Заподозреният за убийството на Андрей Парубий заявил, че е бил готов да атакува и Петро Порошенко

Заподозреният в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий е бил готов да ликвидира и бившия украински президент Петро Порошенко, ако той е бил наблизо, съобщава РБК-Украйна, цитирайки думите на подсъдимия.

„Той беше наблизо. Ако живеех във Виница, щеше да е Петя“, каза той, отговаряйки на въпроса защо бившият председател на украинския парламент е станал негова жертва. Както отбелязаха журналистите, под „Петя“ заподозреният е имал предвид Порошенко.

Той обясни още, че е извършил престъплението, за да си отмъсти на украинските власти. По-рано стана известно, че Петро Порошенко е дошъл да се сбогува с Андрей Парубий. Церемонията се провежда в Лвов, а на нея присъстват и председателят на украинския парламент и заместникът му Руслан Стефанчук и Александър Корниенко.

Руската страна не е изнудвала убиеца на Парубий. Самият заподозрян отрече връзките си с Русия, съобщава РБК-Украйна.

„Не, нямаше такива“, каза той, отговаряйки на въпроса дали Русия го е изнудвала. В същото време заподозреният подчерта, че иска да бъде разменен за украински военнопленници.

Според него в този случай той ще тръгне да търси тялото на сина си. По-рано в украинските медии се появи информация, че убиецът на Парубий е бил изнудван от руската страна, която според различни версии е обещала да предаде тялото на сина му или да разкрие местонахождението му.