425 арестувани на демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

7 Септември, 2025 04:04, обновена 7 Септември, 2025 04:07 567 8

Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си

425 арестувани на демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 425 души достигна броят на арестуваните в Лондон по време на протест срещу наложената забрана от британското правителството на групата "Палестинско действие", белязан от сблъсъци с полицията, предаде БНР.

Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си със забраната на групата, като някои държаха плакати с надпис: "Противопоставям се на геноцида, подкрепям "Палестинско действие". Столичната полиция заяви, че по-голямата част от арестите са за подкрепа на забранена организация. Над 25 души бяха арестувани за нападения над полицаи и други нарушения на обществения ред.

През юли правителството забрани "Палестинско действие", съгласно Закона за тероризма, като членството или подкрепата на групата се счита за престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.

От полицията заяви, че служителите на реда са били подложени на "изключителен тормоз", включително "удари с юмруци, ритници, плюене и хвърляне на предмети, в допълнение към словесни обиди". Организаторите на протеста отговориха , че служителите на реда са превишили правомощията си като са нападнали мирни протестиращи, включително възрастни хора, само за това, че държат картонени плакати и споделиха видео с полицай, който блъска възрастен протестиращ на земята.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моето име е Демокрация

    5 0 Отговор
    Живея далеч от Западнала Европа

    04:10 07.09.2025

  • 2 4фут

    4 0 Отговор
    Създадохме 4футска демокрация по света и продължаваме така навсякъде.

    04:28 07.09.2025

  • 3 ами

    1 0 Отговор
    служителите на реда са били подложени на "изключителен тормоз", включително "удари с юмруци, ритници, плюене и хвърляне на предмети, в допълнение към словесни обиди"

    Служителите на реда какво правят на мирна демонстрация?

    05:13 07.09.2025

  • 4 Зелен демократ

    2 0 Отговор
    И как подкрепят палестинците?Като викат и крещят по площадите?Грета Тумберг поне се опита да им превози някакви храни..Оказва се,че са способни да се бият с полицията,но не са способни да се организират за подобни акции.

    Коментиран от #7

    05:25 07.09.2025

  • 5 Просто отбелязвам

    1 0 Отговор
    Половината от арестуваните са пенсионери които държат надписи на хартия!"и са много страшни и опасни тези пенсионери"(между другото има клип в който извеждат сляп човек в инвалидна количка който е и според мен беше

    и с наднормено тегло :)изглеждаше много опасен!!!)14години затвор за дето не са съгласни че да държиш деца и възрастни гладни до обезчовечване и после им подхвърлят храна и когато отидат да я вземат стрелят по тях на месо!!! много яко а?
    Ка да не ги арестуваш!
    А между временно в цял Лондон хората се ръгат с ножове и продават наркотици на всеки ъгъл А ивидях ме че и изнасилват малолетни момичета и ги склоняват към проституция (0т 20г)без
    полицията да да арестува никой(за да не им наранят чувствата и да не ги стигматизират милите гангстерите)
    А така им трябва на този пенсионери !!! Където протестират!
    Вие какво ще кажете на полицаите
    Само хвалби и че си вършат работата много съветно

    Законът трябва да се прилага

    05:44 07.09.2025

  • 6 Уса

    0 0 Отговор
    Тези искат само да плюскат и срт...и ако може 2-3000 на месец за иха-уха кючеци гюбеци

    Коментиран от #8

    05:47 07.09.2025

  • 7 А даваш ли си сметка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зелен демократ":

    , че ако Гретето не я бяха направили толкова популярна по други причини, вече щеше да е занулена!?

    А и успя ли нещо Зеленото Грете там?

    И мълча за екологичната катастрофа със Северен Поток! Мълчи и за еколологичната война в Украйна

    05:57 07.09.2025

  • 8 Не са само такива

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    за каквито намекваш! Гледай видеата! И се засрами за позицията си!

    А и тия за които намекваш, не са докарани там от английския народ, а от същите които сега го бият и теторизират, че имал мнение!

    06:05 07.09.2025

