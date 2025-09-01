Новини
На път за Пекин: Ким Чен-ун инспектира нова производствена линия за ракети

В китайската столица лидерът на КНДР ще присъства на военен парад заедно с президента Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин

На път за Пекин: Ким Чен-ун инспектира нова производствена линия за ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира вчера нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от БТА.

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.


Северна Корея
