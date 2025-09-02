Евакуация в Ростов след атака с украински дронове

Над 300 души бяха евакуирани от жилищата си през нощта след атака с украински дронове срещу столицата на Ростовска област. Това съобщи изпълняващият длъжността областен управител Юрий Слюсар, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на руското министерство на отбраната части за противовъздушна отбрана са унищожили 13 украински дрона над региона. Не се уточнява колко безпилотни апарата са били засечени.

„В един от апартаментите е открит невзривен снаряд (от дрон). Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират“, уточни Слюсар в Telegram.

Атаката е повредила няколко жилищни сгради в град Ростов на Дон. Трима души, сред които и дете, са получили леки наранявания.

Кметът на Ростов на Дон Александър Скрябин посочи, че жителите са били преместени в училище, докато екипи за обезвреждане на взривни устройства са премахвали снаряда.

Както Москва, така и Киев отричат да насочват ударите си срещу цивилни по време на войната, започнала с руското нахлуване в Украйна през 2022 г.