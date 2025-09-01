Фон дер Лайен: Европа готви изпращането на войски в Украйна

Европейските столици работят по "доста точни планове" за потенциално военно разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след края на конфликта, които ще имат пълната подкрепа на САЩ, заяви Урсула фон дер Лайен в интервю за Файненшъл Таймс (FT). Пред изданието тя говори за "ясна пътна карта" за възможно разполагане.

"Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и абсолютно решаващи. Имаме ясна пътна карта, постигнахме и споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре", уверява председателката на Европейската комисия (ЕК).

Още новини от Украйна

Ролята на САЩ и подкрепата за Украйна след края на конфликта

В интервюто тя допълва, че Доналд Тръмп е уверил, "че ще има американско присъствие като част от подкрепата". "Това беше много ясно и многократно потвърдено."

Украйна поиска конкретни гаранции за сигурност от западните си поддръжници, включително военни сили на място, като част от всяко мирно споразумение за прекратяване на войната на руския президент Владимир Путин, която продължава вече 3 години и половина, посочва FT. Войските ще включват десетки хиляди европейски военни. Те ще бъдат подкрепяни от САЩ с друга помощ - включително със системи за командване и контрол, разузнавателни и наблюдателни средства. Това споразумение беше договорено на среща между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и водещи европейски ръководители миналия месец. Последните се очаква да се съберат отново в Париж този четвъртък по покана на френския президент Еманюел Макрон, за да продължат дискусиите на високо равнище, съобщава ФТ, позовавайки се на трима дипломати, запознати с плановете.

Миналата седмица министрите на отбраната на страните от т.нар. "коалиция на желаещите" се срещнаха, за да обсъдят въпроса за набирането на тази многонационална военна част, припомня още изданието, а по думите на председателката на ЕК там са били изработени "доста точни планове".

В тази връзка "Файненшъл таймс" припомня, че за разполагането на войски в Украйна ще е необходимо и политическо решение на всяка една от участващите страни. В тази връзка Урсула фон дер Лайен уверява, че "чувството за спешност е много силно и нещата напредват".

По-нататък в интервюто председателката на Комисията хвали ангажимента на американския президент Доналд Тръмп да се включи в усилията за мир, след като месеци наред имаше несигурност относно неговата позиция. В миналото Тръмп е хвалил Путин и е влизал в конфликт със Зеленски, пише FT. "Путин не се е променил, той е хищник… Тръмп натрупа негативен опит с него – Путин не изпълнява това, което казва", заявява Фон дер Лайен в интервюто.

Мултинационарните войски, които могат да бъдат разположени в Украйна след приключването на войната, ще осигурят ключова подкрепа за една много добре укрепена украинска армия, която ще формира ядрото на силите за възпиране. Комисията ще проучи нови източници на финансиране, за да осигури "устойчиво финансиране на украинските въоръжени сили като гаранция за сигурност", казва още фон дер Лайен пред FT. От думите ѝ става ясно, че след всяко мирно споразумение Киев ще се нуждае от "много голям брой войници, които ще трябва да получават добри заплати и, разбира се, модерно оборудване.. и със сигурност ЕС ще трябва да се включи".

И след сключването на мирно споразумение ЕС ще продължи да финансира обучението на украински войници. Брюксел насърчава държавите членки да използват фонда от 150 млрд. евро за заеми за оръжие, за да сключат споразумения за съвместно производство с украински компании в областта на отбраната или да закупят оръжие, което да бъде предоставено на Киев. Също така е необходимо военните сили на ЕС да инвестират в дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, космически средства и киберсигурност, изтъква в интервюто за FT председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, която в неделя бе на посещение в България.

Фон дер Лайен и инцидентът в Пловдив

По повод това нейно посещение в друга публикация "Файненшъл таймс" информира, че самолетът, с който тя е пътувала до Пловдив в неделя следобед, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса, поради която навигационните услуги на българското летище са били деактивирани. Така самолетът е бил принуден да кацне в Пловдив, използвайки хартиени карти, пише изданието, позовавайки се на трима служители, запознати с въпроса.

"Цялата GPS система на летището престана да функционира", е казал пред изданието единият от тях. След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да кацне, използвайки аналогови карти, обясняват източниците. "Това беше неоспорима намеса."

От Българската агенция за въздухоплаване са потвърдили инцидента в изявление пред FT. В него се казва: "От февруари 2022 се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на [GPS] сигнали". "Тези смущения нарушават точността на приемането на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи."

В публикацията си "Файненшъл таймс" посочва, че Урсула фон дер Лайен е напуснала Пловдив със същия самолет - без инциденти.