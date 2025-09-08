Новини
Свят »
Великобритания »
Стачката на служителите в лондонското метро доведе до големи проблеми с транспорта в британската столица

8 Септември, 2025 18:27

Повечето линии на подземната железница изобщо не функционират

Стачката на служителите в лондонското метро доведе до големи проблеми с транспорта в британската столица - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стачката на служителите в лондонското метро доведе до големи проблеми с транспорта в британската столица, предаде БНР. Повечето линии на подземната железница изобщо не функционират и хиляди хора са принудени да използват алтернативни начини за пътуване, за да стигнат до дестинациите си.

Всичко това става след като работници, членове на синдиката RMT, започнаха стачни действия заради заплащането и условията на труд. Петдневната стачка, започнала в неделя, ще приключи в петък сутринта. Синдикатът не прие предложеното увеличение на заплатите от работодателите, а работодателите не приеха искането за намаляване на работната седмица на 32 часа.

Автобусите в Лондон днес са препълнени, има големи опашки по спирките. Много по-интензивно в столицата се използват велосипеди и мотоциклети. На места има големи задръствания.

Днес от "Даунинг стрийт" призоваха работодателите и синдиката да се върнат на масата за преговори.

Стачката не засяга само пътуващите за работа, но и родителите, които оставят децата си на училище и тези, които се опитват да отидат на прегледи в болниците, заявиха от правителството.

Консерваторите в опозиция обвиниха кмета на Лондон Сидик Хан, че "се крие и не се намесва в спора". От Асоциацията на нощните индустрии заявиха, че от 2022 г. насам стачките в железопътния транспорт и метрото са стрували на нощната икономика на Обединеното кралство милиарди загубени приходи, като се очаква само през тази семица те да загубят още 150 милиона паунда.

Стачката засегна много музикални концерти в Лондон. Групата Coldplay пренасрочи концертите си на стадион "Уембли". Същото се случи и с концертите на американския певец Поуст Малоун на стадион "Тотнъм Хотспърс".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Ясно като бел ден

    10 1 Отговор
    Тепърва малобританците ще имат големи проблеми.

    18:31 08.09.2025

  • 2 Хахаха

    7 1 Отговор
    Хак им е. Да не се отърват от проблеми.

    18:32 08.09.2025

  • 3 Барбарон

    6 1 Отговор
    Каквото пожлават на другите да им се връща!

    18:34 08.09.2025

