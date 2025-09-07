425 арестувани на демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

Повече от 425 души достигна броят на арестуваните в Лондон по време на протест срещу наложената забрана от британското правителството на групата "Палестинско действие", белязан от сблъсъци с полицията, предаде БНР.
Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си със забраната на групата, като някои държаха плакати с надпис: "Противопоставям се на геноцида, подкрепям "Палестинско действие". Столичната полиция заяви, че по-голямата част от арестите са за подкрепа на забранена организация. Над 25 души бяха арестувани за нападения над полицаи и други нарушения на обществения ред.
През юли правителството забрани "Палестинско действие", съгласно Закона за тероризма, като членството или подкрепата на групата се счита за престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.
От полицията заяви, че служителите на реда са били подложени на "изключителен тормоз", включително "удари с юмруци, ритници, плюене и хвърляне на предмети, в допълнение към словесни обиди". Организаторите на протеста отговориха , че служителите на реда са превишили правомощията си като са нападнали мирни протестиращи, включително възрастни хора, само за това, че държат картонени плакати и споделиха видео с полицай, който блъска възрастен протестиращ на земята.
Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си
1 Моето име е Демокрация
04:10 07.09.2025
2 4фут
04:28 07.09.2025
3 ами
Служителите на реда какво правят на мирна демонстрация?
05:13 07.09.2025
4 Зелен демократ
Коментиран от #7
05:25 07.09.2025
5 Просто отбелязвам
и с наднормено тегло :)изглеждаше много опасен!!!)14години затвор за дето не са съгласни че да държиш деца и възрастни гладни до обезчовечване и после им подхвърлят храна и когато отидат да я вземат стрелят по тях на месо!!! много яко а?
Ка да не ги арестуваш!
А между временно в цял Лондон хората се ръгат с ножове и продават наркотици на всеки ъгъл А ивидях ме че и изнасилват малолетни момичета и ги склоняват към проституция (0т 20г)без
полицията да да арестува никой(за да не им наранят чувствата и да не ги стигматизират милите гангстерите)
А така им трябва на този пенсионери !!! Където протестират!
Вие какво ще кажете на полицаите
Само хвалби и че си вършат работата много съветно
Законът трябва да се прилага
05:44 07.09.2025
6 Уса
Коментиран от #8
05:47 07.09.2025
7 А даваш ли си сметка
До коментар #4 от "Зелен демократ":, че ако Гретето не я бяха направили толкова популярна по други причини, вече щеше да е занулена!?
А и успя ли нещо Зеленото Грете там?
И мълча за екологичната катастрофа със Северен Поток! Мълчи и за еколологичната война в Украйна
05:57 07.09.2025
8 Не са само такива
До коментар #6 от "Уса":за каквито намекваш! Гледай видеата! И се засрами за позицията си!
А и тия за които намекваш, не са докарани там от английския народ, а от същите които сега го бият и теторизират, че имал мнение!
06:05 07.09.2025