Германия модернизира системата си за гражданска защита до 2029 година

Германия ще отпусне 10 млрд. EUR до 2029 г. за развитие на системата за гражданска защита като част от най-голямата си програма за модернизация през последните десетилетия, обеща германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

„Модернизираме системата за гражданска защита... 10 милиарда евро ще бъдат отпуснати до 2029 г. за най-голямата модернизация в областта на защитата от природни бедствия, кризи и конфликти“, заяви ръководителят на МВР пред вестник „Билд“.

Тази програма може да се превърне в най-голямата през последните десетилетия, се казва в статията. Като част от нея властите възнамеряват да закупят нови системи за предупреждение, включително сирени и технологии за мобилни телефони, да разширят мрежата от убежища, да провеждат повече кризисни учения и да развият устойчиви на кризи цифрови комуникации между организациите за гражданска защита и Бундесвера, пише изданието.

Според Федералната служба за гражданска защита и помощ при бедствия (BBK) в момента в Германия има само около 480 000 обществени места за убежище. Това означава, че само половин процент от германците могат да намерят подслон там.