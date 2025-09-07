425 арестувани на демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

Повече от 425 души достигна броят на арестуваните в Лондон по време на протест срещу наложената забрана от британското правителството на групата "Палестинско действие", белязан от сблъсъци с полицията, предаде БНР.



Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си със забраната на групата, като някои държаха плакати с надпис: "Противопоставям се на геноцида, подкрепям "Палестинско действие". Столичната полиция заяви, че по-голямата част от арестите са за подкрепа на забранена организация. Над 25 души бяха арестувани за нападения над полицаи и други нарушения на обществения ред.



През юли правителството забрани "Палестинско действие", съгласно Закона за тероризма, като членството или подкрепата на групата се счита за престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.



От полицията заяви, че служителите на реда са били подложени на "изключителен тормоз", включително "удари с юмруци, ритници, плюене и хвърляне на предмети, в допълнение към словесни обиди". Организаторите на протеста отговориха , че служителите на реда са превишили правомощията си като са нападнали мирни протестиращи, включително възрастни хора, само за това, че държат картонени плакати и споделиха видео с полицай, който блъска възрастен протестиращ на земята.

