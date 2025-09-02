Новини
Свят »
Афганистан »
Земетресението в Източен Афганистан: Жертвите достигнаха 900 души

Земетресението в Източен Афганистан: Жертвите достигнаха 900 души

2 Септември, 2025 11:33 622 3

  • афганистан-
  • земетресение-
  • жертви

Трус с магнитуд 6 разруши села и предизвика свлачища, спасителните операции продължават

Земетресението в Източен Афганистан: Жертвите достигнаха 900 души - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им. Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително.

От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 1 Отговор
    Накрая ще дойде време да бъде разклатено властта на талибаните.

    11:38 02.09.2025

  • 2 Казаха

    1 4 Отговор
    Ще можете само до 1000 лева да обмените в еро. Другото го губите.

    11:44 02.09.2025

  • 3 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят земетресенията...

    11:45 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания