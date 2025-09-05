Финландия се присъедини към декларацията за решение с две държави за Палестина

Финландия официално се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предава Ройтерс, цитирайки изявление на финландското външно министерство, предава БТА.

Декларацията е резултат от международната конференция на ООН, проведена през юли под домакинството на Саудитска Арабия и Франция, и представлява най-значимото международно усилие за създаване на условия за решение с две държави от години. САЩ и Израел бойкотираха събитието.

„Първата стъпка, очертана от декларацията, е да бъде сложен край на продължаващата почти две години война между Израел и палестинските бойци от ‘Хамас’ в Газа“, посочи министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен.

Саудитска Арабия и Франция призоваха страните от ООН да подкрепят декларацията, която очертава „конкретни и необратими стъпки с ясни срокове“ за прилагане на решението с две държави.

Финландия, за разлика от някои европейски страни като Испания и Норвегия, все още не признава Палестина като държава. Вътрешното правителство е разделено по въпроса за официално признаване.