Китайският президент Си Дзинпин заяви днес в разговор с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Китай подкрепя централната роля на световната организация в международните дела, както и че подкрепя "истинския мултилатерализъм“, съобщи Clobal Times, цитиран от ФОКУС.
Китай винаги ще бъде надежден партньор на Организацията на обединените нации, заяви китайският президент Си Дзинпин в събота на срещата с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в северния китайски пристанищен град Тиендзин.
''Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да поддържа централната роля на организацията в международните дела и да поеме съвместна отговорност за поддържане на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета, потвърди китайският президент пред Гутериш, който е в Тиендзин, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през 2025 г.
Отбелязвайки, че тази година се навършват 80 години от Световната антифашистка война и основаването на ООН, китайският президент заяви, ''че историята е показала, че мултилатерализмът, солидарността и сътрудничеството са правилните отговори на глобалните предизвикателства.
Си Дзинпин към Гутериш: Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН ВИДЕО
30 Август, 2025 21:08, обновена 30 Август, 2025 21:12 613 17
Китайският президент разговаря с генералния секретар на организацията
Китайският президент Си Дзинпин заяви днес в разговор с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Китай подкрепя централната роля на световната организация в международните дела, както и че подкрепя "истинския мултилатерализъм“, съобщи Clobal Times, цитиран от ФОКУС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #11, #12
21:14 30.08.2025
2 Гутериш
21:16 30.08.2025
3 Да,бе
21:20 30.08.2025
4 другарят Си е културен човек
21:23 30.08.2025
5 си дзън
21:26 30.08.2025
6 Гледката
21:27 30.08.2025
7 ООН от САЩ
21:40 30.08.2025
8 Дрън , дрън
21:41 30.08.2025
9 Най правилно
21:42 30.08.2025
10 Ние що не отбелязваме
21:42 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха ха хааа
До коментар #1 от "Помак":Добре , че Светът не живее само от рИкети , боНби и ядра ... Требе и нещо за душата ..
Коментиран от #14
21:45 30.08.2025
13 Гост
Коментиран от #16
21:50 30.08.2025
14 Помак
До коментар #12 от "ха ха хааа":Мерси
21:59 30.08.2025
15 Древен
Само гледайте...
Ха да видим Кравария дале ще посмее после да се чепка с Поднебесната...
22:11 30.08.2025
16 Древен
До коментар #13 от "Гост":Не е толкова до строя колкото до работата която се върши...
Китайчетата бачкат и то здраво...
А в Обора на планетата - индивиди с ментално състояние на дебилизъм само плюскат ...
Емии всеки лукс е до време...
После всичко се плаща...
22:17 30.08.2025
17 Дернев
22:44 30.08.2025