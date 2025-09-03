Новини
Свят
Тайван се застъпва за по-тясно сътрудничество с Япония
  Тема: Тайван

Тайван се застъпва за по-тясно сътрудничество с Япония

3 Септември, 2025 19:34

Японска делегация е на посещение в Тайван

Тайван се застъпва за по-тясно сътрудничество с Япония - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Доколкото Тайван и Япония заемат ключови места в първата островна верига, те трябва да работят заедно за изграждането на безопасна и стабилна „нечервена“ верига за доставки, заяви външният министър Лин Чиа-лунг пред гостуваща делегация от експерти Япония по-рано тази седмица.

В откриващото си слово пред шестчленната делегация Лин благодари на японското правителство за многократното подчертаване на значението на мира, просперитета и стабилността в Тайванския проток.

Лин подчерта значението на по-тесните връзки не само с официалните дипломатически съюзници на Тайван, но и чрез технологично сътрудничество с несъюзници, съобщи Министерството на външните работи. Той изрази надежда, че Тайван и Япония могат да задълбочат партньорството си в ключови области като полупроводници и изкуствен интелект, за да укрепят веригите за доставки, които изключват Китай.

По време на престоя си делегацията ще се срещне и с президента Лай Чинг-те и ще посети Съвета за национална сигурност и Асоциацията за отношенията между Тайван и Япония – тайванска агенция, отговаряща за връзките с Токио.


