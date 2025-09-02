Новини
Пхенян произведе нов двигател за междуконтиненталните балистични ракети Hwasong-19 и Hwasong-20

2 Септември, 2025 06:22, обновена 2 Септември, 2025 06:31 1 209 17

  • двигател-
  • ракети-
  • северна корея-
  • ким чен-ун

Твърдогоривният двигател с висока тяга е създаден с помощта на композитен материал, подсилен с въглеродни влакна

Пхенян произведе нов двигател за междуконтиненталните балистични ракети Hwasong-19 и Hwasong-20 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който е на посещение в Китай, посети на 1 септември изследователския институт на Центъра за комплексни изследвания на химически материали към Главното ракетно управление на КНДР, където се запозна с резултатите от тестовете на най-новия двигател на твърдо гориво.

Според Корейската централна информационна агенция (KCNA) той е планиран да бъде използван за междуконтиненталната балистична ракета Hwasong-19 и тази от ново поколение - Hwasong-20.

Както се отбелязва, двигателят на твърдо гориво с висока тяга е изработен с помощта на композитен материал, подсилен с въглеродни влакна. Той е преминал наземни тестове в продължение на две години и лидерът на КНДР се запозна с резултатите. Ким Чен-ун „обсъди въпроса за създаването на специализирана серийна производствена база“, отбелязва KCNA. Максималната тяга на двигателя е 1 960 килонютона.

Според Ким Чен-ун резултатите от работата „предсказват големи промени в укрепването на стратегическите ракетни сили и увеличаването на техните възможности“. Той предложи да бъдат връчени държавни награди на научните сътрудници на изследователския институт.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    11 3 Отговор
    Този двигател е създаден отдавна, но е изисквал сериозна научна и техническа работа. Руските инженери завършиха тази работа с триумф.

    06:37 02.09.2025

  • 2 новият двигател

    11 3 Отговор
    подарък от ВВ Путин

    06:40 02.09.2025

  • 3 Госあ

    12 3 Отговор
    Ганчетата могат ли да се сравняват със Северна Корея ? Отговорът е категорично НЕ ! Не знам откъде тва самочувствие вадят жълтопаветниците от провинцията. Нито са умни, нито красиви. Виж може да са завлекли некой друг лев покрай еврофондчета и разни далаверки.

    06:40 02.09.2025

  • 4 Браво

    13 2 Отговор
    Поздравления другарю Ким! Вашата наука, технологии и икономика са способни да произведат всичко! При нас западните бандити ще строят завод за барут, но нямат памук и силитра...

    06:46 02.09.2025

  • 5 Механик

    11 1 Отговор
    А ние, гордите евро-атлантици в момента измисляме нов модел кофа в която да наливаме вода за тоалетните (когато я пуснат). Щяхме да измислим и чупкопек за цели 4 чушки, ама нямаше време, че трябваше да се готвим за великото посещение на фондерЛанен.
    За капачката дето и бърка в окото докато пиеш, няма дори да споменавам, защото новината не е съвсем нова. Но за това пък изобретението е ФУНДАМЕНТАЛНО.

    06:46 02.09.2025

  • 6 калкулатрисъ

    2 2 Отговор
    Тия курейчета ша да са завършили некое не ме ге или фе ме и

    Коментиран от #9

    06:53 02.09.2025

  • 7 Българка

    5 1 Отговор
    Ние пък произведохме нов чушкопек с по големи гнезда и с дистанционно и таймер .

    Коментиран от #8

    07:00 02.09.2025

  • 8 Уау

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българка":

    Ти да не си от не ме ге ?

    07:02 02.09.2025

  • 9 пхенянець..

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "калкулатрисъ":

    Одиме и се учиме при южнаците и скоро ще се обединиме,нещо като виетнам..напук на урсулци и кравари и ще има една корея

    07:07 02.09.2025

  • 10 Име

    1 1 Отговор
    Местим!

    Коментиран от #13

    07:07 02.09.2025

  • 11 Помнещ

    3 4 Отговор
    Едно време руснаците така лъжеха със капсулите които изпращаха в Космоса. 😂 Капсулата същата, но вкарват още един космонавт за да заблудят САЩ и света, че е по-голяма 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    07:08 02.09.2025

  • 12 За беля.Зъл😂😂😂

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Помнещ":

    Колкото и янките кацнаха на Луната в студията на Холивуд 🤣.

    Коментиран от #15

    07:16 02.09.2025

  • 13 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    А има ли изобщо кво да местиш ?

    07:17 02.09.2025

  • 14 Тити

    0 0 Отговор
    Що ни занимават с тази кочина?

    07:27 02.09.2025

  • 15 ТихоМършо!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "За беля.Зъл😂😂😂":

    Не се обаждай без разрешение!

    07:38 02.09.2025

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    "изостаналите" корейчита правят ракети а ние барут за капиталистите?! Кой е изостанал?

    07:40 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

