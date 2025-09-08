Новини
Аржентинската опозиция печели с голяма преднина местните избори в Буенос Айрес ВИДЕО

8 Септември, 2025 06:50, обновена 8 Септември, 2025 05:53 693 0

Управляващата партия на президента Хавиер Милей е далеч след нея, сочат предварителните резултати

Аржентинската опозиция печели с голяма преднина местните избори в Буенос Айрес ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Аржентинската опозиционна перонистка партия триумфира в неделя на изборите за провинциален парламент в Буенос Айрес, като остави управляващата партия на президента Хавиер Милей далеч зад себе си, показват междинни официални данни, цитирани от ДПА и БТА.

Лявоцентристкият кандидат Аксел Кисилоф, губернатор на провинция Буенос Айрес и член на Хустисиалистката (перонистка) партия успява да се наложи над Либертарианската партия на Милей.

Според междинните данни от преброяването на гласовете перонистите печелят 46,8 процента от вота в провинцията, а партията на Милей – 33,8 процента при преброени 82,2 процента от бюлетините.

Милей е подложен на засилващ се натиск заради корупционен скандал и увеличаващо се безпокойство на бюджетните разходи.

Президентът призна поражението на партията си на регионалните избори, но потвърди, че ще се придържа към либертарианските си политики.

„Курсът няма да се промени, той ще се удвои“, заяви Милей в провинциалния офис на коалицията си.


Аржентина
