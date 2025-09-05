Новини
Учител ранен при нападение с нож в Германия

5 Септември, 2025 13:56, обновена 5 Септември, 2025 13:57

Нападателят е избягал от местопрестъплението

Учител ранен при нападение с нож в Германия - 1
Снимкa: Shutterstock
Учител в техникум в германския град Есен е бил ранен при нападение с хладно оръжие, съобщават „Ройтерс“ и Франс прес, пише БТА.

Нападателят е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил прострелян от полицията по време на издирвателната операция. Той получава медицинска помощ. Според изданието „Билд“ нападателят е ученик.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама не е бил

    5 0 Отговор
    Гражданин "Директор" от Русе нали ?

    14:01 05.09.2025

  • 2 Гангмастайл

    6 0 Отговор
    Освен телефоните, на дечицата трябва да им събират и ножките и патлаците преди да влязат в час.

    14:02 05.09.2025

  • 3 А в Германия писаха ли

    5 0 Отговор
    Че Биха Динко Вълев в две заведения в центъра на Слънчев бряг

    14:02 05.09.2025

  • 4 Нападателят

    6 1 Отговор
    косовар , вече разстрелян .

    14:02 05.09.2025

  • 5 А таааака

    4 0 Отговор
    нападателят е ученик

    14:04 05.09.2025

  • 6 НЕ СЕ КАЗВА

    3 0 Отговор
    ЩО ЗА УЧИТЕЛ Е БИЛ УЧИТЕЛЯ

    14:06 05.09.2025

  • 7 Германските нацисти

    3 1 Отговор
    Ходят с автоматично оръжие по улиците и мобилизират учениците за "коалицията на желаещите". За това ...

    14:08 05.09.2025

  • 8 оня с големия

    4 0 Отговор
    Беше преди време, да кажем - около година.
    В метрото лекенца правеха свинщини с храна и напитки, а полицаят си ги гледаше.
    Една баба го попита няма ли да направи нещо.
    - Аз да не съм пъдар, бе госпожо? - рече полицаят.
    Това е всичко, което ви трябва да знаете за БГ полиция.

    14:09 05.09.2025

  • 9 минувач

    3 0 Отговор
    Немците ги трепят и без война .Хак им е - нали са демократични , солидарни , толерантни , най-вече ....Това ще продължава , докато всички навлеци не си заминат кой откъде е !

    14:12 05.09.2025

  • 10 Как ли ще го замотаят:

    2 0 Отговор
    Убиецът е роден в Германия, но не е германски гражданин.

    14:13 05.09.2025

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Късно е за Европа вече с тия арабески …

    14:17 05.09.2025

  • 13 УдоМача

    2 0 Отговор
    Нормален ден в Германия!

    14:17 05.09.2025

  • 14 Така е

    1 0 Отговор
    И в десния заден джоб носят мощи от тялото на Хитлер и в 14,15 часа им се кланят.
    Щото са нацисти.

    14:17 05.09.2025

Новини по държави:
