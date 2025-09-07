Откриха нов опасен вирус

Нов патоген, пренасян от прилепи, е открит в летящи лисици в Австралия, съобщава The Telegraph.
Патогенът Salt Gullyе свързан с два други, Nipah и Hendra, които Световната здравна организация (СЗО) класифицира като „приоритетни патогени“.
Според публикацията няма индикации, че новият вирус може да зарази хора. Изследователи от Австралийската национална научна агенция обаче не могат да кажат със сигурност как ще се развие ситуацията в бъдеще и дали разпространението му ще доведе до огнища на болести.
„Открихме вирус Salt Galli в проби от прилепи, датиращи от 2011 г., което предполага, че той циркулира в дивата природа повече от десетилетие. Така че не можем да предвидим дали ще причини бъдещи огнища при хора или животни“, каза Дженифър Бар, експерт в Австралийския център за готовност за болести. Същевременно, отбеляза тя, експертите вече имат възможност да разработят диагностични тестове, които могат да помогнат за откриването на вируса в ранен етап и да предотвратят разпространението му.
