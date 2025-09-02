Новини
Евакуация в Ростов след атака с украински дронове
  Тема: Украйна

Евакуация в Ростов след атака с украински дронове

2 Септември, 2025 09:50 749 13

Над 300 жители преместени от домовете си, трима души леко ранени

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над 300 души бяха евакуирани от жилищата си през нощта след атака с украински дронове срещу столицата на Ростовска област. Това съобщи изпълняващият длъжността областен управител Юрий Слюсар, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на руското министерство на отбраната части за противовъздушна отбрана са унищожили 13 украински дрона над региона. Не се уточнява колко безпилотни апарата са били засечени.

„В един от апартаментите е открит невзривен снаряд (от дрон). Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират“, уточни Слюсар в Telegram.

Атаката е повредила няколко жилищни сгради в град Ростов на Дон. Трима души, сред които и дете, са получили леки наранявания.

Кметът на Ростов на Дон Александър Скрябин посочи, че жителите са били преместени в училище, докато екипи за обезвреждане на взривни устройства са премахвали снаряда.

Както Москва, така и Киев отричат да насочват ударите си срещу цивилни по време на войната, започнала с руското нахлуване в Украйна през 2022 г.


  • 1 Тодор Правешки

    6 5 Отговор
    НАТО нападна Матушката, другари!
    Пасьолството даде приказ- всички петолъчници на клавиатурата!!!

    Коментиран от #6, #8

    09:55 02.09.2025

  • 2 минувач

    7 8 Отговор
    И после Путин бил лош ....

    Коментиран от #11, #12

    09:57 02.09.2025

  • 3 Дориана

    8 4 Отговор
    Военолюбивите Европейски лидери, които водят Европа към гибел по трудния начин ще разберат, че Украйна вече е унищожена .

    10:03 02.09.2025

  • 4 Швейк

    3 1 Отговор
    Бягството е срамно,ама сигурно.

    10:08 02.09.2025

  • 5 Макарон

    4 2 Отговор
    Натю умре ли или е още в мозъчна смърт?

    10:15 02.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    МНОГО СИ ЖАЛЪК! СЪР!

    10:17 02.09.2025

  • 7 мдаааа

    1 1 Отговор
    "Братья" , а са бият ...

    10:34 02.09.2025

  • 8 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    Сега са почивка ...

    10:35 02.09.2025

  • 9 Абе мани...

    4 0 Отговор
    22 републики и редовната армия оризо гризачи НЕ мигат да опазят П едерацията,ама фюрера пеДОФил тръгнал да превзема ...вече 12 год едно село на 25 км от Донецк?!?
    Хехехехее

    10:38 02.09.2025

  • 10 Кремълски, бункерен плъх

    7 1 Отговор
    Всичко за по план ... Аз съм в Пекин да прося.

    10:46 02.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пyтин yмpя отдавна ☝️

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "минувач":

    Путлер сега се крие в Китай .

    10:49 02.09.2025

  • 13 чекисть..

    1 0 Отговор
    Довечера ще им го върнеме тъпкано в столицата на кiевската хунта и пак ще има пеня,слъзи и цивки от зеления шебекь

    10:58 02.09.2025

