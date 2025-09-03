Новини
Свят »
Китай »
Китай показа междуконтиненталните стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C на парада в Пекин ВИДЕО

Китай показа междуконтиненталните стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C на парада в Пекин ВИДЕО

3 Септември, 2025 06:24, обновена 3 Септември, 2025 06:34 2 989 54

  • китай-
  • парад-
  • ракети-
  • изтребители

Над столицата прелетяха и стратегическите бомбардировачи H-6N

Китай показа междуконтиненталните стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C на парада в Пекин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народноосвободителната армия на Китай демонстрира стратегически бомбардировачи H-6N на парада в Пекин, съобщава ТАСС.

На парада бяха представени и бомбардировачите H-6K и H-6J. Те са част от ударните сили за далечно разстояние на армията. Самолети за радарно откриване и насочване KongJing-500A, придружени от изтребители J-16, както и самолети KongJing-600, придружени от палубни изтребители J-15T, прелетяха над площад Тянанмън.

Народноосвободителната армия на Китай демонстрира и междуконтинентални стратегически ядрени ракети Dongfeng-5C.

Те са ракети с течно гориво и обхват, покриващ цялата планета.

80 000 гълъба на мира и 80 000 балона се издигнаха в небето над площад Тянанмън.

Парадът завърши с китайската „Песен за родината“.

Народноосвободителната армия на Китай проведе мащабен военен парад на площад Тянанмън, за да отбележи 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. На събитието присъстваха президентът на КНР Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин, както и държавни и правителствени глави на 24 други държави.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо 80 000

    17 21 Отговор
    Гълъба? Толкова са всичките жертви на предишната световна война, организирана пак от сащ и запада.

    Коментиран от #17

    06:37 03.09.2025

  • 3 койдазнай

    21 26 Отговор
    Китай е новият световен господар1 Който не се съобразява с китайските интереси, скоро няма да си намери място на тази Земя! Това се вижда от парада!

    Коментиран от #21, #37

    06:40 03.09.2025

  • 4 Аз от нашето Село

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Те и Китай нямат ракети":

    🤘🤣🤣🤣🤣🤘

    06:41 03.09.2025

  • 5 А подводниците им

    34 7 Отговор
    На парад на площади не може да се показват.
    Някога и ние имахме истински паради. Но ни изиграха и излъгаха. С такива "Съ южници" само пари и безплатни бази им давай. А членът 5-и, мое да стане или да нестане... Важното е че днес на летищата ни само треви растат, а от ПВО и спомен няма. А ако съюзниците ни продадат Петриоти или Иджис, то те за сваляне на китайските и руските ракети днес, НЕ ставят. Последните летят над 6 Маха в атмосферата...

    Коментиран от #7

    06:43 03.09.2025

  • 6 Само

    31 3 Отговор
    Урсулите липсваха !

    Коментиран от #9, #52

    06:43 03.09.2025

  • 7 Сега

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "А подводниците им":

    може да им продаваме барут за ракетите !

    Коментиран от #10

    06:45 03.09.2025

  • 8 Р Г В

    21 7 Отговор
    Е г-н Тръмп има ли място за сравнение между парада на оплювания от Вас Китай и този организиран от ваша милост в САЩ по случай рождения си ден. А бившата министър на отбраната на Германия г-жа Урс.. вероятно гледа международния обмен и днес ще публикува слабите места в организацията на мерориятието

    06:46 03.09.2025

  • 9 Ми те казаха на

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Си, че бил диктатор и той си ги изпрати като туристки с евтина самолетна компания. Без червен килим, без обща конференция и да забравят за нови срещи с тях....

    Коментиран от #16

    06:46 03.09.2025

  • 10 Да бе

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    Е и аз това се сетих. Китайците са го открили преди 3000 години, ама сега ние го произвеждаме по-евтино. Урсула ще ни построи и безплатен завод.

    06:49 03.09.2025

  • 11 Пародия

    28 4 Отговор
    Не мой ни уплашат китайските междуконтинентални ракети.Имаме насреща Ракетата ШИ-ШИ -250 КИ-ЛА
    както и ракетата БОЦ-КО-180 КИ-ЛА.Заредени с розова мъгла и урсулиански плам в очите.
    Освен това науката откри наскоро , че има едно село в Китайската Народна Република с население по- малко от населението в Балканския полуостров.

    07:01 03.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДВЕ МИНУТИ ТРЯБВАТ НА ЯРС

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЪЪЛНИ ПУНТАЖИ":

    ДА ДОЙДЕ ДО КИТАЙ......

    Коментиран от #15

    07:03 03.09.2025

  • 14 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    7 23 Отговор
    Що Китай не спря Тръмп да бомбандира Иран.....Путин също се покри.....нали са уж съюзници.

    07:03 03.09.2025

  • 15 Путинистче идиотче

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "ДВЕ МИНУТИ ТРЯБВАТ НА ЯРС":

    То толкова трябват и на DF 5C да стигне до РУСИЯ

    07:05 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ветеран от Протеста

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Защо 80 000":

    Народно" освободителна " армия .....не е смешно !!!Комунизма е престъпен Диктаторски режим !!!И всички Диктатори на планетата строени на трибуната !!

    Коментиран от #23, #25

    07:30 03.09.2025

  • 18 си дзън

    5 13 Отговор
    В новият световен ред на русията е отделена ролята на суровинен васал на Китай
    явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.

    07:30 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    80к балона са голямо замърсяване, защо не им наложат санкции.

    07:37 03.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кривоверен алкаш

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ветеран от Протеста":

    Глад мори добитъка ... и галкините корморани от рано са ги пуснали на паша ...

    07:42 03.09.2025

  • 24 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    12 1 Отговор
    А Кая Калас защо не беше поканена.на тържествата?

    07:43 03.09.2025

  • 25 гост

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ветеран от Протеста":

    Старче по полека с патоса ...да не вземеш да дигнеш кръвно ...

    07:43 03.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаххаах

    1 9 Отговор
    Като се има предвид колите донгфенг какво представляват, не мисля, ме има място за притеснение хахахха. Най-много някой техен град или село да уцелят с тия ментета.

    Коментиран от #30

    07:45 03.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Междуконтинентална ракета

    0 3 Отговор
    на ремарке с 4 гуми??

    Коментиран от #31

    07:47 03.09.2025

  • 30 Хехехе

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хаххаах":

    И сигурно,докато пишеш простотийки срещу Китай,си обут в китайски джапанки,тениска и гащи...😆😂🤣😝👍!

    Коментиран от #33, #35

    07:50 03.09.2025

  • 31 да евро невежко

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Междуконтинентална ракета":

    Не ремарке а пускова установка.Мобилна и много по-трудна за елиминиране.Не прекалявай с бтв,нова и бнт и ще се оправиш!

    07:52 03.09.2025

  • 32 Гориил

    7 0 Отговор
    Никога през живота си не съм виждал такава мощ, сила и великолепие. Това е триумфът на Китай.

    07:53 03.09.2025

  • 33 анти евро бройлер

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хехехе":

    Не се занимавай с него.Не виждаш ли ,че е моделиран евротъпунгер по шаблон на режима.

    07:55 03.09.2025

  • 34 НОВИЯ СЕТОВЕН РЕД

    10 0 Отговор
    Лекичко им прониква на англосаксите.

    07:56 03.09.2025

  • 35 Хаххаах

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хехехе":

    Пиша от китайския си смартфон докато гледам китайския си телевизор, а след малко отивам да заредя голфу с руски бензин:)

    07:57 03.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Госあ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство.

    Коментиран от #40, #41, #44

    08:03 03.09.2025

  • 38 Факт

    2 3 Отговор
    Парадофилите видяха че китайския парад е най добрия парад на света и в сравнение в него руските паради на които най новия руски танк Армата не може да запали и тръгне са жалка гледка! 😂

    08:03 03.09.2025

  • 39 Гориил

    5 0 Отговор
    Другарят Си беше облечен в семпло военно яке в стил Сталин.Подчеркивается преемственность с вождем мирового пролетариата, демократизм, простота и скромность.

    08:05 03.09.2025

  • 40 Древен

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Абсолютно точно...
    Варвари не могат да управляват повече света...
    Време е да бъдат наритани в кочината им...

    08:09 03.09.2025

  • 41 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство."" "" "


    Така е, затова всички русофили и китайлофили бягайте бързо от Колективния Запад и отивайте със семействата си да заживеете в любимия ви Китай, където ще работите и ще бъдете експлоатирани от западните капиталистически фирми но ще получавате китайски комунистически заплати!!! 😂😂

    Коментиран от #43, #46, #49

    08:10 03.09.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    " НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НА НЯКАКВИ ХУЛИГАНИ ДА НИ ЗАПЛАШВАТ !"
    /Си/

    08:16 03.09.2025

  • 43 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Работя в Пекин. Прекрасен, зелен град с исторически забележителности и модерна част. Сигурен и подреден. Има и бедни квартали, не мога да си кривя душата, но такива не липсват на запад със сигурност. Заплатата към разходите за живот е най добрата, която съм получавал. Изненадах се, че спестявам повече отколкото в Япония. Във Франция мизерствах. Храната е отлична. Китайската кухня е забележително разнообразна и вкусна.

    Коментиран от #45

    08:19 03.09.2025

  • 44 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Китайците не искат да са господари, философията им се базира на многообразието и хармонията. Това са болните амбиции на западните примати за господство и робство."" "" ""


    Защо китайските студенти отиват да учат при западните примати в САЩ и в Колективния Запад ??? 😂
    Защо китайските студенти не отиват да учат в братските им държави от БРИКС??? 😂

    Коментиран от #47, #54

    08:19 03.09.2025

  • 45 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Госあ":

    Браво на теб, дано и всички други български русофили отидат в Китай за да се оправи България най накрая!!!

    Коментиран от #50, #53

    08:22 03.09.2025

  • 46 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    западните фирми са пълнеж. Единствено в автомобилостроенето има още. Облеклото не го включая изобщо, бате. Освен това си купувам само китайски брандове облекло, по-качествени са и са по-евтини. Разбира се, не са на цените на парцалките у илиянци откъдето черпите познанията си за Поднебесната хахахахаха

    08:24 03.09.2025

  • 47 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Не всички могат да влязат в Уни Пекин или няколкото други топ Университети в света в Китай. Затова много китайци плащат децата им да учат на запад. Срещу кинти, от там получаваш всякаква диплома.

    08:26 03.09.2025

  • 48 Явно

    0 0 Отговор
    и в поднебесната империя се борят за Мира на Земята!
    Нека Поднебесните да се съюзат по-здраво с Третия Райх!

    08:29 03.09.2025

  • 49 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Пращай другите да живеят накъде, когато ти отидеш да живееш и работиш в прехваления ти запад. Препоръчвам ти Лондон, Париж, Брюксел. Но преди да си стегнеш куфарите ти препоръчвам да влезеш в българските фейсбук групи на работещите и живеещите в различни страни на Западна Европа и да се запознаеш с тяхното мнение.

    Коментиран от #51

    08:29 03.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Ами жипиеса им е смутен и не могат да намерят къде е Китай..........

    08:34 03.09.2025

  • 53 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Напротив, България ще се оправи когато събере критична маса да погледне на Изток. За 35 години прозападна ориентация, резултатите са умопомрачителни

    08:35 03.09.2025

  • 54 Ти как разбра,

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    че не ходят в страни от брикс?
    Китайци има даже и България, ако не си чувал/а.
    Аз мога по същата твоя логика да кажа, си бил/а на Марс.

    08:37 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания