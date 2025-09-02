Новини
МААЕ откри следи от уран в Сирия

2 Септември, 2025 10:21 504 3

  • сирия-
  • маае-
  • уран

Докладът поставя отново въпроса за предполагаем недеклариран ядрен реактор в Дейр аз Зор

МААЕ откри следи от уран в Сирия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че е открила следи от уран в Сирия по време на изследване на сграда, разрушена от Израел през 2007 г., за която агенцията отдавна е смятала, че вероятно е била недеклариран ядрен реактор, предаде „Ройтерс“, като се позова на доклад на МААЕ, представен вчера на вниманието на нейните страни членки, предава БТА.

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база.

МААЕ заключи през 2011 г., че е „много вероятно“ сградата да е била тайно построен реактор, който Дамаск е трябвало да декларира пред агенцията.

Оттогава МААЕ се опитва да стигне до окончателно заключение и миналата година е успяла да вземе проби от околната среда на три неназовани места, „които според твърденията са били функционално свързани“ с обекта в Дейр аз Зор, се посочва в поверителния доклад, до който агенция „Ройтерс“ е успяла да си гарантира достъп.

МААЕ откри „значителен брой частици естествен уран в пробите, взети от едно от трите места. Анализът на тези частици показва, че уранът е от антропогенен произход, т.е. произведен е в резултат на химическа обработка“, се посочва в документа.

Терминът „естествен“ означава, че уранът не е обогатен. Докладът не достига до заключение какво означават откритите следи.

„Настоящите сирийски власти посочиха, че не разполагат с информация, която би могла да обясни наличието на такива уранови частици“, се казва още в доклада, като се добавя, че ислямисткото правителство е предоставило на МААЕ достъп до съответния обект отново през юни тази година, за да бъдат взети нови проби от околната среда.

На среща през същия месец ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси се е срещнал със сирийския президент Ахмед аш Шараа, при което „Сирия се съгласи да сътрудничи на Агенцията при условия на пълна прозрачност“, се подчертава в доклада.

На тази среща Гроси е поискал помощта на Сирия за завръщане в Дейр аз Зор „през следващите няколко месеца, за да бъде извършен по-нататъшен анализ, да се получи достъп до съответната документация и да се разговаря с лицата, участвали в ядрени дейности на Сирия в миналото“.

В доклада се посочва, че МААЕ все още планира да посети Дейр аз Зор и ще оцени резултатите от пробите от околната среда, взети на другия обект.

„След като този процес бъде завършен и резултатите бъдат оценени, ще има възможност да се изяснят и решат нерешените въпроси, свързани с ядрените дейности на Сирия в миналото, и да се приключи с този въпрос“, заключава документът.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалностите

    2 0 Отговор
    С подобен "доклад" МААЕ предизвика атаката на ционистите от Сраел и САЩ срещу Иран без никакви доказателства само на база предположения!
    Сега явно готвят подобна, схема срещу Сирия?
    Някой някога представял ли си е че такава организация, ще обслужва ционистки интереси и ще е виновна за толкова смърт и разруха??

    10:35 02.09.2025

  • 2 Кую

    2 0 Отговор
    Отново търся под вола теле.Нямат умора наглеците.

    10:35 02.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Терминът „естествен“ означава, че уранът не е обогатен.🤔
    И щом има НЕОБОГАТЕН УРАН- явно има
    ядрен реактор работещ с.... необогатен уран🤔
    А дали "следите " не са от боеприпаси използвани от иSSраел🤔- апSSурт 😉

    10:49 02.09.2025

Новини по държави:
