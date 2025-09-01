Си Дзинпин представи визия за нов световен ред в сигурността и икономиката

Китайският президент Си Дзинпин призова членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да се възползват от своя „мегамащабен пазар“, съобщава „Ройтерс“. В същото време той разкри амбицията си за нов световен ред за сигурност и икономика, който да представлява предизвикателство за Съединените щати, пише News.bg.

ШОС е създала модел за нов тип международни отношения, изтъкна Си във встъпителното си слово, обръщайки се към над 20 световни лидери на двудневна среща на върха, проведена в пристанищния град Тяндзин в Северен Китай.

„Трябва да се застъпваме за равноправна и подредена многополяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление“, посочи той.

Китай ще предостави два милиарда юана (280 милиона долара) безплатна помощ на държавите членки през тази година и още 10 милиарда юана заеми на банков консорциум на ШОС, добави Си.

„Трябва да се възползваме от мегамащабния пазар, за да подобрим нивото на улесняване на търговията и инвестициите“, настоя китайският лидер и призова ШОС да засили сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктура, наука и технологии и изкуствен интелект.

Руският премиер Владимир Путин, индийският министър-председател Нарендра Моди и други лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия присъстваха на церемонията по откриването в знак на солидарност с Глобалния юг.

Блокът, фокусиран върху сигурността, който започна като група от шест евразийски държави, през последните години се разшири до 10 постоянни членове и 16 държави наблюдатели.

Си Дзинпин призова партньорите в организацията да „се противопоставят на манталитета на Студената война и блоковата конфронтация“ и да подкрепят многостранните търговски системи. Думите му бяха очевиден намек за тарифната война на президента на САЩ Доналд Тръмп, която непропорционално засегна развиващите се икономики като Индия, чийто износ беше ударен с 50% мито миналата седмица.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш вчера заяви, че Китай е изиграл „фундаментална“ роля в поддържането на глобалния мултилатерализъм.

Анализатори твърдят, че Китай ще използва най-голямата среща на върха тази година, за да демонстрира алтернативна визия за глобално управление на водения от Америка международен ред - във време на хаотично вземане на политики, оттегляне на САЩ от многостранните организации и геополитически промени.

Пекин използва срещата на върха и като възможност да поправи отношенията си с Ню Делхи.

Моди, който е в Китай за първи път от седем години насам, и Си Дзинпин вчера се обединиха около мнението, че страните им са партньори за развитие, а не съперници, и обсъдиха начини за подобряване на търговските отношения на фона на несигурността относно митата в световен мащаб.