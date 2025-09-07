Новини
Свят »
Австралия »
Откриха нов опасен вирус

7 Септември, 2025 08:07 2 507 27

  • вирус-
  • прилеп-
  • австралия

Патогенът се пренася от прилепи

Откриха нов опасен вирус - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нов патоген, пренасян от прилепи, е открит в летящи лисици в Австралия, съобщава The Telegraph.

Патогенът Salt Gullyе свързан с два други, Nipah и Hendra, които Световната здравна организация (СЗО) класифицира като „приоритетни патогени“.

Според публикацията няма индикации, че новият вирус може да зарази хора. Изследователи от Австралийската национална научна агенция обаче не могат да кажат със сигурност как ще се развие ситуацията в бъдеще и дали разпространението му ще доведе до огнища на болести.

Открихме вирус Salt Galli в проби от прилепи, датиращи от 2011 г., което предполага, че той циркулира в дивата природа повече от десетилетие. Така че не можем да предвидим дали ще причини бъдещи огнища при хора или животни“, каза Дженифър Бар, експерт в Австралийския център за готовност за болести. Същевременно, отбеляза тя, експертите вече имат възможност да разработят диагностични тестове, които могат да помогнат за откриването на вируса в ранен етап и да предотвратят разпространението му.


Австралия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕДЕНА ДАЛАВЕРА

    39 1 Отговор
    А УРСУЛАТА ВЕЧЕ Е КУПИЛА ВАКСИНИТЕ ЗА ТОЗИ ВИРУС.

    08:09 07.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами време си е

    39 1 Отговор
    за нови безплатни вакси и бустери, че бизнеса с проекта Украйна е на приключване май!

    08:15 07.09.2025

  • 4 Мда

    30 1 Отговор
    Крайно време беше! Па забавиха се, а и войната ще приключи до 6 месеца и фрау дьо чипен де пералня ще трябва от другаде да заработва !

    08:16 07.09.2025

  • 5 ДОБЪР ВЕЛИКАН

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Да знаеш, той атома и бързите неутрони и те пак са руски. Пак си се предозирал.

    08:17 07.09.2025

  • 6 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Джужи злобата разболява,

    08:17 07.09.2025

  • 7 САКСИТЕ ГУБЯТ ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ

    25 0 Отговор
    Пак ще пускат биологическото си оръжие.

    Коментиран от #22

    08:18 07.09.2025

  • 8 Новия опасен вирус се

    27 1 Отговор
    Казва"Урсоланец"!! Краде Милиарди и Убива милиони хора!?

    08:18 07.09.2025

  • 9 Започва

    22 0 Отговор
    След войните,започват с пандемиите.....,

    08:19 07.09.2025

  • 10 Фаучи

    15 0 Отговор
    Малко модификацийка ще оправи нещата. Нали затова е Науката:

    "Така че не можем да предвидим дали ще причини бъдещи огнища при хора"

    08:20 07.09.2025

  • 11 Kaлпазанин

    21 0 Отговор
    Ако се опитат пак да ни затварят ,бъдете сигурни че ваксини има ,и за да няма такива опасни вируси .трябва да се изгори в пещ за топене на алуминий само няколко такива микроба като Урсула Нил гей Калас Макарон Шмерц зеления евреин от Киев ,хитлеряху Ротшилд Рокфелер ,до девето коляно

    08:21 07.09.2025

  • 12 факуса

    18 0 Отговор
    тез прилепи сякаш отскоро са на нашата планета,а вируса скоро и по хора ще тръгне с демократична помощ

    08:21 07.09.2025

  • 13 минувач

    13 0 Отговор
    Вече има ваксини и за тоя вирус , даже и да не е активен все още . Урсулите ни готвят ,,нови изненади,, ...

    08:25 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А ГДЕ

    11 0 Отговор
    Кая Калас?

    08:27 07.09.2025

  • 16 Сандо

    11 0 Отговор
    Австалия е идеално място за експеримента:ако положението стане много напечено целия континент може да се затвори и превърне в гигантска лаборатория.

    08:33 07.09.2025

  • 17 Таман се чудех

    14 0 Отговор
    какво ще е поредното обяснение за импотентното управление в ЕС и Запада като цяло и ето ти отговора!
    Толкова са зле, че освен нов вирус друго не могат да измислят !

    08:33 07.09.2025

  • 18 Гуньо Простиа

    7 0 Отговор
    Изтрепете ги тия прилепи д тяхната м

    Коментиран от #25

    08:37 07.09.2025

  • 19 Кооо

    9 0 Отговор
    Дано новия вирус види сметката на затворническата нация от пропадляци

    08:37 07.09.2025

  • 20 Механик

    16 0 Отговор
    Шоуто в Украина явно вече става безинтересно, поради невъзможността на натю да нанесе "стратегически" удар на Русия и поради привършването на украинското население ( а друг не иска да се бие вместо тях).
    И по горните прични, подгатвяме почвата да извадим от хладилника позабравената "пандемия". Пак прилепи, пак патогени, а после си знаете- ваксини, социална дистанция, самоизолация, КПП-та, професорки, лаборантки, математик-Витанки и пр.
    Ми така де, народа трябва да се мачка, а укро-троловете нали трябва да се преквалифицират някъде, че гладно не се седи.

    08:43 07.09.2025

  • 21 Шейтанаил

    13 0 Отговор
    Търсят се опасни вируси в природата, за да ги модифицират да действат върху хората, а и да се разработват ваксини срещу това. Двойна полза за производителите.

    08:44 07.09.2025

  • 22 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "САКСИТЕ ГУБЯТ ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ":

    Самите сакси са едни най-обикновени изпълнители. Ръчкат ги господарите им- наследниците на еврейските лихвари от Генуа дето са окупирали Британия много отдавна.
    Ако не бяха парите на тия лихвари (от миналото), милите британци все още щяха да си разбиват кривите рижави глави с помощта на големи тояги.
    Това племе е толкова сбъркано (генетично), че е неспособно на какъвто ида е прогрес . Имам предвид, бритите-саксите.

    08:48 07.09.2025

  • 23 Да го пратят в Китай

    3 0 Отговор
    . . . няма индикации, че новият вирус може да зарази хора.

    08:58 07.09.2025

  • 24 дайте да дадем

    7 0 Отговор
    "Откриването" на нови вируси и тяхната "модификация" са приоритет на фондациите на един известен американски милиардер, но не Сорос!

    08:59 07.09.2025

  • 25 био оръжия

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гуньо Простиа":

    Не са виновни прилепите, а тия, дето им чоплят вирусите....

    09:01 07.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От 4 дена го сеят

    3 0 Отговор
    Със самолетите

    09:20 07.09.2025

