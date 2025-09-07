Новини
Германия модернизира системата си за гражданска защита до 2029 година

Германия модернизира системата си за гражданска защита до 2029 година

7 Септември, 2025 12:06 638 9

В момента в Германия има само около 480 000 обществени места за убежище

Германия модернизира системата си за гражданска защита до 2029 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия ще отпусне 10 млрд. EUR до 2029 г. за развитие на системата за гражданска защита като част от най-голямата си програма за модернизация през последните десетилетия, обеща германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

Модернизираме системата за гражданска защита... 10 милиарда евро ще бъдат отпуснати до 2029 г. за най-голямата модернизация в областта на защитата от природни бедствия, кризи и конфликти“, заяви ръководителят на МВР пред вестник „Билд“.

Тази програма може да се превърне в най-голямата през последните десетилетия, се казва в статията. Като част от нея властите възнамеряват да закупят нови системи за предупреждение, включително сирени и технологии за мобилни телефони, да разширят мрежата от убежища, да провеждат повече кризисни учения и да развият устойчиви на кризи цифрови комуникации между организациите за гражданска защита и Бундесвера, пише изданието.

Според Федералната служба за гражданска защита и помощ при бедствия (BBK) в момента в Германия има само около 480 000 обществени места за убежище. Това означава, че само половин процент от германците могат да намерят подслон там.


  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    На Шуменското плато строят таен бункер за властта.Затова измислиха историята с Черната пантера.Да държат хората далеч.

    12:09 07.09.2025

  • 2 СоциалЛанд

    7 1 Отговор
    Най–вече от конфликти,
    че с новите "немци ".....

    12:10 07.09.2025

  • 3 Луганск

    8 3 Отговор
    ГИТЛЕР - КАПУТ

    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    12:26 07.09.2025

  • 4 ИСТОРИК

    7 2 Отговор
    За предишната война Германия не изплати репарации, ама за тази ще плаща.

    Коментиран от #6

    12:30 07.09.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    2 7 Отговор
    Германците се събудиха, след като комсомолката Меркел хариза на путен 7 трилиона евро за газ, а той ги похарчи за ракети!

    Коментиран от #8

    12:30 07.09.2025

  • 6 Още един тъп русофил

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТОРИК":

    Сигурен ли си?

    12:31 07.09.2025

  • 7  4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    2 8 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    12:32 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 путин красавчик!

    4 6 Отговор
    След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Раша копае дъното!

    12:33 07.09.2025

