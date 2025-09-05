Новини
Финландия се присъедини към декларацията за решение с две държави за Палестина

Финландия се присъедини към декларацията за решение с две държави за Палестина

5 Септември, 2025 11:41

Страната подкрепя мирно уреждане на конфликта между Израел и Палестина

Финландия се присъедини към декларацията за решение с две държави за Палестина - 1
Снимкa: БГНЕС
Финландия официално се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предава Ройтерс, цитирайки изявление на финландското външно министерство, предава БТА.

Декларацията е резултат от международната конференция на ООН, проведена през юли под домакинството на Саудитска Арабия и Франция, и представлява най-значимото международно усилие за създаване на условия за решение с две държави от години. САЩ и Израел бойкотираха събитието.

„Първата стъпка, очертана от декларацията, е да бъде сложен край на продължаващата почти две години война между Израел и палестинските бойци от ‘Хамас’ в Газа“, посочи министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен.

Саудитска Арабия и Франция призоваха страните от ООН да подкрепят декларацията, която очертава „конкретни и необратими стъпки с ясни срокове“ за прилагане на решението с две държави.

Финландия, за разлика от някои европейски страни като Испания и Норвегия, все още не признава Палестина като държава. Вътрешното правителство е разделено по въпроса за официално признаване.


Финландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Талмуда

    1 0 Отговор
    Ей сега вече ще ми изклатят майката циганска

    11:52 05.09.2025

  • 2 Чиф Ут

    7 3 Отговор
    2000 години са минали и хомо сапиенса не е еволюирал? Защо продължава да мрази тези добродушен и миролюбиво евреи? Те не правят холокост - изгаряне на други раси и народи. Не са се опитвали без държава да управляват други държави. Отричали саб че са богоизбрания народ. Не се опитват чрез глобализъм да премахнат държавите и да управляват целия свят!

    11:53 05.09.2025

  • 3 Във Финландия сега са мръсници

    2 1 Отговор
    На тях вяра не може да се има. Половината поне партии там са нацистки

    12:40 05.09.2025

  • 4 Не вярвам че нацистите

    1 0 Отговор
    Които сега са в една гнусна коалиция във Финландия, ще признаят официално Палестина.

    12:43 05.09.2025

