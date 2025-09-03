Броят на загиналите от земетресението в Афганистан достигна 1 411, други 3 124 са ранени ВИДЕО

ООН е разположила най-малко 25 екипа, за да оцени ситуацията и да реагира на последиците от земетресението в Афганистан, съобщи Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Службата предупреждава, че запасите на материали за строителство на жилища и медицински консумативи са на изчерпване, а настоящото финансиране е недостатъчно, за да отговори на всички нужди. Подчертава се също, че природното бедствие е донесло смърт и разрушения „на страна, която вече е изправена пред множество кризи, включително тежка суша и завръщането на милиони афганистанци от съседни страни“.

На 31 август в планините Хиндукуш бе регистрирано земетресение с магнитуд 6,2, на 27 км югозападно от град Асадабад в източен Афганистан. Както съобщава Khaama Press, мощни трусове са унищожили цели села. Свлачища са блокирали пътища за достъп до някои населени места и са прекъснали комуникационните линии.

Спасителни операции се провеждат в трудни условия на труднодостъпен планински терен. Според последните данни на афганистанските власти броят на загиналите от земетресението е достигнал 1411, като други 3124 души са ранени. На 2 септември друго земетресение с магнитуд 5,5 удари планините Хиндукуш.