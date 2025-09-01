Новини
Си Дзинпин представи визия за нов световен ред в сигурността и икономиката

Си Дзинпин представи визия за нов световен ред в сигурността и икономиката

1 Септември, 2025 07:56

Китайският лидер призова ШОС да използва „мегамащабния пазар“

Си Дзинпин представи визия за нов световен ред в сигурността и икономиката - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Китайският президент Си Дзинпин призова членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да се възползват от своя „мегамащабен пазар“, съобщава „Ройтерс“. В същото време той разкри амбицията си за нов световен ред за сигурност и икономика, който да представлява предизвикателство за Съединените щати, пише News.bg.

ШОС е създала модел за нов тип международни отношения, изтъкна Си във встъпителното си слово, обръщайки се към над 20 световни лидери на двудневна среща на върха, проведена в пристанищния град Тяндзин в Северен Китай.

„Трябва да се застъпваме за равноправна и подредена многополяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление“, посочи той.

Китай ще предостави два милиарда юана (280 милиона долара) безплатна помощ на държавите членки през тази година и още 10 милиарда юана заеми на банков консорциум на ШОС, добави Си.

„Трябва да се възползваме от мегамащабния пазар, за да подобрим нивото на улесняване на търговията и инвестициите“, настоя китайският лидер и призова ШОС да засили сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктура, наука и технологии и изкуствен интелект.

Руският премиер Владимир Путин, индийският министър-председател Нарендра Моди и други лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия присъстваха на церемонията по откриването в знак на солидарност с Глобалния юг.

Блокът, фокусиран върху сигурността, който започна като група от шест евразийски държави, през последните години се разшири до 10 постоянни членове и 16 държави наблюдатели.

Си Дзинпин призова партньорите в организацията да „се противопоставят на манталитета на Студената война и блоковата конфронтация“ и да подкрепят многостранните търговски системи. Думите му бяха очевиден намек за тарифната война на президента на САЩ Доналд Тръмп, която непропорционално засегна развиващите се икономики като Индия, чийто износ беше ударен с 50% мито миналата седмица.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш вчера заяви, че Китай е изиграл „фундаментална“ роля в поддържането на глобалния мултилатерализъм.

Анализатори твърдят, че Китай ще използва най-голямата среща на върха тази година, за да демонстрира алтернативна визия за глобално управление на водения от Америка международен ред - във време на хаотично вземане на политики, оттегляне на САЩ от многостранните организации и геополитически промени.

Пекин използва срещата на върха и като възможност да поправи отношенията си с Ню Делхи.

Моди, който е в Китай за първи път от седем години насам, и Си Дзинпин вчера се обединиха около мнението, че страните им са партньори за развитие, а не съперници, и обсъдиха начини за подобряване на търговските отношения на фона на несигурността относно митата в световен мащаб.


Китай
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Липсват

    6 8 Отговор
    африканчета

    Коментиран от #5, #57

    08:00 01.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    10 6 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА СЪЮЗ С КИТАЙ! 🔥

    08:00 01.09.2025

  • 3 Факт

    32 29 Отговор
    САЩ няма как да се игнорира от тия джуджета за този "нов световен ред" ... БВП на щатите е колкото на целия БРИКС ☝️😂

    Коментиран от #9, #10, #12, #15

    08:01 01.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 8 Отговор
    Събирайте Зелените хартийки , ще изглеждат добре по стените ❗

    08:01 01.09.2025

  • 5 НЕ ЛИПСВАТ....

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Липсват":

    ....ПРЕНЕСОХА СЕ В ЕУРОПА

    08:01 01.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    24 8 Отговор
    Във ШОС са се събрали лидерите на народите с население 2/3 от световното. Там е държавата с най-силна армия в света, разгромила нато сама, там е най-силната икономика на света, къде другаде да се определя световния ред,у жинжирландия - не мисля.

    Коментиран от #37

    08:02 01.09.2025

  • 7 Новият ред на другаря Си

    9 12 Отговор
    Всички ще купуват стоки само от Китай ще продават на безценица суровини и всичко друго в страната си, което Китай си пожелае. Който протестира ще бъде свален от власт. Държава, която се съпротивлява, ще бъде банкрутирана. Да живее другаря Си!

    Коментиран от #11

    08:02 01.09.2025

  • 8 Госあ

    9 6 Отговор
    Браво ! Си Дзинпин призовава за демокрация и либерализация на световния пазар

    Коментиран от #31

    08:02 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Чел си доста Стара литература предоставена ти ОТпосолствоТО❗

    08:03 01.09.2025

  • 11 Вашето Мнение

    12 16 Отговор

    До коментар #7 от "Новият ред на другаря Си":

    Смени КИТАЙ СЪС САЩ И ЩЕ ВИДИШ СЕГАШНИЯ СВЕТОВЕН РЕД. За твое съжаление господарите ти фалираха, но слуга като теб нняма проблем да се кланя на други.

    Коментиран от #16, #51, #82

    08:05 01.09.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Я пак?!

    Коментиран от #19, #59

    08:05 01.09.2025

  • 13 мегамащабен пазар

    4 6 Отговор
    с умопомрачителните месечни доходи от 75 долара. Верно ли?

    08:06 01.09.2025

  • 14 А бе

    5 3 Отговор
    И Китай не е по-различен от САЩ.И те искат да доминират щато американците.Щом една конференция са нарекли Шанхайска организация за да си погладят самочувствието пред другите и да си заплюят водещото място в нея.

    Коментиран от #30

    08:07 01.09.2025

  • 15 иван костов

    11 19 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Никой не ги игнорира, но те сами се поставят в изолация с политиката си! Сега произвеждат единствено войни и оръжие със спорно качество!

    Коментиран от #50

    08:08 01.09.2025

  • 16 Помнещ

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето Мнение":

    Много точно казано.

    08:10 01.09.2025

  • 17 Икономист

    8 3 Отговор
    Брикс има 4 милиарда население, а натю само 800 милиона 😉

    Коментиран от #32, #74

    08:10 01.09.2025

  • 18 Хегемонията на САЩ

    10 3 Отговор
    леко полека си заминава и затова света вижда подобни лудости на САЩ, войни, интриги, лъжи.

    Коментиран от #25, #42

    08:10 01.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Древен

    6 4 Отговор
    Емиии нещата си идват на място...
    Ститовнато влас идва в ръцете на цивилизацията с 5000+ г.
    А варварите къде правиха само войни ще са в изолация...

    Коментиран от #29

    08:12 01.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Името ми е Си

    6 8 Отговор
    Новият световен ред за русофилчетата ще е да работят като китайци по 16 часа на ден по 7 дни седмично с 5 почивни дни за китайската нова година.

    Коментиран от #26

    08:13 01.09.2025

  • 23 малко послъгваме май?

    4 6 Отговор
    Ето списък на най-големите икономики в света според номиналния БВП за 2025 г., в трилиони щатски долара, базиран на последни данни от МВФ и други източници САЩ 30.51, Китай 19.23, Германия 4.74, Индия 4.19, Япония 4.19

    08:14 01.09.2025

  • 24 Как Си прецака руснака П.

    8 6 Отговор
    Забаламосваше го с Брикс, защото Шанхайската организация беше замряла. Сега изкарвайки я от прахта означана край на брикс и пълна доминация на Китай. Амбициите на П.в брикс са аут. Си вкара П.във война, за да отслаби сащ и маргинализира Европа. Всичко сякаш изглежда добре, ама само изглежда. Защо ли? Ами защото без демокрация и свобода нещата в крайна сметка не се получават братлета. Цялата чанешка история го доказва. С режим и диктатура няма просперитет, има робия, тва което виждаме в юга

    Коментиран от #81

    08:14 01.09.2025

  • 25 Древен

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хегемонията на САЩ":

    Лъжите са характерна черта на злото...
    Тъмните сили често си сружат с тях щото по друг начин не могат постигна мерзките си цели

    08:14 01.09.2025

  • 26 Лекар

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Името ми е Си":

    Вие ще работите за америка в барутния завод и като се надишате с толуен ще си заминете много преди пенсия 😉😘

    Коментиран от #67

    08:15 01.09.2025

  • 27 България веднага в Азия

    1 4 Отговор
    Там е весело --революции, деспотизъм, диктатура...даже нсимки се хиляди щастливо ! Времето е да поемем по пътя към Раят ! Хубав ден балканци, поздрави от Ган-йо

    08:15 01.09.2025

  • 28 Тц,тц

    4 7 Отговор
    Новини световен ред не се прави с революция ,а с еволюция! Западният свят е преминал всички нива на развитието,за да достигне сегашния цивилизован ред!Бързо се забрави как Китай допреди 60 години гонеше врабчетата като враг номер 1 на китайската икономика.Когато скочиш от феодализма на Мао в света на ИИ,се самозабравяш от опиянение..

    Коментиран от #35, #36, #39

    08:15 01.09.2025

  • 29 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Древен":

    Европейската цивилизация е по-стара. По нашите земи са най-старото злато, желязо, бронз и какво ли още не. Другаря Си ходи с костюм, а не ние ката китайци с пижами.
    Китай да слуша, какво казват наследниците на гръко-римската култура!

    Коментиран от #47, #65

    08:15 01.09.2025

  • 30 Програмист

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "А бе":

    Абе неграмот, казва се шанхайска щото е проведена в Шанхай бе 🤡

    08:16 01.09.2025

  • 31 Живял НРБ

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Демокрация означава еднолиня власт на Генералния секретар и на Комунистическата партия.

    08:17 01.09.2025

  • 32 мада

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Икономист":

    и тези 800 милиона натювски генерират три пъти повече пари от всичките бриксове на куп.

    Коментиран от #40, #62

    08:18 01.09.2025

  • 33 Фори

    2 3 Отговор
    Си говори за търговия и равноправие ,А Путин говори само за възстановяване на СССР със сила. Дори и окупация на източна европа.

    08:18 01.09.2025

  • 34 Факти

    3 4 Отговор
    Китайците бързо забравиха, че доскоро умираха от глад. Кой ги спаси от мизерията? Западът с неговите инвестиции и технологии. Вместо да са благодарни на спасителите си тръгнали да искат нов световен ред. И какво като произвеждат най-много? Знаете ли какво е да работиш във фабрика в Китай? Тези хора са модерни роби. Нека произвеждат. Ние работим по-малко в по-добри условия и получаваме повече пари. С удоволствие ще оставим черната работа на китайците. Нека се бият в гърдите и се мислят за велики докато работят за нас.

    Коментиран от #54, #71, #83

    08:19 01.09.2025

  • 35 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тц,тц":

    А как беше по времето на буржоазната революция? Не се ли смени световния ред? Сега се случва нещо подобно и му стискам палци да успее. Като погледнем историята назад всеки нов ред е по-прогресивен от стария. И сега ще е така.

    08:20 01.09.2025

  • 36 Вашето Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тц,тц":

    Каква еволюция те гони бе третополов? Вярно е, в ес и сащ всички еволюирахте до 27 пола безволеви същества с интелект на врабец. От вас освен прайдажии и грантажии друго не става.

    08:20 01.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Първанов

    5 4 Отговор
    Бях ви писал за Шанхайската организация. Тя беше прекратена с псевдо идеята БРИКС. Да де ама в БРИКС Русия искаше да се намесва, което за Китай е неудобно. Затова БРИКС не постигна и не взе НИТО едно общо решение. Китайците изпързаляха Путин с войната и сега рестартират Шанхайската организация за сметка на неродения брикс. То се очакваше, не че ШО ще постигне нещо

    Коментиран от #41, #46

    08:20 01.09.2025

  • 39 Помнещ

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Тц,тц":

    Остави я ти тази еволюция в Европа, където мъжете тръгнаха с рокли и лакирани нокти.

    Коментиран от #56, #68

    08:21 01.09.2025

  • 40 Я първо им виж заемите

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "мада":

    и после говори кой какво генерира. С тези задължения по 100 и проценти, технически са фалирали. Какво ви влече свят на лъжи, пропаганда, войни, кражби? Нормален човек би следвало да се стреми към по достоен свят.

    08:22 01.09.2025

  • 41 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Първанов":

    Тъпунгер 210%

    Коментиран от #70

    08:22 01.09.2025

  • 42 От ЮАР

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хегемонията на САЩ":

    САЩ е и ще прдължава да локомотвът на света и прз това столетие. Вижте колко от ТОП100 университети в света са Американски, вижте произхода на повечето иновации, вижте къде за пръв път са патентовани всички изделия, които ви заобикалят и си правете изводите. За 250 години история, Америка е създала повече добри неща за хората, отколкото целият свят за хилядолетия.

    Коментиран от #48, #89

    08:24 01.09.2025

  • 43 си дзън

    7 1 Отговор
    В новият световен ред на русията е отделена ролята на суровинен васал на Китай
    явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.

    08:24 01.09.2025

  • 44 Копейки,

    3 1 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал.Ще оживеете.

    Коментиран от #49, #52

    08:25 01.09.2025

  • 45 Си Дзинпин

    1 4 Отговор
    Първопричина за конфликта в Украйна е въоръженият държавен.преврат,организиран от запада

    08:25 01.09.2025

  • 46 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Първанов":

    Хаяско пак наеvaн.

    08:26 01.09.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Как точно е изглеждала Европа, когато са строени пирамидите в Африка и Китайската стена в Азия🤔❓

    Коментиран от #72

    08:26 01.09.2025

  • 48 Хегемонията на САЩ си отива

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "От ЮАР":

    Свиквай! И в това няма нищо лошо. Само позитиви за света. Лошото е, че хегемонията си отива болезнено и прави много малоумщина по света.

    08:26 01.09.2025

  • 49 БгТопИдиот🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Копейки,":

    Един "орех" и "инвестицията" ти отива небитието.

    Нал тъй Бг инвеститоре цар вулов ?

    08:26 01.09.2025

  • 50 Къде воюва САЩ?

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "иван костов":

    Че нещо недовиждам?

    Коментиран от #55, #58, #66

    08:27 01.09.2025

  • 51 Кой пък купува стоките на САЩ?

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето Мнение":

    Ако ги купуваха нямаха да имат $1 трилион търговски дефицит, включително $900 милиона с България. За сравнение Китай има търговски излишък от $1 трилион, включително $1,6 милиарда с България. Приказваш глупости.

    08:27 01.09.2025

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Копейки,":

    Що агитираш, да не фалира ли🤣🤣🤣

    08:27 01.09.2025

  • 53 Любител шофьор

    4 0 Отговор
    Новият световен ред ще е нещо средно на това, което искат другаря Си и господин Тръмп. САЩ никога няма да допуснат някой да ги превъзхожда. Имат силите и средствата да наложат волята си.

    Коментиран от #61

    08:27 01.09.2025

  • 54 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Сами се спасиха от мизерията с труд, лишения и преглътнати доста унижения. Нищо не са забравили. Сега набрани сила си искат по-достойно място под слънцето.

    Коментиран от #76

    08:27 01.09.2025

  • 55 Почти навсякъде

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":

    където има войни по света, САЩ има пръст, къде повече, къде по малко, къде създадени като в Украйна.

    Коментиран от #64

    08:29 01.09.2025

  • 56 От ЮАР

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Помнещ":

    Ти лично, колко мъже с лакирани нокти познаваш или си виждал в Европа? Аз пътувам доста и не ми е правило впечатление подобно нещо. Посмалете кремъската пропаганда!

    08:30 01.09.2025

  • 57 Леееко неподготвен

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Липсват":

    си. ШОС е само за азиатци и евопейци

    08:30 01.09.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":

    НЕвсичко видимо е истина и
    НЕвсичко истинско е видимо❗

    08:31 01.09.2025

  • 59 Ееех

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    То ако ставаше с покупателна способност Европа щеше да е много пред САЩ, но уви не са. Така и с Китай. По текущ курс САЩ са с икономика от $30 трилиона, а Китай с икономика от $19 трилиона, ЕС с $20 трилиона.

    Коментиран от #75

    08:33 01.09.2025

  • 60 ахаха

    1 2 Отговор
    Силомон Паси се е скрил от една гудина да учи китайския

    08:34 01.09.2025

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Любител шофьор":

    Те и Римската империя,
    и Османската империя,
    и СССР се мислеха за ВЕЧНИ❗

    Коментиран от #87

    08:34 01.09.2025

  • 62 Икономист

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "мада":

    Ало, вече не сме в миналия век 😉 80% от световното индустриално производство идва от брикс 🔥

    08:36 01.09.2025

  • 63 Ленин

    4 0 Отговор
    И къде ще си продават стоките от т. нар. мегамащабен китайски и индийски пазар, в Бангладеш и Южна Африка ли, смях. Без Европейския пазар и този на САЩ ще останат в рецесия както сега с имотния пазар китайците.
    Затова слушайте чича си Сам и ще папкате !

    Коментиран от #69

    08:36 01.09.2025

  • 64 То по тази логика

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Почти навсякъде":

    и Китай е замесен във всички войни по света. Коя страна, която е във война, не ползва китайско военно оборудване или машини за военната си индустрия?

    Коментиран от #73, #77

    08:36 01.09.2025

  • 65 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Ало наследниците.. китай ви издуха с 200 ама няма как да знаете, щото никога не сте излизали от село 😉😅🤣😂🤡💩

    08:37 01.09.2025

  • 66 Виждащ

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Къде воюва САЩ?":

    Виждам 8 военни кораба до бреговете на Венецуела, която си е позволила да притежава едни от най-големите залежи на петрол.
    За целта ще попитаме:
    -Зайо, защо си със(без) шапка?, тоест "Ще унищожаваме Нарко Картел уж, докато не се окажем собственици на венецуелския нефт.

    Да напомня само.
    В Ирак тътсим все още Оръжие за масово унищожение и ще го търсим дотогава докато имат петрол.

    08:38 01.09.2025

  • 67 В китайските барутни заводи

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Лекар":

    които в момента също работят 24/7, никой не диша толуен

    08:39 01.09.2025

  • 68 Опитай с нещо смислено

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Помнещ":

    Нито си ходил в Европа,нито си чувал и виждал. Само до Гърция не е Европа

    08:39 01.09.2025

  • 69 А кой ти е казал

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ленин":

    че няма да продават? Ти четеш ли какво се казва? Хората не искат хегемония като на САЩ и отношения като господар и роб, а равноправни отношения, независимо кой с каква икономика е. Теб що те влече такъв свят на зло като сега?

    08:40 01.09.2025

  • 70 Първанов

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Е, да тъпунгирите лъснахте здраво. Кълвете и без стръв. Това ви е от комплекси и незнание

    08:41 01.09.2025

  • 71 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Ти верно си много НЕумен❗
    Да купуваш евтина работна ръка НЕ е инвестиция, а търговия❗
    Купуваш си ябълки от магазина в който са по-евтинин и по-хубави❗НЕ инвестираш в този магазин❗

    08:41 01.09.2025

  • 72 Не бе,не

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Как изглежда сега бе,сега! Живеем в този момент нещастнико зъл

    Коментиран от #84

    08:42 01.09.2025

  • 73 Айде да почнеш

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "То по тази логика":

    да ползваш онова на раменете по предназначение, за да не се налага да драскаме празни приказки без смисъл с детски интелект.

    08:42 01.09.2025

  • 74 Индия и Китай

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Икономист":

    3 милиарда от тези 4 милиарда не могат да се дишат

    08:43 01.09.2025

  • 75 Беех

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ееех":

    Изчислено в рубли САЩ хич ги няма. Метриката в долари е погрешна колега, паритетните валутни курсове се изчисляват по баланс на износа, а не по икономическа активност и стойност на активите. Америка дори агрегира бъдещи прогнозни приходи в настоящи активи. Трилионите на САЩ са всъщност дълга им за връщане, докато в Китай са по-скоро реални производствени активи.

    08:44 01.09.2025

  • 76 Брам

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха-ха":

    Те когато умираха от глад пак работеха много. Проблемът с глада не се решава с робски труд.

    08:45 01.09.2025

  • 77 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "То по тази логика":

    Куца ти логиката❗
    Не става дума само за Колт или АК се използва❗

    08:47 01.09.2025

  • 78 Артилерист

    1 7 Отговор
    Това е новият световен ред: МИРНО ВЗАИМОИЗГОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. Вместо хегемонистично обединение за въздействие на всеки несъгласен с хегемона многополюсна доброволна колективизация за подпомагане и развитие в съответствие с интереса на всеки.
    Срещата в Китай е показателна и срещу мита за изолацията на Русия. Има видеа на приятелското ръкостискане на Си, Моди и Путин, както и на събирането на повече от 40 представители на форума за обща снимка. Изобщо среща за мир, доброжелателно сътрудничество и взаимна изгода.

    08:48 01.09.2025

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 3 Отговор
    Мечтата ми е да отида да работя и живея в Китай.

    Коментиран от #88

    08:48 01.09.2025

  • 80 Съветник

    8 2 Отговор
    Не се напъвайте копейки😂! Нов световен ред няма и няма да има в близо бъдеще. САЩ е хегемона ☝️.
    Раша е икономическо, недъгаво джудже което има 1/3 от БВП на щата Калифорния.

    Коментиран от #91

    08:50 01.09.2025

  • 81 За американската

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Как Си прецака руснака П.":

    демокрация и свобода ли говориш???

    08:51 01.09.2025

  • 82 Любопитен факт

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето Мнение":

    Дълговете на Китай, 300% от БВП, далеч надхвърлят дълговете на САЩ, 250% от БВП. В този смисъл Китай са много по-близо до банкрут от САЩ (които също не са цвете за мирисане). За сравнение в България същия параметър е малко под 100% от БВП.

    Коментиран от #86

    08:53 01.09.2025

  • 83 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    А сега слушай внимателно, през по голямата част от хилядолетната си история, Китай е бил водеща сила с принос към развитието на човечеството и цивилизацията. Разбира се, имат и своите падове, но днес отново са световна величина. Китайци имат принос и в новата история - както в ядрената физика, нака и в молекулярната биология и електрониката. Бащата на оптичните влакна е китаец, един от водещите в усъвършенстването на полупроводниците е китаец, китаец е основател на nvidia. И запомни добре, да инвестираш у фабрики за маратонки не е висока технология, ясен ли съм ?! Ако някой действително им помогна, то това е Япония, които изкараха и първия микрочип в света и имат едни от най добрите системи за производството им. Япония е Изток, да ти разясня географските посоки. А Япония действително инвестира в Китай, в опит за извинение за жестокостите извършени там. А Китай толкова е дал на Япония, че никога не могат да го върнат. Ясно ли е ? И последно, китаеца се храни изключително разнообразно - кухнята му е призната в цял свят, вози се с най добрите влакове, кара нови автомобили и живее в градове, които ти не можеш да си представиш.

    08:54 01.09.2025

  • 84 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не бе,не":

    За да влизал в спор между двама души- трябва да прочетеш за какво е спорът им❗
    Ама за целта е нужни да имаш УМ , а не само зъби да хапеш нещо което си прочел не дочел❗
    Коментарът е относно колко древни са Египет и Китай спрямо Европейските народи❗
    Така че си запази злобата , за когато споря кой къде е ДНЕС❗
    Ама тогава сигурно ще ме оборваш с броя на пингвините спрямо този на белите мечки😝😝😝

    08:55 01.09.2025

  • 85 Айдеее

    0 0 Отговор
    златният милиард ръждяса и утече в канала

    08:56 01.09.2025

  • 86 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Любопитен факт":

    С таз разлика е чайниците ДЪЛЖАТ пари на себе си !

    А не на световните другари с печатницата.

    Разликата е от Земята до небето(ако имаш икономически познания естествено).

    08:56 01.09.2025

  • 87 Любител шофьор

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не знам кой е вечен и кой не. Знам само че американците, заедно с ЕС държат технологиите. Няма да е лесно Китай да ги измести.

    Коментиран от #90

    08:57 01.09.2025

  • 88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞🔞 И ДА ТЕ ШИ БА НИ ГЕР И ЕЦ🔞🔞

    08:57 01.09.2025

  • 89 Учител

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "От ЮАР":

    Американските университетите са в топ 100 само в Американските класации 😉🤡😅😂😂 възпитаниците им загробиха България видяхме ги колко струват 🤮

    08:58 01.09.2025

  • 90 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Любител шофьор":

    Ами като НЕ ЗНАЕШ НЕЩО- не пиши за него❗

    08:58 01.09.2025

  • 91 Отивай в САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Съветник":

    и бъди достоен роб на господаря си. Вече си свикнала и ти харесва. Не искай всички да са роби и глупаци като теб.

    08:59 01.09.2025

