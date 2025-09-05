Учител ранен при нападение с нож в Германия

Учител в техникум в германския град Есен е бил ранен при нападение с хладно оръжие, съобщават „Ройтерс“ и Франс прес, пише БТА.
Нападателят е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил прострелян от полицията по време на издирвателната операция. Той получава медицинска помощ. Според изданието „Билд“ нападателят е ученик.
1 Ама не е бил
14:01 05.09.2025
2 Гангмастайл
14:02 05.09.2025
3 А в Германия писаха ли
14:02 05.09.2025
4 Нападателят
14:02 05.09.2025
5 А таааака
14:04 05.09.2025
6 НЕ СЕ КАЗВА
14:06 05.09.2025
7 Германските нацисти
14:08 05.09.2025
8 оня с големия
В метрото лекенца правеха свинщини с храна и напитки, а полицаят си ги гледаше.
Една баба го попита няма ли да направи нещо.
- Аз да не съм пъдар, бе госпожо? - рече полицаят.
Това е всичко, което ви трябва да знаете за БГ полиция.
14:09 05.09.2025
9 минувач
14:12 05.09.2025
10 Как ли ще го замотаят:
14:13 05.09.2025
12 Гост
14:17 05.09.2025
13 УдоМача
14:17 05.09.2025
14 Така е
Щото са нацисти.
14:17 05.09.2025