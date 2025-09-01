Токаев: Необходима е реформа на ООН

"В днешните сложни геополитически реалности трябва да подкрепим ООН като универсална и независима организация. Същевременно има спешна нужда от реформиране на ООН, на първо място, на нейния ключов орган - Съвета за сигурност. Ние напълно разбираме сложността на подобна реформа, но няма друг начин. Ако настоящото поколение лидери откаже да изпълни тази задача, това може окончателно и безвъзвратно да подкопае доверието на държавите в ООН". Това каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, който взе участие в срещата на върха на ШОС Плюс, проведена под мотото „Внедряване на мултилатерализма, осигуряване на регионална сигурност и насърчаване на устойчивото развитие“, съобщава Kazinform, позовавайки се на Акорда.

Токаев високо оцени Инициативата за глобално управление, предложена от председателя на Китайската народна република на срещата на върха, която съдържа дългосрочна визия за перспективите за развитие на международната общност. Инициативата органично допълва общите усилия, насочени към създаване на по-справедлив и устойчив световен ред.

Държавният глава подкрепи идеята за създаване на Банка за развитие на ШОС

Токаев заяви, че Казахстан участва активно във всички процеси, насочени към активизиране на финансовото, икономическото, инвестиционното и технологичното сътрудничество във формат ШОС.

"Подкрепяме създаването на Банката за развитие на ШОС като полезна финансова институция, насочена към развитието на икономиките на страните-членки на Организацията. Казахстан е готов да продължи всестранно да насърчава укрепването на регионалната свързаност. Смятаме, че трябва да се обърне голямо внимание на по-нататъшното развитие и съгласуване на такива мащабни проекти като „Един пояс, един път“ с Евразийския икономически съюз, както и на транспортните маршрути Север-Юг и Средния коридор", отбеляза президентът.

Според държавния глава задачата за разработване на общи правила и етични стандарти за използване на технологии за изкуствен интелект е станала особено актуална.

В тази връзка той подкрепи създаването на Глобалната организация за сътрудничество в сферата на изкуствения интелект със седалище в Шанхай.

Припомняме, че Токаев взе участие в срещата на върха на ШОС Плюс, проведена под мотото „Внедряване на мултилатерализма, осигуряване на регионална сигурност и насърчаване на устойчивото развитие“. По време на речта си той засегна темите за въоръжените конфликти в света и реформирането на ООН.