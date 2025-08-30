Новини
Свят »
Засега: ЕС няма да иззема замразените руски активи, но и няма да ги връща на Москва
  Тема: Украйна

Засега: ЕС няма да иззема замразените руски активи, но и няма да ги връща на Москва

30 Август, 2025 18:33, обновена 30 Август, 2025 18:40 623 26

  • руски активи-
  • кая калас-
  • ес-
  • външни министри

Има пълно съгласие, че активите няма да бъдат предадени на руската страна, докато щетите на Украйна не бъдат напълно компенсирани

Засега: ЕС няма да иззема замразените руски активи, но и няма да ги връща на Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителите на външните министерства на страните от ЕС не са взели решение за изземване на замразените руски активи, но са се разбрали да не ги връщат, докато Москва не плати всички щети, нанесени на Украйна.

Това заяви ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас.

Още новини от Украйна

„Има пълно съгласие, че активите няма да бъдат върнати на Русия, докато щетите на Украйна не бъдат напълно компенсирани. Обсъдихме как можем по-активно да използваме тези активи в подкрепа на Украйна“, каза тя.

Калас се изказа в подкрепа на изземването на активи, отбелязвайки, че „пазарите реагират спокойно“ на дискусията за съдбата на активите, така че това нямало да подкопае финансовата стабилност на еврото, от която се опасяват Белгия, Италия и други страни от ЕС. Калас отбеляза, че дискусията за активите „ще продължи следващия месец“. Според нея днес министрите не са се опитали да „отговорят на въпроса с да или не“ относно присвояването на руски активи.

„Нуждаем се от ясна стратегия. Когато има мирно споразумение, трябва да определим как ще действаме“, каза Калас.

По-рано ръководителят на белгийското външно министерство, под чиято юрисдикция са блокирани 210 милиарда евро руски активи, се обяви категорично против тяхното отчуждаване. Той подчерта, че приходите от реинвестирането на тези активи вече са обещани като гаранции за вече отпуснатите на Украйна заеми от Г-7 с погасяване през 2040 г. Той подчерта, че Белгия е за използването на приходите от тези активи. Министърът призова колегите си „да не колят кокошката, която снася златни яйца“.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    36 0 Отговор
    Сами си признават, че са крадци,🤑

    Коментиран от #7

    18:41 30.08.2025

  • 2 дончичо

    24 0 Отговор
    Е що сега така! А бе вземете ги,нале са у вАзека
    Зевзеци

    18:43 30.08.2025

  • 3 Бъз бъзе

    31 0 Отговор
    Вземе ли ще връща с лихвите. И всички ще си итеглят авоарите от западните банки, каза принца на С.Арабия.

    18:43 30.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    Утре чакам Урсула пред ВМЗ Сопот да и се изплюя в муц у ната

    Коментиран от #11

    18:46 30.08.2025

  • 5 Точно така

    7 8 Отговор
    Няма да ги връща, защото вече ги е изхарчил

    18:46 30.08.2025

  • 6 хихи

    16 0 Отговор
    Интересно какво си мисли, когато прави КекС??
    За бъркалката на Путин!?

    18:47 30.08.2025

  • 7 Европеец

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    Абе видно е,че са крадци..... Ще затрудняват руснаците да ходят да си ги прибират с танкове....

    18:47 30.08.2025

  • 8 Тео

    17 0 Отговор
    Какви идиотски са по тоя ЕС на ръководни позиции🤡

    18:47 30.08.2025

  • 9 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    То да видиш ,пак какво измислили нашите идиоти .дето има приказка кръв повръщам пари не връщам ,как да не им се довери човек .който им се е доверил все едно им е станал роб ,па недейте ги връща те руснаците ще отскочат пак до Берлин или след един отрезвителен Орешник ,ще ги върнете двойно ,ще има и един нов анклави като Калининград

    18:48 30.08.2025

  • 10 не може да бъде

    19 0 Отговор
    Аз лично не мога да определя в какво състояние изпада ръководството на ЕС и по-специално г-жа Калас прострация или фрустрация -при това в тежка форма!?Надявам се компетентните по въпроса да дадат отговор/пояснение!?

    Коментиран от #17

    18:48 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Раша мрази Европа,но влага пари там!

    0 15 Отговор
    Нещо като нашите руски еничари!
    Сбъркана работа!

    18:51 30.08.2025

  • 13 123

    15 0 Отговор
    Каза нациската .

    18:52 30.08.2025

  • 14 Пирогов прие

    0 15 Отговор
    петимата дръти русофила с инфаркт!

    18:52 30.08.2025

  • 15 Биско Чекмеджето

    17 0 Отговор
    На едно куче, когато му се прияде бой, отива и припикава сопата на чобанина

    18:53 30.08.2025

  • 16 Хе хе...

    12 0 Отговор
    На тия чак лигите им текат от алчност. Ама хем им се иска хем не им стиска.

    18:53 30.08.2025

  • 17 Тошо

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Състоянието е тежко психично разстройство на личността, ако въобще можем да говорим за личност на тази.

    18:54 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Госあ

    8 3 Отговор
    руските олигарси изгореха, дето вика Путин тия пари не греят руснака, да го пита руснака обаче - защо са изнесени. Нека останалите си направят сметката дали ще изнасят, както и богатите араби - могат да изгорат с кинтите всеки един момент. ЕС е пирамида.

    19:00 30.08.2025

  • 20 Бисмарк

    13 1 Отговор
    думите на първия канцлер на Германската империя Ото фон Бисмарк.

    "Той винаги казваше:" никога не се опитвайте да заблудите руснаците, да откраднете нещо от тях, защото времето ще мине и рано или късно руснаците винаги идват за своето."

    Коментиран от #21

    19:01 30.08.2025

  • 21 Вярно

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бисмарк":

    Жалко и тъжно е като гледаме какви мижитурки управляват съвременна Германия.

    19:04 30.08.2025

  • 22 След капитулацията

    3 0 Отговор
    на укра ще се плащат репарации на Русия! А после Русия ще си потърси своето и от ес ес!!!

    19:15 30.08.2025

  • 23 Пръц

    1 0 Отговор
    пръц.

    19:18 30.08.2025

  • 24 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Само погледнете " лидерите" и коментарите са излишни: Макрон, Стармър, Мерц, Мелани, Урсула, Калас, Рюте, май така му беше името и още двама трима които са толкова незначителни, че не ѝ помня имена.
    Тези са завършили трети клас на по 20 години, колкото да знаят да пишат, всичко друго е купено.

    19:25 30.08.2025

  • 25 С ДРУГИ ДУМИ

    1 0 Отговор
    НЕМА ДА КРАДЕ, .....ЩО,.....СПЕЧЕ ЛИ ВИ СЕ ..............😂🤣......??

    19:28 30.08.2025

  • 26 емил

    1 0 Отговор
    Рядко се раждат такива мало...умни същества достигайки високи постове и тя е една от тях . Как е постигнала това --- с лицемерие и предателство която е готова на всичко заради личните си интереси .

    19:30 30.08.2025