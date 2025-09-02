Пхенян произведе нов двигател за междуконтиненталните балистични ракети Hwasong-19 и Hwasong-20

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който е на посещение в Китай, посети на 1 септември изследователския институт на Центъра за комплексни изследвания на химически материали към Главното ракетно управление на КНДР, където се запозна с резултатите от тестовете на най-новия двигател на твърдо гориво.
Според Корейската централна информационна агенция (KCNA) той е планиран да бъде използван за междуконтиненталната балистична ракета Hwasong-19 и тази от ново поколение - Hwasong-20.
Както се отбелязва, двигателят на твърдо гориво с висока тяга е изработен с помощта на композитен материал, подсилен с въглеродни влакна. Той е преминал наземни тестове в продължение на две години и лидерът на КНДР се запозна с резултатите. Ким Чен-ун „обсъди въпроса за създаването на специализирана серийна производствена база“, отбелязва KCNA. Максималната тяга на двигателя е 1 960 килонютона.
Според Ким Чен-ун резултатите от работата „предсказват големи промени в укрепването на стратегическите ракетни сили и увеличаването на техните възможности“. Той предложи да бъдат връчени държавни награди на научните сътрудници на изследователския институт.
