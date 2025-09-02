Земетресението в Източен Афганистан: Жертвите достигнаха 900 души

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.
Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им. Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително.
От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.
