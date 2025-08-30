Новини
Свят »
Норвегия »
Човек изчезна в кратер на свлачище, поразило норвежка магистрала

Човек изчезна в кратер на свлачище, поразило норвежка магистрала

30 Август, 2025 19:01, обновена 30 Август, 2025 19:05 458 3

  • свлачище-
  • нормегия-
  • магистрала-
  • изчезнал

Част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет

Човек изчезна в кратер на свлачище, поразило норвежка магистрала - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Тронхайм, предаде ДПА.

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руска бомба

    3 1 Отговор
    е причината.

    19:07 30.08.2025

  • 2 Тематик

    2 0 Отговор
    Това май сухоземен бермудски триъгълник ще излезе...

    19:18 30.08.2025

  • 3 Сила

    1 1 Отговор
    Пермафроста се размразява заради високите температури......това е !!! Глобалното затопляне е факт !!!

    19:19 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания