Учител ранен при нападение с нож в Германия

Учител в техникум в германския град Есен е бил ранен при нападение с хладно оръжие, съобщават „Ройтерс“ и Франс прес, пише БТА.

Нападателят е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил прострелян от полицията по време на издирвателната операция. Той получава медицинска помощ. Според изданието „Билд“ нападателят е ученик.