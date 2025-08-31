Новини
Сръбски депутат: Протестите станаха по-малобройни, но по-радикални

31 Август, 2025 09:10, обновена 31 Август, 2025 09:17 539 6

  • сърбия-
  • протести-
  • студенти-
  • скупщина-
  • милован дрецун

В тях участват финансово мотивирани бойци, заяви ръководителят на Комисията по отбрана и вътрешни работи на Скупщината

Сръбски депутат: Протестите станаха по-малобройни, но по-радикални - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестите в Сърбия са станали по-малобройни, но по-радикални, тъй като в тях участват финансово мотивирани бойци, заяви пред РИА Новости Милован Дрецун, ръководител на Комисията по отбрана и вътрешни работи на Скупщината.

„Протестите имат своя динамика. Те са систематично организирани, което означава, че някой ги ръководи. Сега те са навлезли във въоръжена фаза, която включва използването на насилствени средства, включително коктейли Молотов, а използването на огнестрелни оръжия не е изключено“, каза той.

Събеседникът на агенцията уточни, че вече е имало случаи, в които оръжия са били конфискувани от някои протестиращи.

„Това вероятно ще послужи като някакъв вид гориво за продължаване на протестите, за да се преодолее този труден за тях период, когато нямаше масово присъствие на протестиращи по улиците“, отбеляза Дрецун.

Според него сърбите са осъзнали, че е невъзможно да се борят за политически цели, като се разрушава държавата. Сега организаторите чакат септември-октомври, когато студентите ще се върнат в Белград и други големи градове, за да направят демонстрациите по-масови.

„Организаторите на протестите не успяха да изведат работници на големи държавни предприятия на улицата, това се превърна в голям проблем за тях. Затова те финансираха отделни лица, малки групи, за да поддържат представа за масово участие. Вероятно ще се опитат да продължат с тези протести, но е ясно, че резултатът не отговаря на очакванията им - че ще могат да сменят правителството от улицата или да диктуват кога да се проведат избори“, добави представителят на Скупщината.


  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Тръгваме от София за Сопот.Носим кашон яйца и каса домати.

    09:19 31.08.2025

  • 2 Про Руски Уикенд

    2 5 Отговор
    Благодаря на Милен Ганев за Прекрасната Руска идеология
    И промотирането на Руският свят

    09:41 31.08.2025

  • 3 Типичен

    5 1 Отговор
    Майдан

    09:41 31.08.2025

  • 4 Време е САЩ

    1 5 Отговор
    Да Изгонят поредният Диктатор

    09:43 31.08.2025

  • 5 Мравояда

    5 1 Отговор
    Дедо Шорош, упс, Сашо Шорош е развързал кесията.

    09:43 31.08.2025

  • 6 Фен

    2 1 Отговор
    Ми нормално, остават платените и лумпените. Като нашите жълтопаветници.

    09:48 31.08.2025

