Швеция купува полски зенитноракетни комплекси за 3 млрд. крони

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитноракетни комплекси „Пьорун“ („Перун“) за три милиарда крони (приблизително 530 млн. лв.), съобщи министърът на отбраната на скандинавското кралство Пал Йонсон в социалната мрежа „Екс“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Броят на закупените установки не се уточнява, отбелязва ТАСС.

Това е третата голяма покупка на средства за противовъздушна отбрана в Швеция за последните няколко месеца. Това лято беше съобщено за две други споразумения на обща стойност 10,5 млрд. крони (около 1,86 млрд. лв.).

Според представителя на Управлението за материално осигуряване на Министерството на отбраната на Швеция Кристер Мелгрен настоящата покупка няма да е последна.

Sweden is now procuring the Polish handheld short-range air defense system PIORUN for 3 billion SEK. Deliveries begin in early 2026, providing, among others, ranger units with new capabilities to counter helicopters & aircraft, at a range of 6.5 km.



