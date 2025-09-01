Новини
Фон дер Лайен: Европа готви изпращането на войски в Украйна

1 Септември, 2025 15:48 1 207 69

FT информира и за инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив

Фон дер Лайен: Европа готви изпращането на войски в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европейските столици работят по "доста точни планове" за потенциално военно разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след края на конфликта, които ще имат пълната подкрепа на САЩ, заяви Урсула фон дер Лайен в интервю за Файненшъл Таймс (FT). Пред изданието тя говори за "ясна пътна карта" за възможно разполагане.

"Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и абсолютно решаващи. Имаме ясна пътна карта, постигнахме и споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре", уверява председателката на Европейската комисия (ЕК).

Още новини от Украйна

Ролята на САЩ и подкрепата за Украйна след края на конфликта

В интервюто тя допълва, че Доналд Тръмп е уверил, "че ще има американско присъствие като част от подкрепата". "Това беше много ясно и многократно потвърдено."

Украйна поиска конкретни гаранции за сигурност от западните си поддръжници, включително военни сили на място, като част от всяко мирно споразумение за прекратяване на войната на руския президент Владимир Путин, която продължава вече 3 години и половина, посочва FT. Войските ще включват десетки хиляди европейски военни. Те ще бъдат подкрепяни от САЩ с друга помощ - включително със системи за командване и контрол, разузнавателни и наблюдателни средства. Това споразумение беше договорено на среща между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и водещи европейски ръководители миналия месец. Последните се очаква да се съберат отново в Париж този четвъртък по покана на френския президент Еманюел Макрон, за да продължат дискусиите на високо равнище, съобщава ФТ, позовавайки се на трима дипломати, запознати с плановете.

Миналата седмица министрите на отбраната на страните от т.нар. "коалиция на желаещите" се срещнаха, за да обсъдят въпроса за набирането на тази многонационална военна част, припомня още изданието, а по думите на председателката на ЕК там са били изработени "доста точни планове".

В тази връзка "Файненшъл таймс" припомня, че за разполагането на войски в Украйна ще е необходимо и политическо решение на всяка една от участващите страни. В тази връзка Урсула фон дер Лайен уверява, че "чувството за спешност е много силно и нещата напредват".

По-нататък в интервюто председателката на Комисията хвали ангажимента на американския президент Доналд Тръмп да се включи в усилията за мир, след като месеци наред имаше несигурност относно неговата позиция. В миналото Тръмп е хвалил Путин и е влизал в конфликт със Зеленски, пише FT. "Путин не се е променил, той е хищник… Тръмп натрупа негативен опит с него – Путин не изпълнява това, което казва", заявява Фон дер Лайен в интервюто.

Мултинационарните войски, които могат да бъдат разположени в Украйна след приключването на войната, ще осигурят ключова подкрепа за една много добре укрепена украинска армия, която ще формира ядрото на силите за възпиране. Комисията ще проучи нови източници на финансиране, за да осигури "устойчиво финансиране на украинските въоръжени сили като гаранция за сигурност", казва още фон дер Лайен пред FT. От думите ѝ става ясно, че след всяко мирно споразумение Киев ще се нуждае от "много голям брой войници, които ще трябва да получават добри заплати и, разбира се, модерно оборудване.. и със сигурност ЕС ще трябва да се включи".

И след сключването на мирно споразумение ЕС ще продължи да финансира обучението на украински войници. Брюксел насърчава държавите членки да използват фонда от 150 млрд. евро за заеми за оръжие, за да сключат споразумения за съвместно производство с украински компании в областта на отбраната или да закупят оръжие, което да бъде предоставено на Киев. Също така е необходимо военните сили на ЕС да инвестират в дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, космически средства и киберсигурност, изтъква в интервюто за FT председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, която в неделя бе на посещение в България.

Фон дер Лайен и инцидентът в Пловдив

По повод това нейно посещение в друга публикация "Файненшъл таймс" информира, че самолетът, с който тя е пътувала до Пловдив в неделя следобед, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса, поради която навигационните услуги на българското летище са били деактивирани. Така самолетът е бил принуден да кацне в Пловдив, използвайки хартиени карти, пише изданието, позовавайки се на трима служители, запознати с въпроса.

"Цялата GPS система на летището престана да функционира", е казал пред изданието единият от тях. След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да кацне, използвайки аналогови карти, обясняват източниците. "Това беше неоспорима намеса."

От Българската агенция за въздухоплаване са потвърдили инцидента в изявление пред FT. В него се казва: "От февруари 2022 се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на [GPS] сигнали". "Тези смущения нарушават точността на приемането на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи."

В публикацията си "Файненшъл таймс" посочва, че Урсула фон дер Лайен е напуснала Пловдив със същия самолет - без инциденти.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    54 6 Отговор
    Прочетох глупавото заглавие и до тук.... Явно европейските пудели си го просят, ама ще видят отново руски танкове в Берлин явно...

    Коментиран от #7, #13, #14, #27, #50

    15:49 01.09.2025

  • 2 Кьовеши

    37 0 Отговор
    Няма Европа ма ,има некви корумпиранишайки

    15:50 01.09.2025

  • 3 Тая вярно е решила да унищожи Европа

    52 2 Отговор
    Само не обикаляй за войници от България нещастницо. Тук може да си вземеш безродницте и националните предатели. и дружно да се утилизирате на фронта.

    Коментиран от #33

    15:51 01.09.2025

  • 4 681

    33 2 Отговор
    Ква Европа ма, има некви шайки от Долна саксония

    15:52 01.09.2025

  • 5 Дойдохте си на признанието

    23 1 Отговор
    Ясно ли ви е
    а България ще ги зарежда с барут
    готови сме
    тоя път сме в плейофите

    15:52 01.09.2025

  • 6 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    22 4 Отговор
    Нали сте виждали навлеците, които надушвайки някое събитие или премиера, бързат да се подредят безпардонно до масата с кетъринга. Точно така изглеждаше и Бойко Борисов на срещата на председателя на Еврокомисията, Урсула фон дер Лайен с българския премиер Желязков. Разбира се, тук ролята на кетъринг за Борисов бе клетата Урсула, която той награби като гладно циганче топла скара.
    Трагикомичното в случая бе факта, че г-жа фон дер Лайен идва у нас за да подкрепи и похвали българската оръжейна индустрия за износа и за Украйна, а самият Борисов бе премиерът, който смачка разследването на руските диверсии срещу нея, както и опитите за убийство на български оръжейници.
    Но от клоун какво друго освен цирк?

    15:52 01.09.2025

  • 7 Смееееех

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    На ушанките им останаха 8 танка в Донбас.
    СМЕЕЕЕЕХ.

    Коментиран от #12, #31

    15:52 01.09.2025

  • 8 Тов. Членин

    9 4 Отговор
    Искахме да няма НАТО , е, сега идва .. И да гледаме зад гърба си ..

    15:52 01.09.2025

  • 9 Промяна

    2 30 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ЕВРОПЕЙСКО А НЕ РУСОФИЛСКО

    Коментиран от #16, #17, #35, #40, #44, #58

    15:53 01.09.2025

  • 10 Ветеран от Прайда

    15 2 Отговор
    Да не забравите да изпратите български войски .Настояваме !

    15:53 01.09.2025

  • 11 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    Шегаджиика 🤣,освен ако не събират по адреси украинските мигранти може !И някой друг от другите мигранти за пари ,иначе няма желаещи по скоро луди да тръгне за там.

    15:53 01.09.2025

  • 12 Пропагандата

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смееееех":

    винаги има за цел глупака.

    15:54 01.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 4-та година "Киев за 3 дня"

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Само да заобиколят Покровск и до 2, най много 3 дена са в Берлин. 🤡🤡🤡

    Коментиран от #19, #39

    15:54 01.09.2025

  • 15 тиква: ще го взема

    11 1 Отговор
    тоз фонд целия от 150 млрд. евро за заеми за оръжие
    щом Брюксел насърчава държавите членки

    пък моите миряни както винагги ще ми плащат дълговете

    15:54 01.09.2025

  • 16 Не предлагай

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    А заминавай. Не искай от другите да са безродници и глупаци.

    15:55 01.09.2025

  • 17 Небинарен модерен ляв

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Муци подготви ли мешката ?Слагай миглите ,хубава цялостна епилация и ноктопластика .Аз съм отдавна готов !

    15:55 01.09.2025

  • 18 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Тая е сънувала нещо.

    15:56 01.09.2025

  • 19 А там ко ще правиш

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Казаха ли ти от пропадналият запад?

    15:56 01.09.2025

  • 20 Един

    0 7 Отговор
    Жужака копа бункер надълбоко.

    15:56 01.09.2025

  • 21 Вождеса простакеса

    14 0 Отговор
    По-голям инцидент щеше да е, ако беше освиркана на летището в София, и имаше възгласи Л@й нен, Л@й нен, Л@й нен. Нали знаете, че медиите по цяла Европа трябваше да го излъчат и да обяснят на европейците, защо българите така странно преиначават името на вождесата

    15:56 01.09.2025

  • 22 ТВА ДА НЕ Е

    7 0 Отговор
    ЖАНА ДАРК---ДА Я ВИДЯ С МЕЧА НАИ ОТПРЕД

    15:56 01.09.2025

  • 23 Даниел

    1 3 Отговор
    Е как няма да има инцидент(предупреждение),та нали до нея е охранения главен агент на руснаците за Европа!!!

    15:56 01.09.2025

  • 24 Ватманяк

    11 0 Отговор
    Ами повече да не идва. Да си ходи в Полша и Румъния. Просто си представете с "нашия GPS сигнал" един "Орешник" в Сопот как може да засипе и летището в Пловдив с пиратки, пардон, с барутки.

    15:56 01.09.2025

  • 25 Урсулата подготвя Третата световна война

    10 0 Отговор
    Но преди да стане Световна, войната на брюкселските подлоги на Световния капитал ще започне като Европейска ядрена война.

    Спасение няма да има за нито една държава в ЕС, дори и за държави като Австрия и Швейцария.

    Защото ядрената зима, която неминуемо ще последва, не признава държавни граници.

    Коментиран от #43

    15:56 01.09.2025

  • 26 Пилот ветеран

    10 2 Отговор
    Егати глупостите! В 21 век се ориентирали по хартиени карти. Цялата навигационна система на летището била блокирана. Българите са идиоти, живеещи в каменната ера. Какво правят тези хора в ЕС? Някой западни издания тотално изтрещяха в опитите си да ескалират проблема, а някой наши слагачи раболепно фантазират и пригласят.

    15:56 01.09.2025

  • 27 Кви рашистки танкове в Европа

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Изтребиха ги във Вовчанск на 6 км.от рашистката граница ,в Харков на 30 км.в уличните боеве жива орка не оцеля ,в Покровск им разбиваха черепите в бордюри,за Европа бълнуваш клошар кАпей😂🤣😅😆😆😁

    Коментиран от #37

    15:56 01.09.2025

  • 28 Равновесие

    8 0 Отговор
    А руснаците с Китай ще пратят войски в Гренландия, абе само мир да има

    15:56 01.09.2025

  • 29 Това тъпо същество

    9 0 Отговор
    ще предизвика проблем.
    На пресконференцията осъзнах че те няма никаква ръководна роля в Европейския съюз защото ѝ липсват каквито и да е качества. Просто кукла на която някой дърпа конците.
    Абсолютно нелогично Германия Франция Италия всички са в рецесия а все едно че Европейския съюз цъфти и вързва.
    Еврото нагоре все едно че нещо печелим от парите давани за оръжие на съединените щати и Украйна.
    Почти се сещам кой дърпа конците за да се получават тези противоречия а вие.

    15:57 01.09.2025

  • 30 Герге ,

    3 0 Отговор
    Когато ми триеш необидните коментари , с цялото си сърце ми идва - ТИСАИЗСАЙРЯФОСТАТАОБИЛНО

    15:57 01.09.2025

  • 31 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смееееех":

    Най-добре се смее тоя, който се смее последен, не знаеш ли българската поговорка.... Знам че има два съветски танка Т 34 в центъра на Берлин, лично съм ги виждал.... Ако ако руски танкове има в Донбас Не зная и не ми е работа да зная, Ама ти явно много знаеш....

    15:57 01.09.2025

  • 32 ако е така ,то веднага се подготвяме

    5 0 Отговор
    за бизнеса с кофчези ,ще има десетки и стотици хиляди поръчки от нато

    15:57 01.09.2025

  • 33 Бай Хюсеин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тая вярно е решила да унищожи Европа":

    Много точно казано.

    15:57 01.09.2025

  • 34 Урсула

    8 0 Отговор
    да се готви да води желаещите! Каска на главата, ботуши на краката и пушка в ръцете и е готова! На фронта ще и отстъпят място на първа бойна линия.

    15:57 01.09.2025

  • 35 Кажи честно ... 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Сутрин пишеш с ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ, следобед с Промяна .
    Едва ли има втори толкова неграмотен.
    Не смяташ ли, че така затвърждаваш връзката на ГЕРБ с копейките ?

    Коментиран от #48

    15:58 01.09.2025

  • 36 Да добре

    3 0 Отговор
    Как приехали
    Так и уехали
    Добро пожаловат

    15:58 01.09.2025

  • 37 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кви рашистки танкове в Европа":

    винаги има за цел глупака.

    15:58 01.09.2025

  • 38 Мишел

    5 0 Отговор
    Фантазира . Ако смееше да изпрати войски в Украйна, НатО щеше да е отдавна там.

    15:58 01.09.2025

  • 39 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Кога ще изкачат Карпатите ?

    15:59 01.09.2025

  • 40 Какво чакаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Отивай като доброволец! Защо се криеш?

    Коментиран от #47

    15:59 01.09.2025

  • 41 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Чумата дойде да огледа пушечното месо и новите жертви. Единствената война, в която бих участвал с удоволствие е гражданската война. Или ние тях или те нас. Гледайте Украйна, мислете за България. Жалкопаветните мбогополови с кеф ще пратят простите копейки да мрат за идеалите им, докато те си пият лате-макиато по италиански курорти

    Коментиран от #69

    15:59 01.09.2025

  • 42 Готови ли сте тролеи

    5 0 Отговор
    Мешките подготвихте ли? Така ревяхте, че никой няма да ни вкара във война. Айде сега първи на фронта. Лакирани, епилирани и гримирани.

    16:00 01.09.2025

  • 43 Tётя Мyтpaфановна

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Урсулата подготвя Третата световна война":

    Бързо идвай в посоль да оформим имигрантките документи, докато не е станало навалица.
    Вземи и децата.

    16:00 01.09.2025

  • 44 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Чудесно, взимай си правителството и марш в окопа да защитаваш салорайха. Кво ме занимаваш?

    16:00 01.09.2025

  • 45 Копейки,

    2 0 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди в Сопот.Нр се изисква умствен капацитет.Хем ще ви заплащат.

    Коментиран от #52

    16:00 01.09.2025

  • 46 Клати Курти

    2 1 Отговор
    Петров и Баширов с лукава усмивка вкарват GPS координатите на завода в Сопот в масата данните .

    16:01 01.09.2025

  • 47 Това е дете

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Какво чакаш?":

    момиче, тролейче на ГЕРБ.

    16:01 01.09.2025

  • 48 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кажи честно ... 🤣":

    Ммого е прозззз

    16:01 01.09.2025

  • 49 Кви армии от ЕС,кви 5 гривни,ве Урси?!

    5 1 Отговор
    Та нали ЕС,е-Икономически Съюз,а не Военен,като НАТО...?!?!

    16:01 01.09.2025

  • 50 Рон Джереми

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    То хубаво, ама няма танкове.

    16:01 01.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кер Естетто

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки,":

    Прдпочитам да ти пълня а.алла ,даже и безплатно .

    16:02 01.09.2025

  • 53 Обективни истини

    4 0 Отговор
    Попитаха ли войниците дали ще отидат, ами ако откажат,какво следва ????

    16:02 01.09.2025

  • 54 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Всичко е добре планирана акция на либерал -фашистиъе.Фон дер Едикоя си няма да бие път до България освен ако е за някаква гадост за да ни вкара във война с Русия.
    Стари изпитани фашистки методи подобно на палежа над Райхстага

    16:02 01.09.2025

  • 55 Някой

    1 2 Отговор
    Мироопазващите сили ще са руски!

    Коментиран от #62

    16:02 01.09.2025

  • 56 Ехааааааа

    4 1 Отговор
    Абе тая не се ли седна на г@.......?за ??????

    16:03 01.09.2025

  • 57 Ватманяк

    0 1 Отговор
    До № 12 Прав си, на глупака винаги му е смешно. Народът е казал: "Луд, та му лесно". Н-евроидеоти

    16:03 01.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Войнолюбците от ес

    3 2 Отговор
    Готвят нова война !

    16:04 01.09.2025

  • 62 никой

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    монголци не ни требат

    16:05 01.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 че по цял ден лежат по диваните наще

    0 1 Отговор
    дано скоро изпратят български войски чее много гламавви тролове имате тук нека заминат за оссрайна и да се отървем от тях

    16:05 01.09.2025

  • 65 Макарона и ес се одрямаха

    1 0 Отговор
    Като пропикано мушкато !!!!! Що тъй ?????

    16:06 01.09.2025

  • 66 На снимката!

    1 0 Отговор
    Бат Бойко с преводач,че тоя път да няма пак...,,Торта-Сахер"...!

    16:06 01.09.2025

  • 67 Българин

    0 1 Отговор
    Кремълски Партенки,Бегом на клавиатурата--Изоставате!!!

    16:07 01.09.2025

  • 68 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    При тези постоянни мераци на нато за вкарване на войски в Украйна ще принудят руснаците да си вземат цялата Украйна. Да видим тогава къде ще разполагат бато войски.

    16:08 01.09.2025

  • 69 Гестапо

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    Да не пратят директно нещо по Долна Саксония и да не ни занимават повече тия фашисти

    16:09 01.09.2025

