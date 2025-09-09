Новини
Швеция купува полски зенитноракетни комплекси за 3 млрд. крони

9 Септември, 2025 16:53 319 2

Сделката е третата голяма покупка на системи за противовъздушна отбрана за последните месеци

Швеция купува полски зенитноракетни комплекси за 3 млрд. крони - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитноракетни комплекси „Пьорун“ („Перун“) за три милиарда крони (приблизително 530 млн. лв.), съобщи министърът на отбраната на скандинавското кралство Пал Йонсон в социалната мрежа „Екс“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Броят на закупените установки не се уточнява, отбелязва ТАСС.

Това е третата голяма покупка на средства за противовъздушна отбрана в Швеция за последните няколко месеца. Това лято беше съобщено за две други споразумения на обща стойност 10,5 млрд. крони (около 1,86 млрд. лв.).

Според представителя на Управлението за материално осигуряване на Министерството на отбраната на Швеция Кристер Мелгрен настоящата покупка няма да е последна.


Швеция
  • 1 А същевременно

    4 1 Отговор
    ЕС се разпада пред очите ни.

    16:56 09.09.2025

  • 2 си дзън

    1 0 Отговор
    Чудесна новина. Европа се събуди и започна да се въоръжава. Да видим сега блатната
    дали ще устиска в надпреварата или ще се разпадне.

    17:01 09.09.2025

