Среща между Александър Вучич и Милорад Додик в Белград

Сръбският президент Александър Вучич разговаря в Белград с отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик „за всички важни регионални въпроси“, съобщават сръбските медии, предава БТА.

„Братска среща с президента Додик и разговор за всички важни регионални въпроси. Продължаваме следващата седмица“, написа вчера Вучич в профила си в Инстаграм.

Предишната им среща беше на 14 август, припомня ТАНЮГ.

В публикацията си Вучич нарича Додик „президент“, въпреки че на 18 август съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за отнемане на мандата на Додик, отбелязва Радио Свободна Европа.

Съдът на Босна и Херцеговина обяви в началото на август, че Додик е осъден на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности в Босна заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит.

Правният екип на Додик поиска от Съда на Босна и Херцеговина да преобразува едногодишната присъда затвор в глоба, каквато възможност дава босненското правосъдие. Съдът прие това искане.

Додик отхвърли решението за прекратяване на мандата му и остана на поста си, но ЦИК насрочи предсрочни президентски избори на 23 ноември. Същевременно парламентът на Република Сръбска свика референдум за 25 октомври, на който гражданите на Република Сръбска да бъдат попитани дали приемат присъдата на съда срещу Додик, както и решението на ЦИК за отнемане на мандата му като президент.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. Дейтънското споразумение дава широки правомощия на върховния представител на международната общност, включително да налага закони, да назначава и уволнява държавни служители.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще се срещне днес с Додик в Москва.

Додик се е срещал с руския президент Владимир Путин осем пъти от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., припомня Радио Свободна Европа.