Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин към Гутериш: Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН ВИДЕО

30 Август, 2025 21:08, обновена 30 Август, 2025 21:12 613 17

  • китай-
  • оон-
  • си дзинпин-
  • антониу гутериш

Китайският президент разговаря с генералния секретар на организацията

Си Дзинпин към Гутериш: Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин заяви днес в разговор с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Китай подкрепя централната роля на световната организация в международните дела, както и че подкрепя "истинския мултилатерализъм“, съобщи Clobal Times, цитиран от ФОКУС.

Китай винаги ще бъде надежден партньор на Организацията на обединените нации, заяви китайският президент Си Дзинпин в събота на срещата с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в северния китайски пристанищен град Тиендзин.

''Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да поддържа централната роля на организацията в международните дела и да поеме съвместна отговорност за поддържане на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета, потвърди китайският президент пред Гутериш, който е в Тиендзин, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през 2025 г.

Отбелязвайки, че тази година се навършват 80 години от Световната антифашистка война и основаването на ООН, китайският президент заяви, ''че историята е показала, че мултилатерализмът, солидарността и сътрудничеството са правилните отговори на глобалните предизвикателства.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Помак

    5 0 Отговор
    Добре че са Русия и Китай и Индия и Брикс ..иначе Германия и Англия щяха да ни завладеят веднага начело с Урсула ( в образа на Хитлер)

    Коментиран от #11, #12

    21:14 30.08.2025

  • 2 Гутериш

    3 0 Отговор
    Е мъЖка κοβΡα.

    21:16 30.08.2025

  • 3 Да,бе

    3 0 Отговор
    Пука и на португалската мумия за ООН,тя държавата му е мавзолей,че ще мисли за света...

    21:20 30.08.2025

  • 4 другарят Си е културен човек

    4 0 Отговор
    реално тоя гутьо заслижава мощен китайски шамар

    21:23 30.08.2025

  • 5 си дзън

    1 5 Отговор
    Ами Китай да увеличи вноската си в ООН тогава...

    21:26 30.08.2025

  • 6 Гледката

    0 0 Отговор
    Към водният простор е безкрайна , лукса е налице , но определено се усеща липса !

    21:27 30.08.2025

  • 7 ООН от САЩ

    3 0 Отговор
    Трябва в Китай да се премести. САЩ са терористи и престъпници

    21:40 30.08.2025

  • 8 Дрън , дрън

    0 0 Отговор
    Ама повече се обичаме с руzzия ..

    21:41 30.08.2025

  • 9 Най правилно

    2 0 Отговор
    е седалището на ООН да не е в САЩ! И без това Тръмп отказва да плаща за издръжката му!

    21:42 30.08.2025

  • 10 Ние що не отбелязваме

    1 0 Отговор
    80 години от Световната антифашистка война и основаването на ООН? А? 80 години от победата над Хитлеро Нацизма

    21:42 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Добре , че Светът не живее само от рИкети , боНби и ядра ... Требе и нещо за душата ..

    Коментиран от #14

    21:45 30.08.2025

  • 13 Гост

    0 0 Отговор
    Комунистически Китай победи капитализма, който по подразбирани си е обречен, откакто се е пръкнал, защото е пирамида (измама)🤣 Не се наядоха капиталистите, от векове никаква работа не вършат, само ядат и пият, а сега се сърдят, че не могат вече да продават китайските стоки на капиталистически цени...😖

    Коментиран от #16

    21:50 30.08.2025

  • 14 Помак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха хааа":

    Мерси

    21:59 30.08.2025

  • 15 Древен

    0 0 Отговор
    3.09 В Китай ще има грандиозен парад...
    Само гледайте...
    Ха да видим Кравария дале ще посмее после да се чепка с Поднебесната...

    22:11 30.08.2025

  • 16 Древен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Не е толкова до строя колкото до работата която се върши...
    Китайчетата бачкат и то здраво...
    А в Обора на планетата - индивиди с ментално състояние на дебилизъм само плюскат ...
    Емии всеки лукс е до време...
    После всичко се плаща...

    22:17 30.08.2025

  • 17 Дернев

    0 0 Отговор
    Това трябваше да го кажат Щатите с Европа за европейцита-СЕЩ и Русия/ОНД. Но глупостта европейската и американска пропиляват малкото време, което им е останало да сложат ефективен контрол на Китай. Обричат света на гибел.

    22:44 30.08.2025

