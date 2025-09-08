Латвия гони над 800 руснаци

Миграционните служби на Латвия са наредили на 841 руски граждани да напуснат страната до 13 октомври поради промени в закона, влезли в сила през 2022 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.
Детайлите бяха разкрити снощи от националната телевизия на страната. Промените в закона за имиграцията бяха приети в отговор на руската война в Украйна и засилиха ограниченията за жителство за руснаците.
Около четвърт от близо двумилионното население на Латвия е съставено от етнически руснаци, посочва ДПА. Латвия има сухопътна граница с Русия.
За да продължат да живеят законно в Латвия, руските граждани трябва да подадат молба за постоянно пребиваване и да докажат, че употребяват латвийски език всекидневно. Те също така подлежат на проверка за сигурност.
От разпоредбите от 2022 г. бяха засегнати около 25 000 души, 16 000 от които оттогава са получили разрешение за постоянно пребиваване, а 1000 - за временно. Тези, които не са получили, трябва да напуснат страната. Според властите 2600 души вече са напуснали доброволно. Има 10 случая на експулсиране.
1 Они па че
18:14 08.09.2025
2 Ами тя Латвия
Коментиран от #15, #31
18:14 08.09.2025
3 Атина Палада
Първо -руснак и второ-првви бизнес в Русия.
Нали Русия е вражеска стена ,защо на Кая мъжО й прави бизнес там?
Коментиран от #25
18:17 08.09.2025
4 си дзън
Коментиран от #10
18:17 08.09.2025
5 Освалдо Риос
18:18 08.09.2025
7 Вашето Мнение
Коментиран от #11
18:20 08.09.2025
8 честен ционист
18:21 08.09.2025
9 Хахахаха
18:21 08.09.2025
10 Атина Палада
До коментар #4 от "си дзън":Така е,а всички ч.ернилки вътре в ЕС:)))
Не ,че не са вътре де.И сега в Западна Европа белите са тук там .Навсякъде лилави "инженери" с ножове :)))
Коментиран от #19, #29
18:22 08.09.2025
11 Хахахаха
До коментар #7 от "Вашето Мнение":Много ясно! Все пак рашата е една от първите страни по корупция в света. Естествено, че едните докато няма, какво да ядат, другите си харчат парите в "прогнилия" запад.
Коментиран от #17, #21
18:23 08.09.2025
12 Наритай руснак
Коментиран от #22
18:24 08.09.2025
13 радньie
18:28 08.09.2025
14 Mутра
18:29 08.09.2025
15 Ясно като бел ден
До коментар #2 от "Ами тя Латвия":Така е. Явно русофобията е остро психическо заболяване.
Коментиран от #49
18:29 08.09.2025
16 SS Латиш
Ама верно ли има не гърчета в Париж? Там гърците били малко по време на хайлхи.... Абе тогава.
18:29 08.09.2025
17 Вашето Мнение
До коментар #11 от "Хахахаха":Тц, просто руснаците са по-богати от западналите, но пропагандата така ти е промила мозъка, че не вдяваш.
18:30 08.09.2025
18 И тия
Урулската пасмина и натюфците виждат края на проекта Украйна и трескаво подхотвят следващото "непредизвикано, пълномащабно".
Ако няма враг, трябва да се създаде. Иначе край с НАТО далаверата, преджобването на населението и край на процентите!
18:30 08.09.2025
19 Копейките
До коментар #10 от "Атина Палада":Масово не сте ходили по далеч от Ниш.
18:30 08.09.2025
20 Хмм
18:30 08.09.2025
21 Хасан Хамбург
До коментар #11 от "Хахахаха":Хаха нахаках хаха Слава хахо.
18:32 08.09.2025
22 Хасан Хамбург
До коментар #12 от "Наритай руснак":Наритах те яко укропетекнещастен.
18:32 08.09.2025
23 маке
Коментиран от #26
18:34 08.09.2025
24 Ами
Коментиран от #40
18:37 08.09.2025
25 Да бе
До коментар #3 от "Атина Палада":Кая Калас е естонка
Коментиран от #39
18:38 08.09.2025
26 чмаке
До коментар #23 от "маке":зарасна ли попата ?
18:39 08.09.2025
27 Бай Ганьо
Коментиран от #35, #46
18:40 08.09.2025
28 Комисар Криг
18:41 08.09.2025
30 Перо
Коментиран от #33
18:45 08.09.2025
31 Омбре
До коментар #2 от "Ами тя Латвия":Еми,ако ги игонят всичките в латвия ще останат 100 човека. Затова на 16000 са им разрешили да останат,ана 1000 не, понеже ако е наобратно с тия цифри замина пуделчето.
Коментиран от #34
18:47 08.09.2025
32 Латвийските арийци
Почти нито една европейска държава член на НАТО, няма да им се притече на помощ.
Просто ги жертват, като ги изпозват за дразнител на Русия, за да загуби Русия търпение и да я обявят за враг на Европа. Та бизнеса с изцицването да продължи и след постигането на мир с Украйна.
Кая Калас- Върховен дипломат
Коментиран от #36
18:47 08.09.2025
33 пе дро
До коментар #30 от "Перо":нонипт
Коментиран от #47, #48
18:47 08.09.2025
34 хомбре
До коментар #31 от "Омбре":мажи се с шарлан
18:48 08.09.2025
35 Бай Ганьо
До коментар #27 от "Бай Ганьо":Хи хи хи
Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния
На Руския.........
Коментиран от #37
18:48 08.09.2025
36 5 члена
До коментар #32 от "Латвийските арийци":искаш абизянке палава
18:49 08.09.2025
37 знаиш ти
До коментар #35 от "Бай Ганьо":седял си въртял си
18:50 08.09.2025
38 Хи хи хи
А рускините ???!
18:55 08.09.2025
39 И мислиш
До коментар #25 от "Да бе":, че не знаем ли?
Балтийските Тигри са едно и също л. И не заради народите им, а заради назначените им "политици". Все отрочета на дейци от SS и Гестапо
19:00 08.09.2025
40 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Ами":В Рига са 60% руснаци. До скоро и кмета на Рига беше етнически руснак.
19:04 08.09.2025
41 Само питам
19:05 08.09.2025
42 Георгиев
19:06 08.09.2025
43 Кривоверен алкаш
19:07 08.09.2025
44 Българин
19:07 08.09.2025
45 "Злобното Джуджи"
Тиа латвийски мало.мници правят възродителен процес ама не им идва на акъла,
, туй дето го нямат де, че скоро след това ще имат ДПС.......
19:08 08.09.2025
46 И кво ?
До коментар #27 от "Бай Ганьо":Турчолята сте много хубави ли ?
19:09 08.09.2025
48 Тц ! Мерси
До коментар #33 от "пе дро":Нас като европейци, ни интересува и сме обезпокоени за Европа! За Русия не ни пука!
По-евтино и резултатно ще е да опаковаме куфарите на шепата брюкселци и ги пратим в съответните заведения. Така ще си върнем проспериращата, демократична Европа/
19:17 08.09.2025
49 стоян
До коментар #15 от "Ясно като бел ден":До 15 ком - путинофилчо тая дума русофобия рузките подметки я измислихте - защо няма америкофобия или германофобия
19:17 08.09.2025