Латвия гони над 800 руснаци

8 Септември, 2025 19:10, обновена 8 Септември, 2025 18:13 1 198 49

Те трябва да напуснат страната до 13 октомври поради промени в закона, влезли в сила през 2022 г.

Латвия гони над 800 руснаци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Миграционните служби на Латвия са наредили на 841 руски граждани да напуснат страната до 13 октомври поради промени в закона, влезли в сила през 2022 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

Детайлите бяха разкрити снощи от националната телевизия на страната. Промените в закона за имиграцията бяха приети в отговор на руската война в Украйна и засилиха ограниченията за жителство за руснаците.

Около четвърт от близо двумилионното население на Латвия е съставено от етнически руснаци, посочва ДПА. Латвия има сухопътна граница с Русия.

За да продължат да живеят законно в Латвия, руските граждани трябва да подадат молба за постоянно пребиваване и да докажат, че употребяват латвийски език всекидневно. Те също така подлежат на проверка за сигурност.

От разпоредбите от 2022 г. бяха засегнати около 25 000 души, 16 000 от които оттогава са получили разрешение за постоянно пребиваване, а 1000 - за временно. Тези, които не са получили, трябва да напуснат страната. Според властите 2600 души вече са напуснали доброволно. Има 10 случая на експулсиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Они па че

    26 5 Отговор
    додат...

    18:14 08.09.2025

  • 2 Ами тя Латвия

    33 10 Отговор
    ще стане една селска махала.Хахахаха.

    Коментиран от #15, #31

    18:14 08.09.2025

  • 3 Атина Палада

    38 7 Отговор
    А на Кая Калас мъжО й ще бъде ли изгонен?
    Първо -руснак и второ-првви бизнес в Русия.
    Нали Русия е вражеска стена ,защо на Кая мъжО й прави бизнес там?

    Коментиран от #25

    18:17 08.09.2025

  • 4 си дзън

    17 37 Отговор
    Латвия гони над 800 руснаци - чудесна новина. Всички руснаци - вън от ЕС !!!

    Коментиран от #10

    18:17 08.09.2025

  • 5 Освалдо Риос

    30 7 Отговор
    Голям проблем за латвийките, които са 4 към 1 съотношение спрямо мъжете в Латвия. Ако искате някоя латвийка 1.80+ то, колкото и да сте грозен, или нисък, все ще ви излезе късметът.

    18:18 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето Мнение

    28 9 Отговор
    А магазинерките в германия знаят руски, че руснаците са им най-платежоспособните клиенти.

    Коментиран от #11

    18:20 08.09.2025

  • 8 честен ционист

    7 3 Отговор
    Васко и тия братишки ще настани на служба у Градски транспорт.

    18:21 08.09.2025

  • 9 Хахахаха

    10 25 Отговор
    Браво. Ето така се прави! Така путлера, няма да има кога да асвабаждава в Латвия! За съжаление Украйна бяха много либерални, и не направиха това по-рано. И осъмнаха във война!

    18:21 08.09.2025

  • 10 Атина Палада

    25 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Така е,а всички ч.ернилки вътре в ЕС:)))
    Не ,че не са вътре де.И сега в Западна Европа белите са тук там .Навсякъде лилави "инженери" с ножове :)))

    Коментиран от #19, #29

    18:22 08.09.2025

  • 11 Хахахаха

    10 15 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето Мнение":

    Много ясно! Все пак рашата е една от първите страни по корупция в света. Естествено, че едните докато няма, какво да ядат, другите си харчат парите в "прогнилия" запад.

    Коментиран от #17, #21

    18:23 08.09.2025

  • 12 Наритай руснак

    12 21 Отговор
    Наритай руснак предотврати,убийство,грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #22

    18:24 08.09.2025

  • 13 радньie

    2 1 Отговор
    бирëzкииииии

    18:28 08.09.2025

  • 14 Mутра

    5 11 Отговор
    Пак го облизахте миризливия руски. И тука има много за гонене. Там в Русия при своите, нали сте братя.

    18:29 08.09.2025

  • 15 Ясно като бел ден

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ами тя Латвия":

    Така е. Явно русофобията е остро психическо заболяване.

    Коментиран от #49

    18:29 08.09.2025

  • 16 SS Латиш

    6 3 Отговор
    Маршируваме с новия фюрер -Мерртз ,към новия райх ЕС.
    Ама верно ли има не гърчета в Париж? Там гърците били малко по време на хайлхи.... Абе тогава.

    18:29 08.09.2025

  • 17 Вашето Мнение

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Тц, просто руснаците са по-богати от западналите, но пропагандата така ти е промила мозъка, че не вдяваш.

    18:30 08.09.2025

  • 18 И тия

    12 3 Отговор
    си го търсят усилено. Нямам предвид народа на Латвия, а назначените им лидери.
    Урулската пасмина и натюфците виждат края на проекта Украйна и трескаво подхотвят следващото "непредизвикано, пълномащабно".
    Ако няма враг, трябва да се създаде. Иначе край с НАТО далаверата, преджобването на населението и край на процентите!

    18:30 08.09.2025

  • 19 Копейките

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Масово не сте ходили по далеч от Ниш.

    18:30 08.09.2025

  • 20 Хмм

    13 2 Отговор
    а с украинците какво ще правят, те всички говорят на руски

    18:30 08.09.2025

  • 21 Хасан Хамбург

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Хаха нахаках хаха Слава хахо.

    18:32 08.09.2025

  • 22 Хасан Хамбург

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Наритай руснак":

    Наритах те яко укропетекнещастен.

    18:32 08.09.2025

  • 23 маке

    3 7 Отговор
    Мазохисти, гонете ги, те рано или късно ще се върнат с танкове и самолети

    Коментиран от #26

    18:34 08.09.2025

  • 24 Ами

    8 2 Отговор
    в Латвия навсякъде само руска реч, в хотела имаше на рецепцията ученици 12 клас на стаж, говореха на руски, на латвийски чух в асансьора, когато ни спря тока и слязох да им кажа, една жена заедно с техник се качиха с мен да го оправят и си говореха на латвийски, прилича ми на фински.

    Коментиран от #40

    18:37 08.09.2025

  • 25 Да бе

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Кая Калас е естонка

    Коментиран от #39

    18:38 08.09.2025

  • 26 чмаке

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "маке":

    зарасна ли попата ?

    18:39 08.09.2025

  • 27 Бай Ганьо

    4 6 Отговор
    Виж рускините иди доде ,ама руснаците са миризлива сган от палячовци!

    Коментиран от #35, #46

    18:40 08.09.2025

  • 28 Комисар Криг

    1 1 Отговор
    хаоситите във варпа !

    18:41 08.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Перо

    7 3 Отговор
    В мижавата, измислена, джендърска “държава” с 1,5 млн. население живеят 10 поколения руснаци! Сега ще ги подлагат на тест, само за руснаци! Само уродлива пост съветска република /не държава/, може да измисли такава простотия за дискриминация, защото провокацията в Украйна не успя и наркоса гризна дръвцето! Никой от новите руски не е луд да живее в тая кочина, а те въвеждат части от американската имиграционна политика! Ами заплатите американски ли са, да има наплив!

    Коментиран от #33

    18:45 08.09.2025

  • 31 Омбре

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами тя Латвия":

    Еми,ако ги игонят всичките в латвия ще останат 100 човека. Затова на 16000 са им разрешили да останат,ана 1000 не, понеже ако е наобратно с тия цифри замина пуделчето.

    Коментиран от #34

    18:47 08.09.2025

  • 32 Латвийските арийци

    4 3 Отговор
    не знаят, че за страна от НАТО извършваща етническо прочистване и терор, член 5 не важи!
    Почти нито една европейска държава член на НАТО, няма да им се притече на помощ.
    Просто ги жертват, като ги изпозват за дразнител на Русия, за да загуби Русия търпение и да я обявят за враг на Европа. Та бизнеса с изцицването да продължи и след постигането на мир с Украйна.

    Кая Калас- Върховен дипломат

    Коментиран от #36

    18:47 08.09.2025

  • 33 пе дро

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Перо":

    нонипт

    Коментиран от #47, #48

    18:47 08.09.2025

  • 34 хомбре

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Омбре":

    мажи се с шарлан

    18:48 08.09.2025

  • 35 Бай Ганьо

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ганьо":

    Хи хи хи
    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния
    На Руския.........

    Коментиран от #37

    18:48 08.09.2025

  • 36 5 члена

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Латвийските арийци":

    искаш абизянке палава

    18:49 08.09.2025

  • 37 знаиш ти

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Ганьо":

    седял си въртял си

    18:50 08.09.2025

  • 38 Хи хи хи

    2 2 Отговор
    Само руснаци ли ???!
    А рускините ???!

    18:55 08.09.2025

  • 39 И мислиш

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Да бе":

    , че не знаем ли?

    Балтийските Тигри са едно и също л. И не заради народите им, а заради назначените им "политици". Все отрочета на дейци от SS и Гестапо

    19:00 08.09.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    В Рига са 60% руснаци. До скоро и кмета на Рига беше етнически руснак.

    19:04 08.09.2025

  • 41 Само питам

    3 0 Отговор
    "да подадат молба за постоянно пребиваване и да докажат, че употребяват латвийски език всекидневно." Турците и циганните в България могат лида Докажат , че използват български език ежедневно ?

    19:05 08.09.2025

  • 42 Георгиев

    2 2 Отговор
    На какво отгоре Латвия се държи дръзко и нахално с Русия? На какво разчита? На търпението на Путин? На член 5 от НАТО? Ще дойде време, ще настъпят сериозни промени в Окрайнина следствие на СВО. Ще настъпят промени и в договорът НАТО - Русия. Вижте в ю туб военен парад в Латвия. Пародия! Пародия на войска! Надяват се другите да ги пазят, а те само да са дразнители. След приключване на СВО в Окрайнина ще дойде и техния ред. След като отхвърлят принципите на демокрацията, правото на език,култура, работа и други и гонят с формални поводи ще им се направи и там една антифашистка операция. Само стой та гледай.

    19:06 08.09.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Няма република в бившият СССР където да няма руснаци...няма и републики и области в РФ където да няма руснаци...разселвани с цел след време....освобождение....

    19:07 08.09.2025

  • 44 Българин

    2 0 Отговор
    Айде и Латвия ще прави референдум за смяна на административното управление

    19:07 08.09.2025

  • 45 "Злобното Джуджи"

    1 1 Отговор
    Хи хи хи

    Тиа латвийски мало.мници правят възродителен процес ама не им идва на акъла,
    , туй дето го нямат де, че скоро след това ще имат ДПС.......

    19:08 08.09.2025

  • 46 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ганьо":

    Турчолята сте много хубави ли ?

    19:09 08.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тц ! Мерси

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "пе дро":

    Нас като европейци, ни интересува и сме обезпокоени за Европа! За Русия не ни пука!
    По-евтино и резултатно ще е да опаковаме куфарите на шепата брюкселци и ги пратим в съответните заведения. Така ще си върнем проспериращата, демократична Европа/

    19:17 08.09.2025

  • 49 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ясно като бел ден":

    До 15 ком - путинофилчо тая дума русофобия рузките подметки я измислихте - защо няма америкофобия или германофобия

    19:17 08.09.2025

