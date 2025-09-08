Полските тайни служби са извън контрола на ръководството на страната

Полските тайни служби са излезли извън контрола на ръководството на страната, заяви Мариан Банаш, ръководител на Върховната сметна палата.

„Днес тайните служби не са обект на никакъв контрол. Това е държава в държавата. Централното бюро за борба с корупцията, Агенцията за вътрешна сигурност, Агенцията за разузнаване - има само привидност, че са контролирани“, каза той в ефира на радиостанцията RMF FM.

Според ръководителя на камарата, ръководителите на тайните служби предават на висшето ръководство само информацията, която самите те считат за необходима.

Освен това държавата не може да контролира финансите на тайните служби, добави Банаш. Според него оперативният фонд също не е обект на никакъв контрол.

Ръководителят на камарата се оплака, че законопроект, предназначен да промени тази ситуация, отдавна е в Сейма, но председателят Шимон Холовня не бърза да го внесе за разглеждане.