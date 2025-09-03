Китай показа междуконтиненталните стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C на парада в Пекин ВИДЕО

Народноосвободителната армия на Китай демонстрира стратегически бомбардировачи H-6N на парада в Пекин, съобщава ТАСС.
На парада бяха представени и бомбардировачите H-6K и H-6J. Те са част от ударните сили за далечно разстояние на армията. Самолети за радарно откриване и насочване KongJing-500A, придружени от изтребители J-16, както и самолети KongJing-600, придружени от палубни изтребители J-15T, прелетяха над площад Тянанмън.
Народноосвободителната армия на Китай демонстрира и междуконтинентални стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C.
Те са ракети с течно гориво и обхват, покриващ цялата планета.
80 000 гълъба на мира и 80 000 балона се издигнаха в небето над площад Тянанмън.
Парадът завърши с китайската „Песен за родината“.
Народноосвободителната армия на Китай проведе мащабен военен парад на площад Тянанмън, за да отбележи 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. На събитието присъстваха президентът на КНР Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин, както и държавни и правителствени глави на 24 други държави.
2 Защо 80 000
06:37 03.09.2025
3 койдазнай
06:40 03.09.2025
4 Аз от нашето Село
До коментар #1 от "Те и Китай нямат ракети":🤘🤣🤣🤣🤣🤘
06:41 03.09.2025
5 А подводниците им
Някога и ние имахме истински паради. Но ни изиграха и излъгаха. С такива "Съ южници" само пари и безплатни бази им давай. А членът 5-и, мое да стане или да нестане... Важното е че днес на летищата ни само треви растат, а от ПВО и спомен няма. А ако съюзниците ни продадат Петриоти или Иджис, то те за сваляне на китайските и руските ракети днес, НЕ ставят. Последните летят над 6 Маха в атмосферата...
06:43 03.09.2025
6 Само
06:43 03.09.2025
7 Сега
До коментар #5 от "А подводниците им":може да им продаваме барут за ракетите !
06:45 03.09.2025
8 Р Г В
06:46 03.09.2025
9 Ми те казаха на
До коментар #6 от "Само":Си, че бил диктатор и той си ги изпрати като туристки с евтина самолетна компания. Без червен килим, без обща конференция и да забравят за нови срещи с тях....
06:46 03.09.2025
10 Да бе
До коментар #7 от "Сега":Е и аз това се сетих. Китайците са го открили преди 3000 години, ама сега ние го произвеждаме по-евтино. Урсула ще ни построи и безплатен завод.
06:49 03.09.2025
11 Пародия
както и ракетата БОЦ-КО-180 КИ-ЛА.Заредени с розова мъгла и урсулиански плам в очите.
Освен това науката откри наскоро , че има едно село в Китайската Народна Република с население по- малко от населението в Балканския полуостров.
07:01 03.09.2025
13 ДВЕ МИНУТИ ТРЯБВАТ НА ЯРС
До коментар #12 от "ПЪЪЪЛНИ ПУНТАЖИ":ДА ДОЙДЕ ДО КИТАЙ......
07:03 03.09.2025
14 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
07:03 03.09.2025
15 Путинистче идиотче
До коментар #13 от "ДВЕ МИНУТИ ТРЯБВАТ НА ЯРС":То толкова трябват и на DF 5C да стигне до РУСИЯ
07:05 03.09.2025
17 Ветеран от Протеста
До коментар #2 от "Защо 80 000":Народно" освободителна " армия .....не е смешно !!!Комунизма е престъпен Диктаторски режим !!!И всички Диктатори на планетата строени на трибуната !!
07:30 03.09.2025
18 си дзън
явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.
07:30 03.09.2025
21 Гост
До коментар #3 от "койдазнай":80к балона са голямо замърсяване, защо не им наложат санкции.
07:37 03.09.2025
23 Кривоверен алкаш
До коментар #17 от "Ветеран от Протеста":Глад мори добитъка ... и галкините корморани от рано са ги пуснали на паша ...
07:42 03.09.2025
24 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
07:43 03.09.2025
25 гост
До коментар #17 от "Ветеран от Протеста":Старче по полека с патоса ...да не вземеш да дигнеш кръвно ...
07:43 03.09.2025
27 Хаххаах
07:45 03.09.2025
29 Междуконтинентална ракета
07:47 03.09.2025
30 Хехехе
До коментар #27 от "Хаххаах":И сигурно,докато пишеш простотийки срещу Китай,си обут в китайски джапанки,тениска и гащи...😆😂🤣😝👍!
07:50 03.09.2025
31 да евро невежко
До коментар #29 от "Междуконтинентална ракета":Не ремарке а пускова установка.Мобилна и много по-трудна за елиминиране.Не прекалявай с бтв,нова и бнт и ще се оправиш!
07:52 03.09.2025
32 Гориил
07:53 03.09.2025
33 анти евро бройлер
До коментар #30 от "Хехехе":Не се занимавай с него.Не виждаш ли ,че е моделиран евротъпунгер по шаблон на режима.
07:55 03.09.2025
34 НОВИЯ СЕТОВЕН РЕД
07:56 03.09.2025
35 Хаххаах
До коментар #30 от "Хехехе":Пиша от китайския си смартфон докато гледам китайския си телевизор, а след малко отивам да заредя голфу с руски бензин:)
07:57 03.09.2025
37 Госあ
До коментар #3 от "койдазнай":Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство.
08:03 03.09.2025
38 Факт
08:03 03.09.2025
39 Гориил
08:05 03.09.2025
40 Древен
До коментар #37 от "Госあ":Абсолютно точно...
Варвари не могат да управляват повече света...
Време е да бъдат наритани в кочината им...
08:09 03.09.2025
41 Факт
До коментар #37 от "Госあ":Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство."" "" "
Така е, затова всички русофили и китайлофили бягайте бързо от Колективния Запад и отивайте със семействата си да заживеете в любимия ви Китай, където ще работите и ще бъдете експлоатирани от западните капиталистически фирми но ще получавате китайски комунистически заплати!!! 😂😂
08:10 03.09.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
" НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НА НЯКАКВИ ХУЛИГАНИ ДА НИ ЗАПЛАШВАТ !"
/Си/
08:16 03.09.2025
43 Госあ
До коментар #41 от "Факт":Работя в Пекин. Прекрасен, зелен град с исторически забележителности и модерна част. Сигурен и подреден. Има и бедни квартали, не мога да си кривя душата, но такива не липсват на запад със сигурност. Заплатата към разходите за живот е най добрата, която съм получавал. Изненадах се, че спестявам повече отколкото в Япония. Във Франция мизерствах. Храната е отлична. Китайската кухня е забележително разнообразна и вкусна.
08:19 03.09.2025
44 Факт
До коментар #37 от "Госあ":Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство."" "" ""
Защо китайските студенти отиват да учат при западните примати в САЩ и в Колективния Запад ??? 😂
Защо китайските студенти не отиват да учат в братските им държави от БРИКС??? 😂
08:19 03.09.2025
45 Факт
До коментар #43 от "Госあ":Браво на теб, дано и всички други български русофили отидат в Китай за да се оправи България най накрая!!!
08:22 03.09.2025
46 Госあ
До коментар #41 от "Факт":западните фирми са пълнеж. Единствено в автомобилостроенето има още. Облеклото не го включая изобщо, бате. Освен това си купувам само китайски брандове облекло, по-качествени са и са по-евтини. Разбира се, не са на цените на парцалките у илиянци откъдето черпите познанията си за Поднебесната хахахахаха
08:24 03.09.2025
47 Госあ
До коментар #44 от "Факт":Не всички могат да влязат в Уни Пекин или няколкото други топ Университети в света в Китай. Затова много китайци плащат децата им да учат на запад. Срещу кинти, от там получаваш всякаква диплома.
08:26 03.09.2025
48 Явно
Нека Поднебесните да се съюзат по-здраво с Третия Райх!
08:29 03.09.2025
49 Цък
До коментар #41 от "Факт":Пращай другите да живеят накъде, когато ти отидеш да живееш и работиш в прехваления ти запад. Препоръчвам ти Лондон, Париж, Брюксел. Но преди да си стегнеш куфарите ти препоръчвам да влезеш в българските фейсбук групи на работещите и живеещите в различни страни на Западна Европа и да се запознаеш с тяхното мнение.
08:29 03.09.2025
52 Хи хи хи
До коментар #6 от "Само":Ами жипиеса им е смутен и не могат да намерят къде е Китай..........
08:34 03.09.2025
53 Госあ
До коментар #45 от "Факт":Напротив, България ще се оправи когато събере критична маса да погледне на Изток. За 35 години прозападна ориентация, резултатите са умопомрачителни
08:35 03.09.2025
54 Ти как разбра,
До коментар #44 от "Факт":че не ходят в страни от брикс?
Китайци има даже и България, ако не си чувал/а.
Аз мога по същата твоя логика да кажа, си бил/а на Марс.
08:37 03.09.2025