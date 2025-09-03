Китай показа междуконтиненталните стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C на парада в Пекин ВИДЕО

Народноосвободителната армия на Китай демонстрира стратегически бомбардировачи H-6N на парада в Пекин, съобщава ТАСС.

На парада бяха представени и бомбардировачите H-6K и H-6J. Те са част от ударните сили за далечно разстояние на армията. Самолети за радарно откриване и насочване KongJing-500A, придружени от изтребители J-16, както и самолети KongJing-600, придружени от палубни изтребители J-15T, прелетяха над площад Тянанмън.

Народноосвободителната армия на Китай демонстрира и междуконтинентални стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C.

Те са ракети с течно гориво и обхват, покриващ цялата планета.

80 000 гълъба на мира и 80 000 балона се издигнаха в небето над площад Тянанмън.

Парадът завърши с китайската „Песен за родината“.

Народноосвободителната армия на Китай проведе мащабен военен парад на площад Тянанмън, за да отбележи 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. На събитието присъстваха президентът на КНР Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин, както и държавни и правителствени глави на 24 други държави.