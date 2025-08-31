Новини
Китайският президент Си Дзинпин и беларуският му колега Александър Лукашенко разговаряха в Тиендзин

31 Август, 2025 06:51, обновена 31 Август, 2025 07:58 526 2

В града се провежда срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Китайският президент Си Дзинпин и беларуският му колега Александър Лукашенко разговаряха в Тиендзин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин и беларуският президент Александър Лукашенко разговаряха в Тиендзин, където се провежда срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), съобщи Централната китайска телевизия.

Беларуският лидер пристигна в Китай, за да участва в срещата на върха на ШОС и събития, посветени на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм и края на Втората световна война.

На 31 август в Тиендзин, Китай, започва срещата на върха на ШОС с участието на руския президент Владимир Путин и лидерите на повече от 20 държави. Според заместник-министъра на външните работи на КНР Лю Бин, това ще бъде най-големият форум на асоциацията в цялата история на нейното съществуване. Освен лидерите на държавите-членки на ШОС и редица други страни, на срещата на върха ще присъстват ръководителите на 10 международни организации, включително генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, генералният секретар на ОНД Сергей Лебедев и генералният секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия Као Ким Хорн.

По време на форума е планирано подписването на Декларацията от Тиендзин. Лидерите на участващите страни ще трябва да одобрят и Стратегията за развитие на ШОС до 2035 г., която ще очертае ключовите цели на сътрудничеството. Освен това се очакват изявления по случай 80-годишнината от ООН и победата в световната антифашистка война.

Междувременно Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в Тянцзин, съобщи, Синхуа.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    6 0 Отговор
    Ето там се събира света.
    Останалото е посмешище неадекватно.

    Коментиран от #2

    06:57 31.08.2025

  • 2 Чао Чао

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Ето там се събират

    Васалите

    Да целуват краката на Китайския Господар.

    07:33 31.08.2025

