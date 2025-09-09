Новини
Иран и МААЕ подготвят нов протокол за сътрудничество

9 Септември, 2025 09:57

Външният министър Абас Арагчи ще се срещне с генералния директор на агенцията в Египет

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи ще се срещне с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с която Иран прекъсна всякакви отношения през юли тази година, предаде Франс прес, като се позова на иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

Техеран преустанови сътрудничеството си с МААЕ след началото на 12-дневната война с Израел, която започна на 13 юни.

По време на срещата се очаква да бъдат завършени преговорите за сключване на нов протокол за сътрудничество между МААЕ и Иран, предаде днес ИРНА, като се позова на говорител на иранското министерство на външните работи. Точната дата на срещата в Египет не бе съобщена.

Освен Египет, външният министър Абас Арагчи, който е главният преговарящ на Техеран по въпросите на иранската ядрена програма, ще посети и Тунис, предаде ИРНА.


Иран (Ислямска Република)
