Новини
Свят »
Сърбия »
Среща между Александър Вучич и Милорад Додик в Белград

Среща между Александър Вучич и Милорад Додик в Белград

9 Септември, 2025 10:37 516 2

  • александър вучич-
  • милорад додик-
  • белград-
  • среща

Политическото напрежение около Република Сръбска и съдебните решения срещу Додик остават във фокуса

Среща между Александър Вучич и Милорад Додик в Белград - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич разговаря в Белград с отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик „за всички важни регионални въпроси“, съобщават сръбските медии, предава БТА.

„Братска среща с президента Додик и разговор за всички важни регионални въпроси. Продължаваме следващата седмица“, написа вчера Вучич в профила си в Инстаграм.

Предишната им среща беше на 14 август, припомня ТАНЮГ.

В публикацията си Вучич нарича Додик „президент“, въпреки че на 18 август съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за отнемане на мандата на Додик, отбелязва Радио Свободна Европа.

Съдът на Босна и Херцеговина обяви в началото на август, че Додик е осъден на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности в Босна заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит.

Правният екип на Додик поиска от Съда на Босна и Херцеговина да преобразува едногодишната присъда затвор в глоба, каквато възможност дава босненското правосъдие. Съдът прие това искане.

Додик отхвърли решението за прекратяване на мандата му и остана на поста си, но ЦИК насрочи предсрочни президентски избори на 23 ноември. Същевременно парламентът на Република Сръбска свика референдум за 25 октомври, на който гражданите на Република Сръбска да бъдат попитани дали приемат присъдата на съда срещу Додик, както и решението на ЦИК за отнемане на мандата му като президент.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. Дейтънското споразумение дава широки правомощия на върховния представител на международната общност, включително да налага закони, да назначава и уволнява държавни служители.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще се срещне днес с Додик в Москва.

Додик се е срещал с руския президент Владимир Путин осем пъти от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., припомня Радио Свободна Европа.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес трябва да се пише за 9 септември

    2 5 Отговор
    На нея се извършва един преврат, който подкрепя окупационни сили, влезли в българските земи. С нея се дава зелена светлина за чужди войници да взимат каквото им харесва, да насилват жени и да убиват хора безнаказано.
    Червената армия е окупатор за България, но в продължение на десетилетия на нея у нас ѝ се издигат паметници и се чества с тържества като "освободителка".

    10:42 09.09.2025

  • 2 мдаа

    0 4 Отговор
    Ще си поплачат на рамената, ще поциврят...

    10:58 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания