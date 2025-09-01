Си Дзинпин представи визия за нов световен ред в сигурността и икономиката

Китайският президент Си Дзинпин призова членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да се възползват от своя „мегамащабен пазар“, съобщава „Ройтерс“. В същото време той разкри амбицията си за нов световен ред за сигурност и икономика, който да представлява предизвикателство за Съединените щати, пише News.bg.
ШОС е създала модел за нов тип международни отношения, изтъкна Си във встъпителното си слово, обръщайки се към над 20 световни лидери на двудневна среща на върха, проведена в пристанищния град Тяндзин в Северен Китай.
„Трябва да се застъпваме за равноправна и подредена многополяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление“, посочи той.
Китай ще предостави два милиарда юана (280 милиона долара) безплатна помощ на държавите членки през тази година и още 10 милиарда юана заеми на банков консорциум на ШОС, добави Си.
„Трябва да се възползваме от мегамащабния пазар, за да подобрим нивото на улесняване на търговията и инвестициите“, настоя китайският лидер и призова ШОС да засили сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктура, наука и технологии и изкуствен интелект.
Руският премиер Владимир Путин, индийският министър-председател Нарендра Моди и други лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия присъстваха на церемонията по откриването в знак на солидарност с Глобалния юг.
Блокът, фокусиран върху сигурността, който започна като група от шест евразийски държави, през последните години се разшири до 10 постоянни членове и 16 държави наблюдатели.
Си Дзинпин призова партньорите в организацията да „се противопоставят на манталитета на Студената война и блоковата конфронтация“ и да подкрепят многостранните търговски системи. Думите му бяха очевиден намек за тарифната война на президента на САЩ Доналд Тръмп, която непропорционално засегна развиващите се икономики като Индия, чийто износ беше ударен с 50% мито миналата седмица.
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш вчера заяви, че Китай е изиграл „фундаментална“ роля в поддържането на глобалния мултилатерализъм.
Анализатори твърдят, че Китай ще използва най-голямата среща на върха тази година, за да демонстрира алтернативна визия за глобално управление на водения от Америка международен ред - във време на хаотично вземане на политики, оттегляне на САЩ от многостранните организации и геополитически промени.
Пекин използва срещата на върха и като възможност да поправи отношенията си с Ню Делхи.
Моди, който е в Китай за първи път от седем години насам, и Си Дзинпин вчера се обединиха около мнението, че страните им са партньори за развитие, а не съперници, и обсъдиха начини за подобряване на търговските отношения на фона на несигурността относно митата в световен мащаб.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Липсват
Коментиран от #5, #57
08:00 01.09.2025
2 Ивелин Михайлов
08:00 01.09.2025
3 Факт
Коментиран от #9, #10, #12, #15
08:01 01.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:01 01.09.2025
5 НЕ ЛИПСВАТ....
До коментар #1 от "Липсват":....ПРЕНЕСОХА СЕ В ЕУРОПА
08:01 01.09.2025
6 Вашето Мнение
Коментиран от #37
08:02 01.09.2025
7 Новият ред на другаря Си
Коментиран от #11
08:02 01.09.2025
8 Госあ
Коментиран от #31
08:02 01.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Факт":Чел си доста Стара литература предоставена ти ОТпосолствоТО❗
08:03 01.09.2025
11 Вашето Мнение
До коментар #7 от "Новият ред на другаря Си":Смени КИТАЙ СЪС САЩ И ЩЕ ВИДИШ СЕГАШНИЯ СВЕТОВЕН РЕД. За твое съжаление господарите ти фалираха, но слуга като теб нняма проблем да се кланя на други.
Коментиран от #16, #51, #82
08:05 01.09.2025
12 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Факт":Я пак?!
Коментиран от #19, #59
08:05 01.09.2025
13 мегамащабен пазар
08:06 01.09.2025
14 А бе
Коментиран от #30
08:07 01.09.2025
15 иван костов
До коментар #3 от "Факт":Никой не ги игнорира, но те сами се поставят в изолация с политиката си! Сега произвеждат единствено войни и оръжие със спорно качество!
Коментиран от #50
08:08 01.09.2025
16 Помнещ
До коментар #11 от "Вашето Мнение":Много точно казано.
08:10 01.09.2025
17 Икономист
Коментиран от #32, #74
08:10 01.09.2025
18 Хегемонията на САЩ
Коментиран от #25, #42
08:10 01.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Древен
Ститовнато влас идва в ръцете на цивилизацията с 5000+ г.
А варварите къде правиха само войни ще са в изолация...
Коментиран от #29
08:12 01.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Името ми е Си
Коментиран от #26
08:13 01.09.2025
23 малко послъгваме май?
08:14 01.09.2025
24 Как Си прецака руснака П.
Коментиран от #81
08:14 01.09.2025
25 Древен
До коментар #18 от "Хегемонията на САЩ":Лъжите са характерна черта на злото...
Тъмните сили често си сружат с тях щото по друг начин не могат постигна мерзките си цели
08:14 01.09.2025
26 Лекар
До коментар #22 от "Името ми е Си":Вие ще работите за америка в барутния завод и като се надишате с толуен ще си заминете много преди пенсия 😉😘
Коментиран от #67
08:15 01.09.2025
27 България веднага в Азия
08:15 01.09.2025
28 Тц,тц
Коментиран от #35, #36, #39
08:15 01.09.2025
29 Българин
До коментар #20 от "Древен":Европейската цивилизация е по-стара. По нашите земи са най-старото злато, желязо, бронз и какво ли още не. Другаря Си ходи с костюм, а не ние ката китайци с пижами.
Китай да слуша, какво казват наследниците на гръко-римската култура!
Коментиран от #47, #65
08:15 01.09.2025
30 Програмист
До коментар #14 от "А бе":Абе неграмот, казва се шанхайска щото е проведена в Шанхай бе 🤡
08:16 01.09.2025
31 Живял НРБ
До коментар #8 от "Госあ":Демокрация означава еднолиня власт на Генералния секретар и на Комунистическата партия.
08:17 01.09.2025
32 мада
До коментар #17 от "Икономист":и тези 800 милиона натювски генерират три пъти повече пари от всичките бриксове на куп.
Коментиран от #40, #62
08:18 01.09.2025
33 Фори
08:18 01.09.2025
34 Факти
Коментиран от #54, #71, #83
08:19 01.09.2025
35 Ха-ха-ха
До коментар #28 от "Тц,тц":А как беше по времето на буржоазната революция? Не се ли смени световния ред? Сега се случва нещо подобно и му стискам палци да успее. Като погледнем историята назад всеки нов ред е по-прогресивен от стария. И сега ще е така.
08:20 01.09.2025
36 Вашето Мнение
До коментар #28 от "Тц,тц":Каква еволюция те гони бе третополов? Вярно е, в ес и сащ всички еволюирахте до 27 пола безволеви същества с интелект на врабец. От вас освен прайдажии и грантажии друго не става.
08:20 01.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Първанов
Коментиран от #41, #46
08:20 01.09.2025
39 Помнещ
До коментар #28 от "Тц,тц":Остави я ти тази еволюция в Европа, където мъжете тръгнаха с рокли и лакирани нокти.
Коментиран от #56, #68
08:21 01.09.2025
40 Я първо им виж заемите
До коментар #32 от "мада":и после говори кой какво генерира. С тези задължения по 100 и проценти, технически са фалирали. Какво ви влече свят на лъжи, пропаганда, войни, кражби? Нормален човек би следвало да се стреми към по достоен свят.
08:22 01.09.2025
41 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Първанов":Тъпунгер 210%
Коментиран от #70
08:22 01.09.2025
42 От ЮАР
До коментар #18 от "Хегемонията на САЩ":САЩ е и ще прдължава да локомотвът на света и прз това столетие. Вижте колко от ТОП100 университети в света са Американски, вижте произхода на повечето иновации, вижте къде за пръв път са патентовани всички изделия, които ви заобикалят и си правете изводите. За 250 години история, Америка е създала повече добри неща за хората, отколкото целият свят за хилядолетия.
Коментиран от #48, #89
08:24 01.09.2025
43 си дзън
явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.
08:24 01.09.2025
44 Копейки,
Коментиран от #49, #52
08:25 01.09.2025
45 Си Дзинпин
08:25 01.09.2025
46 Дон Корлеоне
До коментар #38 от "Първанов":Хаяско пак наеvaн.
08:26 01.09.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "Българин":Как точно е изглеждала Европа, когато са строени пирамидите в Африка и Китайската стена в Азия🤔❓
Коментиран от #72
08:26 01.09.2025
48 Хегемонията на САЩ си отива
До коментар #42 от "От ЮАР":Свиквай! И в това няма нищо лошо. Само позитиви за света. Лошото е, че хегемонията си отива болезнено и прави много малоумщина по света.
08:26 01.09.2025
49 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #44 от "Копейки,":Един "орех" и "инвестицията" ти отива небитието.
Нал тъй Бг инвеститоре цар вулов ?
08:26 01.09.2025
50 Къде воюва САЩ?
До коментар #15 от "иван костов":Че нещо недовиждам?
Коментиран от #55, #58, #66
08:27 01.09.2025
51 Кой пък купува стоките на САЩ?
До коментар #11 от "Вашето Мнение":Ако ги купуваха нямаха да имат $1 трилион търговски дефицит, включително $900 милиона с България. За сравнение Китай има търговски излишък от $1 трилион, включително $1,6 милиарда с България. Приказваш глупости.
08:27 01.09.2025
52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #44 от "Копейки,":Що агитираш, да не фалира ли🤣🤣🤣
08:27 01.09.2025
53 Любител шофьор
Коментиран от #61
08:27 01.09.2025
54 Ха-ха-ха
До коментар #34 от "Факти":Сами се спасиха от мизерията с труд, лишения и преглътнати доста унижения. Нищо не са забравили. Сега набрани сила си искат по-достойно място под слънцето.
Коментиран от #76
08:27 01.09.2025
55 Почти навсякъде
До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":където има войни по света, САЩ има пръст, къде повече, къде по малко, къде създадени като в Украйна.
Коментиран от #64
08:29 01.09.2025
56 От ЮАР
До коментар #39 от "Помнещ":Ти лично, колко мъже с лакирани нокти познаваш или си виждал в Европа? Аз пътувам доста и не ми е правило впечатление подобно нещо. Посмалете кремъската пропаганда!
08:30 01.09.2025
57 Леееко неподготвен
До коментар #1 от "Липсват":си. ШОС е само за азиатци и евопейци
08:30 01.09.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":НЕвсичко видимо е истина и
НЕвсичко истинско е видимо❗
08:31 01.09.2025
59 Ееех
До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":То ако ставаше с покупателна способност Европа щеше да е много пред САЩ, но уви не са. Така и с Китай. По текущ курс САЩ са с икономика от $30 трилиона, а Китай с икономика от $19 трилиона, ЕС с $20 трилиона.
Коментиран от #75
08:33 01.09.2025
60 ахаха
08:34 01.09.2025
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #53 от "Любител шофьор":Те и Римската империя,
и Османската империя,
и СССР се мислеха за ВЕЧНИ❗
Коментиран от #87
08:34 01.09.2025
62 Икономист
До коментар #32 от "мада":Ало, вече не сме в миналия век 😉 80% от световното индустриално производство идва от брикс 🔥
08:36 01.09.2025
63 Ленин
Затова слушайте чича си Сам и ще папкате !
Коментиран от #69
08:36 01.09.2025
64 То по тази логика
До коментар #55 от "Почти навсякъде":и Китай е замесен във всички войни по света. Коя страна, която е във война, не ползва китайско военно оборудване или машини за военната си индустрия?
Коментиран от #73, #77
08:36 01.09.2025
65 Българин
До коментар #29 от "Българин":Ало наследниците.. китай ви издуха с 200 ама няма как да знаете, щото никога не сте излизали от село 😉😅🤣😂🤡💩
08:37 01.09.2025
66 Виждащ
До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":Виждам 8 военни кораба до бреговете на Венецуела, която си е позволила да притежава едни от най-големите залежи на петрол.
За целта ще попитаме:
-Зайо, защо си със(без) шапка?, тоест "Ще унищожаваме Нарко Картел уж, докато не се окажем собственици на венецуелския нефт.
Да напомня само.
В Ирак тътсим все още Оръжие за масово унищожение и ще го търсим дотогава докато имат петрол.
08:38 01.09.2025
67 В китайските барутни заводи
До коментар #26 от "Лекар":които в момента също работят 24/7, никой не диша толуен
08:39 01.09.2025
68 Опитай с нещо смислено
До коментар #39 от "Помнещ":Нито си ходил в Европа,нито си чувал и виждал. Само до Гърция не е Европа
08:39 01.09.2025
69 А кой ти е казал
До коментар #63 от "Ленин":че няма да продават? Ти четеш ли какво се казва? Хората не искат хегемония като на САЩ и отношения като господар и роб, а равноправни отношения, независимо кой с каква икономика е. Теб що те влече такъв свят на зло като сега?
08:40 01.09.2025
70 Първанов
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Е, да тъпунгирите лъснахте здраво. Кълвете и без стръв. Това ви е от комплекси и незнание
08:41 01.09.2025
71 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "Факти":Ти верно си много НЕумен❗
Да купуваш евтина работна ръка НЕ е инвестиция, а търговия❗
Купуваш си ябълки от магазина в който са по-евтинин и по-хубави❗НЕ инвестираш в този магазин❗
08:41 01.09.2025
72 Не бе,не
До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Как изглежда сега бе,сега! Живеем в този момент нещастнико зъл
Коментиран от #84
08:42 01.09.2025
73 Айде да почнеш
До коментар #64 от "То по тази логика":да ползваш онова на раменете по предназначение, за да не се налага да драскаме празни приказки без смисъл с детски интелект.
08:42 01.09.2025
74 Индия и Китай
До коментар #17 от "Икономист":3 милиарда от тези 4 милиарда не могат да се дишат
08:43 01.09.2025
75 Беех
До коментар #59 от "Ееех":Изчислено в рубли САЩ хич ги няма. Метриката в долари е погрешна колега, паритетните валутни курсове се изчисляват по баланс на износа, а не по икономическа активност и стойност на активите. Америка дори агрегира бъдещи прогнозни приходи в настоящи активи. Трилионите на САЩ са всъщност дълга им за връщане, докато в Китай са по-скоро реални производствени активи.
08:44 01.09.2025
76 Брам
До коментар #54 от "Ха-ха-ха":Те когато умираха от глад пак работеха много. Проблемът с глада не се решава с робски труд.
08:45 01.09.2025
77 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #64 от "То по тази логика":Куца ти логиката❗
Не става дума само за Колт или АК се използва❗
08:47 01.09.2025
78 Артилерист
Срещата в Китай е показателна и срещу мита за изолацията на Русия. Има видеа на приятелското ръкостискане на Си, Моди и Путин, както и на събирането на повече от 40 представители на форума за обща снимка. Изобщо среща за мир, доброжелателно сътрудничество и взаимна изгода.
08:48 01.09.2025
79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #88
08:48 01.09.2025
80 Съветник
Раша е икономическо, недъгаво джудже което има 1/3 от БВП на щата Калифорния.
Коментиран от #91
08:50 01.09.2025
81 За американската
До коментар #24 от "Как Си прецака руснака П.":демокрация и свобода ли говориш???
08:51 01.09.2025
82 Любопитен факт
До коментар #11 от "Вашето Мнение":Дълговете на Китай, 300% от БВП, далеч надхвърлят дълговете на САЩ, 250% от БВП. В този смисъл Китай са много по-близо до банкрут от САЩ (които също не са цвете за мирисане). За сравнение в България същия параметър е малко под 100% от БВП.
Коментиран от #86
08:53 01.09.2025
83 Госあ
До коментар #34 от "Факти":А сега слушай внимателно, през по голямата част от хилядолетната си история, Китай е бил водеща сила с принос към развитието на човечеството и цивилизацията. Разбира се, имат и своите падове, но днес отново са световна величина. Китайци имат принос и в новата история - както в ядрената физика, нака и в молекулярната биология и електрониката. Бащата на оптичните влакна е китаец, един от водещите в усъвършенстването на полупроводниците е китаец, китаец е основател на nvidia. И запомни добре, да инвестираш у фабрики за маратонки не е висока технология, ясен ли съм ?! Ако някой действително им помогна, то това е Япония, които изкараха и първия микрочип в света и имат едни от най добрите системи за производството им. Япония е Изток, да ти разясня географските посоки. А Япония действително инвестира в Китай, в опит за извинение за жестокостите извършени там. А Китай толкова е дал на Япония, че никога не могат да го върнат. Ясно ли е ? И последно, китаеца се храни изключително разнообразно - кухнята му е призната в цял свят, вози се с най добрите влакове, кара нови автомобили и живее в градове, които ти не можеш да си представиш.
08:54 01.09.2025
84 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #72 от "Не бе,не":За да влизал в спор между двама души- трябва да прочетеш за какво е спорът им❗
Ама за целта е нужни да имаш УМ , а не само зъби да хапеш нещо което си прочел не дочел❗
Коментарът е относно колко древни са Египет и Китай спрямо Европейските народи❗
Така че си запази злобата , за когато споря кой къде е ДНЕС❗
Ама тогава сигурно ще ме оборваш с броя на пингвините спрямо този на белите мечки😝😝😝
08:55 01.09.2025
85 Айдеее
08:56 01.09.2025
86 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #82 от "Любопитен факт":С таз разлика е чайниците ДЪЛЖАТ пари на себе си !
А не на световните другари с печатницата.
Разликата е от Земята до небето(ако имаш икономически познания естествено).
08:56 01.09.2025
87 Любител шофьор
До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не знам кой е вечен и кой не. Знам само че американците, заедно с ЕС държат технологиите. Няма да е лесно Китай да ги измести.
Коментиран от #90
08:57 01.09.2025
88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕
До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞🔞 И ДА ТЕ ШИ БА НИ ГЕР И ЕЦ🔞🔞
08:57 01.09.2025
89 Учител
До коментар #42 от "От ЮАР":Американските университетите са в топ 100 само в Американските класации 😉🤡😅😂😂 възпитаниците им загробиха България видяхме ги колко струват 🤮
08:58 01.09.2025
90 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #87 от "Любител шофьор":Ами като НЕ ЗНАЕШ НЕЩО- не пиши за него❗
08:58 01.09.2025
91 Отивай в САЩ
До коментар #80 от "Съветник":и бъди достоен роб на господаря си. Вече си свикнала и ти харесва. Не искай всички да са роби и глупаци като теб.
08:59 01.09.2025