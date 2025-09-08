Новини
Полските тайни служби са извън контрола на ръководството на страната

8 Септември, 2025 16:43 1 238 13

Банаш: Днес тайните служби не са обект на никакъв контрол. Това е държава в държавата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полските тайни служби са излезли извън контрола на ръководството на страната, заяви Мариан Банаш, ръководител на Върховната сметна палата.

Днес тайните служби не са обект на никакъв контрол. Това е държава в държавата. Централното бюро за борба с корупцията, Агенцията за вътрешна сигурност, Агенцията за разузнаване - има само привидност, че са контролирани“, каза той в ефира на радиостанцията RMF FM.

Според ръководителя на камарата, ръководителите на тайните служби предават на висшето ръководство само информацията, която самите те считат за необходима.

Освен това държавата не може да контролира финансите на тайните служби, добави Банаш. Според него оперативният фонд също не е обект на никакъв контрол.

Ръководителят на камарата се оплака, че законопроект, предназначен да промени тази ситуация, отдавна е в Сейма, но председателят Шимон Холовня не бърза да го внесе за разглеждане.


Полша
  • 1 Това е наследството

    9 9 Отговор
    на социализма, не се бойте, и при нас е така...

    Коментиран от #3, #9, #11

    16:44 08.09.2025

  • 2 ФЕЙК

    15 2 Отговор
    Под контрол са! На Вашингтон и Брюксел! - Ами вдигнете им заплатите и ще започнат да работят САМО ЗА СЕБЕ СИ- държава в държавата!

    16:47 08.09.2025

  • 3 Файърфлай

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това е наследството":

    Ами на социализма.По цял свят е така.

    16:48 08.09.2025

  • 4 Българските

    17 0 Отговор
    Са под контрола на мафията управляваща българия2633

    16:49 08.09.2025

  • 5 Лост

    3 1 Отговор
    Ами затова са тайни служби.А тези които искат да ги контролират да не знаят много,че да не им извадят тайните.

    16:57 08.09.2025

  • 6 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Всичко се контролира от Еврейска държава и МО САТ

    16:59 08.09.2025

  • 7 Иван

    7 0 Отговор
    Като Мосад и Синагогата в САЩ.

    17:05 08.09.2025

  • 8 Факти

    3 1 Отговор
    Това се отнася за тайните служби във всяка една държава по света.

    17:05 08.09.2025

  • 9 Няма лошо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е наследството":

    Той и чичо Дончо не мое да хване кой кой е у щатите. Всеки дерибей - миллиардер си има служба. А кой служи на народа?

    17:09 08.09.2025

  • 10 Механик

    4 0 Отговор
    Във райха на Хитлер,СД и ГЕСТАПО са били държава в държавата. Така е във всяка фашистка държава. Какво има да се чудите?

    Коментиран от #13

    17:11 08.09.2025

  • 11 Запизнат

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е наследството":

    В Израел, Великобритания и някои служби в САЩ са точно така. Не ти е проблем тук социализъма.

    17:12 08.09.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Когато господар ти е ФАЩ, тогава Рижавия решава кое може и кое не...

    17:21 08.09.2025

  • 13 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Аха,ето го и прозрението!Значи и Полша и България са фашистки държави ! Ама не,Демократични са ( олеле,мале !)

    17:47 08.09.2025

