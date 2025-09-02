Заподозреният за убийството на Андрей Парубий заявил, че е бил готов да атакува и Петро Порошенко

Заподозреният в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий е бил готов да ликвидира и бившия украински президент Петро Порошенко, ако той е бил наблизо, съобщава РБК-Украйна, цитирайки думите на подсъдимия.
„Той беше наблизо. Ако живеех във Виница, щеше да е Петя“, каза той, отговаряйки на въпроса защо бившият председател на украинския парламент е станал негова жертва. Както отбелязаха журналистите, под „Петя“ заподозреният е имал предвид Порошенко.
Той обясни още, че е извършил престъплението, за да си отмъсти на украинските власти. По-рано стана известно, че Петро Порошенко е дошъл да се сбогува с Андрей Парубий. Церемонията се провежда в Лвов, а на нея присъстват и председателят на украинския парламент и заместникът му Руслан Стефанчук и Александър Корниенко.
Руската страна не е изнудвала убиеца на Парубий. Самият заподозрян отрече връзките си с Русия, съобщава РБК-Украйна.
„Не, нямаше такива“, каза той, отговаряйки на въпроса дали Русия го е изнудвала. В същото време заподозреният подчерта, че иска да бъде разменен за украински военнопленници.
Според него в този случай той ще тръгне да търси тялото на сина си. По-рано в украинските медии се появи информация, че убиецът на Парубий е бил изнудван от руската страна, която според различни версии е обещала да предаде тялото на сина му или да разкрие местонахождението му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредната опорка
14:07 02.09.2025
2 Мдаа
Коментиран от #3, #5, #6
14:12 02.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 един свестен украинец
14:19 02.09.2025
5 Бар Мицва
До коментар #2 от "Мдаа":Ако се гътне йевреинът Порошенко,кой ще внася безмитно Рошен из цяла Европа.Ужас.
14:23 02.09.2025
6 Флайсток
До коментар #2 от "Мдаа":Хлебарките само с гьонена подметка.До като чуеш хруус.
14:26 02.09.2025
7 Механик
До коментар #3 от "Българин":Среброто е скъпо. Тая не заслужава такъв разход.
Аз предлагам един дървен кол да и се закове директно в сърцето (както повелява традицията).
Огънят също пречиствал, разправят йезуитите на господин Торквемада. Може д а се пробва.
От друга страна, огънят ще отдели "въглеродни емисии"/ По-екологино е варианта с подострен дървен кол.
14:26 02.09.2025
8 Факт
Коментиран от #10, #15
14:35 02.09.2025
9 Смешник
жа на културния дом в Одеса където загинаха и българин0
14:40 02.09.2025
10 Убит
До коментар #8 от "Факт":е от руснаци. Братята "асвабадители" на славянските народи!
Коментиран от #12
14:44 02.09.2025
11 9689
14:59 02.09.2025
12 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Убит":Господ те е убил при раждането ти
15:00 02.09.2025
13 Пубрий
Коментиран от #16
15:00 02.09.2025
14 Куцото добиче
15:00 02.09.2025
15 Павелски
До коментар #8 от "Факт":Путин нареди ли частична мобилизация? Доброволно ли ги мобилизираха чмобиките?
15:01 02.09.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Пубрий":Простак 200%
15:02 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Петя
15:33 02.09.2025