези активи в подкрепа на Украйна“, каза тя.

Калас се изказа в подкрепа на изземването на активи, отбелязвайки, че „пазарите реагират спокойно“ на дискусията за съдбата на активите, така че това нямало да подкопае финансовата стабилност на еврото, от която се опасяват Белгия, Италия и други страни от ЕС. Калас отбеляза, че дискусията за активите „ще продължи следващия месец“. Според нея днес министрите не са се опитали да „отговорят на въпроса с да или не“ относно присвояването на руски активи.

„Нуждаем се от ясна стратегия. Когато има мирно споразумение, трябва да определим как ще действаме“, каза Калас.

По-рано ръководителят на белгийското външно министерство, под чиято юрисдикция са блокирани 210 милиарда евро руски активи, се обяви категорично против тяхното отчуждаване. Той подчерта, че приходите от реинвестирането на тези активи вече са обещани като гаранции за вече отпуснатите на Украйна заеми от Г-7 с погасяване през 2040 г. Той подчерта, че Белгия е за използването на приходите от тези активи. Министърът призова колегите си „да не колят кокошката, която снася златни яйца“.